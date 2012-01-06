VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Израильская велокоманда Мирового тура меняет название на Israel – Premier Tech с приходом нового титульного соспонсора

“Premier Tech” –  новый титульный соспонсор велокоманды Israel Start-Up Nation

 

  Велокоманда “Israel Start-Up Nation” начинает новую главу в истории команды с приходом титульного соспонсора -  канадской компании “Premier Tech”, и будет называться “ Israel – Premier Tech”.

Photo (c) Israel-Premier Tech Team

 

 

   Сильван Адамс (Sylvan Adams), владелец команды: «С присутствием всех четырёх израильских и пяти из шести канадских велогонщиков, выступающих на уровне Мирового тура UCI, эта команда, во многих смыслах отражает две мои национальности. Партнёрство с международной компанией «Premier Tech», базирующейся в Канаде, является для нас естественным шагом, как и то, что мы станем домом для «Premier Tech».

   Я горжусь, что Жан Беланже (Jean Belanger) и «Premier Tech» присоединились к нашему проекту. Они помогут нам достичь высоких целей, которые мы поставили для команды. С радостью приветствую Premier Tech в качестве сотитульного спонсора и представляю новую веломайку команды.

  Хотел бы выразить благодарность базирующейся в Тель-Авиве «Start-Up Nation Central» за доверие и поддержку, которую они оказывали нам последние   два года. Хотя они тепеь не будут титульными спонсорами, я рад, что они продолжат помогать команде».

 

   Жан Беланже, президент компании “Premier Tech”: «Когда пришло время решать, какой будет следующая глава компании  “Premier Tech” в велоспорте Мирового тура, мы твёрдо решили найти лучший вариант для долгосрочного сотрудничества. Как только я начал переговоры с Сильваном Адамсом, которого знаю много лет, мне стало понятно, что у нас общие взгляды.

  Канадские велогонщики уже солидно представлены в команде, как и международный фокус, что является ключевым фактором для такой компании, как «Premier Tech», 5000 членов команды которой работают в 28 странах, а коммерческое присутствие есть более чем в ста странах мира. Мы очень рады и взволнованы, что в 2022 году команда начнёт выступать под названием Israel – Premier Tech. Уверен, для нашей команды этот год станет успешным».

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Israel – Premier Tech

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Юрий

    jerzyk

    Вчера, 21:41 | Регистрация: 6.01.2012

    Интересно почему Премьер Тех не взяли руководить ту очень умную женщину, которая "руководила" в Астане? ?

    1. Имя: Мэлс

      nightbuster33

      Сегодня, 00:49 | Регистрация: 20.05.2021

      Потому что провалила "операцию" с "Астаной.Хотя сама"Токал"-это пешка,а "гроссмейстером"операции был сам Жан Беланже.Он же не знал,что "Восток-дело тонкое".Он знает,что такое ВТО,но не разобрался,что такое "Восточный базар",где действуют совершенно другие правила.Не получилось с Астаной,получиться с Израиль-Старт,но едва ли.Его не интересует велоспорт,его интересует РЕКЛАМА,которую создает велоспорт.Взять все в свои руки-его задача.

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:22 | Регистрация: 30.06.2017

    Жан Беланже, президент компании “Premier Tech”: «Когда пришло время решать, какой будет следующая глава компании “Premier Tech” в велоспорте Мирового тура, мы твёрдо решили найти лучший вариант..************************************************** Следующая жертва? Канадские шулера и прохвосты, чуть не угробившие и не отжали казахскую Астану, нацелились приватизировать израильскую Старт Ап. Гидропоники ***сам такой*** (Читай правила сайта!)***ы..

    Вся жизнь это гонка.
  3. Имя: Elina

    flugegeheimen

    Сегодня, 00:07 | Регистрация: 14.03.2018

    Вот и забрали бы себе Яну Зель. Нечего Лотто Судаль разваливать, мне еще на ридли в их командной расцветке несколько лет ездить…

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

20 - 26 февраля 2022

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • john76
    Ильнур Закарин завершит карьер ... (9)
    john76-Фото
    Зато про карьерные успехи бамбука из 1970 г. говорит весь мир, только про это и говорят)
  • nightbuster33
    Израильская велокоманда Мирово ... (4)
    nightbuster33-Фото

    Потому что провалила "операцию" с "Астаной.Хотя сама"Токал"-это пешка,а "гроссмейстером"операции был сам Жан Беланже.Он же не знал,что "Восток-дело тонкое".Он знает,что такое ВТО,но не разобрался,что такое "Восточный базар",где действуют совершенно другие правила.Не получилось с Астаной,получиться с Израиль-Старт,но едва ли.Его не интересует велоспорт,его интересует РЕКЛАМА,которую создает велоспорт.Взять все в свои руки-его задача.

