Крис Фрум сошёл с Критериума Дофине-2022 перед 7-м этапом

Крис Фрум: «Чувствую себя не на сто процентов»

Крис Фрум (Chris Froome) не вышел на старт 7 этапа Критериума Дофине-2022. Четырёхкратный победитель Тур де Франс сошёл с гонки перед решающими горными этапами, но команда Israel Premier Tech о причине схода сообщила лишь, что 37-летний британский гонщик «последние два дня был нездоров».

Крис Фрум утром, перед стартом 7 этапа, сказал: «С нетерпением ждал два финальных этапа Дофине, но чувствую себя не на сто процентов. Расстроен, что уезжаю с гонки, не проехав её до конца, но не хочу отбрасывать себя назад, когда идёт важная часть сезона».

После схода с Критериума Дофине-2022 неясно, будет ли Крис Фрум стартовать на однодневной гонке “Вызов Мон-Ванту” /Mont Ventoux Dénivelé Challenge, которая пройдёт 14 июня.