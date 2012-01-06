Израильская велокоманда Мирового тура меняет название на Israel – Premier Tech с приходом нового титульного соспонсора

“Premier Tech” – новый титульный соспонсор велокоманды Israel Start-Up Nation

Велокоманда “Israel Start-Up Nation” начинает новую главу в истории команды с приходом титульного соспонсора - канадской компании “Premier Tech”, и будет называться “ Israel – Premier Tech”.

Photo (c) Israel-Premier Tech Team

Сильван Адамс (Sylvan Adams), владелец команды: «С присутствием всех четырёх израильских и пяти из шести канадских велогонщиков, выступающих на уровне Мирового тура UCI, эта команда, во многих смыслах отражает две мои национальности. Партнёрство с международной компанией «Premier Tech», базирующейся в Канаде, является для нас естественным шагом, как и то, что мы станем домом для «Premier Tech».

Я горжусь, что Жан Беланже (Jean Belanger) и «Premier Tech» присоединились к нашему проекту. Они помогут нам достичь высоких целей, которые мы поставили для команды. С радостью приветствую Premier Tech в качестве сотитульного спонсора и представляю новую веломайку команды.

Хотел бы выразить благодарность базирующейся в Тель-Авиве «Start-Up Nation Central» за доверие и поддержку, которую они оказывали нам последние два года. Хотя они тепеь не будут титульными спонсорами, я рад, что они продолжат помогать команде».

Жан Беланже, президент компании “Premier Tech”: «Когда пришло время решать, какой будет следующая глава компании “Premier Tech” в велоспорте Мирового тура, мы твёрдо решили найти лучший вариант для долгосрочного сотрудничества. Как только я начал переговоры с Сильваном Адамсом, которого знаю много лет, мне стало понятно, что у нас общие взгляды.

Канадские велогонщики уже солидно представлены в команде, как и международный фокус, что является ключевым фактором для такой компании, как «Premier Tech», 5000 членов команды которой работают в 28 странах, а коммерческое присутствие есть более чем в ста странах мира. Мы очень рады и взволнованы, что в 2022 году команда начнёт выступать под названием Israel – Premier Tech. Уверен, для нашей команды этот год станет успешным».