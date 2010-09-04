Крису Фруму предстоит завоевать место в составе Israel-Premier Tech на Тур де Франс-2022

Крис Фрум добавил в свой календарь гонок старт на Mont Ventoux Denivele Challenge

Крис Фрум (Chris Froome) должен доказать команде Israel – Premier Tech, что готов к старту на Тур де Франс-2022, чтобы претендовать на одно из двух оставшихся мест в составе. Поэтому четырёхкратный победитель французского Гранд-тура, который стартует на Критериуме Дофине-2022, добавил в свой календарь гонок участие в однодневной гонке «Вызов Мон-Ванту» (Mont Ventoux Denivele Challenge).

В этом году 37-летний британский велогонщик принял участие в четырёх гонках, причём на Туре Альп не вписался в лимит времени на 5-м этапе. Его лучшим результатом стало 11-е место на однодневной гонке Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes, которую из сольного отрыва выиграл его товарищ по команде Якоб Фульсанг.

Photo © Chris Froome @chrisfroome

В интервью La Dernière Heure спортивный директор команды Israel – Premier Tech Рик Вербрюгге (Rik Verbrugghe) подчеркнул, что решение о включении Криса Фрума в состав на Тур де Франс-2022 зависит от Критериума Дофине.

Рик Вербрюгге: «Всё зависит от Дофине и от того, как он проедет остальные гонки в июне. После Дофине он стартует на Mont Ventoux Denivele Challenge. Он становится сильнее, но Критериум Дофине покажет, что он на самом деле может показать на гонке высшего уровня в данный момент. Если судить по показателям на тренировках, он движется в верном направлении. Но надо посмотреть на него в гонке. Хотя знаки хорошие.

Наш приоритет – Тур Швейцарии, куда мы поедем с Фульсангом, будем с ним бороться за подиум или победу в общем зачёте. Он получит поддержку команды. Но мы также выступаем на Критериуме с Крисом Фрумом, который быстро становится сильнее. С нетерпением хочу посмотреть, как он поедет эту гонку».

Крис Фрум трижды выигрывал Критериум Дофине в 2013, 2015 и 2016 годах, является победителем шести этапов гонки.

Крис Фрум: «С Критериумом Дофине у меня связаны отличные воспоминания – шесть побед на этапах, три в общем зачёте. К сожалению, есть и плохое – падение в 2019. Надеюсь, что, наконец, в этом году оставлю это плохое позади. За последние два месяца форма сильно прогрессирует, надеюсь, что продолжу выводить себя на пик формы к июлю».