  • flugegeheimen
    Израильская велокоманда Мирово ... (4)
    flugegeheimen-Фото
    Вот и забрали бы себе Яну Зель. Нечего Лотто Судаль разваливать, мне еще на ридли в их командной расцветке несколько лет ездить…
  • flugegeheimen
    Ваут ван Арт не примет участие ... (13)
    flugegeheimen-Фото
    Пидкок скорее всего, возьмет радужную майку. Артс и бывший бойфренд Моонен ему не конкуренты.
  • Astanaforever
    Израильская велокоманда Мирово ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Жан Беланже, президент компании “Premier Tech”: «Когда пришло время решать, какой будет следующая глава компании “Premier Tech” в велоспорте Мирового тура, мы твёрдо решили найти лучший вариант..************************************************** Следующая жертва? Канадские шулера и прохвосты, чуть не угробившие и не отжали казахскую Астану, нацелились приватизировать израильскую Старт Ап. Гидропоники ***сам такой*** (Читай правила сайта!)***ы..
  • микеле оп-оп-оп
    Ильнур Закарин завершит карьер ... (9)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Цитата: bambuk1970
    Весьма посредственный гонщик, который неосторожно вначале карьеры обмолвился о больших планах на Гранд Туры... Однако, кальки со спортивного пути Дениса Меньшова не получилось. Если бы ушёл до 2016 года в нишу чистого горняка-этапщика, мог бы нахапать целую авоську побед и в Испании, и во Франции. Но убил сам себя непонятными амбициями генеральщика. А ТРАВМА довершила дело... Наверное, будущий N-ный спортивный директор Газпром-Русвело.

     

    Просто есть люди с характером и амбициями, как Ильнур. А есть рационаьно-прошаренные и очень осторожные, как Вы. 

     

    И всё-таки карьера у Закарина удалась, что бы не утверждали тут некоторые. Спасибо, Ильнур, что ты у нас был. 

    А может, как Дюмулен, не? 

  • jerzyk
    Израильская велокоманда Мирово ... (4)
    jerzyk-Фото
    Интересно почему Премьер Тех не взяли руководить ту очень умную женщину, которая "руководила" в Астане? ?
  • aksbor
    Ильнур Закарин завершит карьер ... (9)
    aksbor-Фото

    Запомнилась победа на этапе Тур де Франс 2016 года. Кстати,с тех пор российские гонщики на этапах Тура не побеждали. Так что по российским масштабам Ильнур безусловно выдающийся гонщик,внесший свой весомый вклад в развитие российского велоспорта и увеличение интереса к велоспорту в нашей стране.

     

    К концу подходит твой карьерный Тур,

    Прошел его ты здорово,Ильнур!

  • дрокер
    Ильнур Закарин завершит карьер ... (9)
    дрокер-Фото
    Победа в Имоле и этап до Англиру в моей памяти. Спасибо Ильнур!
  • bambuk1970
    Ильнур Закарин завершит карьер ... (9)
    bambuk1970-Фото

    Весьма посредственный гонщик, который неосторожно вначале карьеры обмолвился о больших планах на Гранд Туры... Однако, кальки со спортивного пути Дениса Меньшова не получилось. Если бы ушёл до 2016 года в нишу чистого горняка-этапщика, мог бы нахапать целую авоську побед и в Испании, и во Франции. Но убил сам себя непонятными амбициями генеральщика. А ТРАВМА довершила дело... Наверное, будущий N-ный спортивный директор Газпром-Русвело.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

6 января

Quentin Pacher (Groupama - FDJ)

Fernando Barcelo (Caja Rural - Seguros RGA)

Niklas Eg (Uno-X Team)

Javier Romo Oliver (Astana Qazaqstan Team)

Sjoerd Bax (Alpecin-Fenix)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2022 (16)
Декабрь 2021 (95)
Ноябрь 2021 (95)
Октябрь 2021 (134)
Сентябрь 2021 (179)
Август 2021 (199)