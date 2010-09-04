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Крису Фруму предстоит завоевать место в составе Israel-Premier Tech на Тур де Франс-2022

Крис Фрум добавил в свой календарь гонок старт на Mont Ventoux Denivele Challenge

 

 

  Крис Фрум (Chris Froome) должен доказать команде Israel – Premier Tech, что готов к старту на Тур де Франс-2022, чтобы претендовать на одно из двух оставшихся мест в составе. Поэтому четырёхкратный победитель французского Гранд-тура, который стартует на Критериуме Дофине-2022, добавил в свой календарь гонок участие в однодневной гонке «Вызов Мон-Ванту» (Mont Ventoux Denivele Challenge).

 

  В этом году 37-летний британский велогонщик принял участие в четырёх гонках, причём на Туре Альп не вписался в лимит времени на 5-м этапе. Его лучшим результатом стало 11-е место на однодневной гонке Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes, которую из сольного отрыва выиграл его товарищ по команде Якоб Фульсанг.

 

Крису Фруму предстоит завоевать место в составе Israel-Premier Tech на Тур де Франс-2022

 

Photo © Chris Froome @chrisfroome

 

 

  В интервью La Dernière Heure спортивный директор команды Israel – Premier Tech Рик Вербрюгге (Rik Verbrugghe) подчеркнул, что решение о включении Криса Фрума в состав на Тур де Франс-2022 зависит от Критериума Дофине.

 

  Рик Вербрюгге: «Всё зависит от Дофине и от того, как он проедет остальные гонки в июне. После Дофине он стартует на  Mont Ventoux Denivele Challenge. Он становится сильнее, но Критериум Дофине покажет, что он на самом деле может показать на гонке высшего уровня в данный момент. Если судить по показателям на тренировках, он движется в верном направлении. Но надо посмотреть на него в гонке. Хотя знаки хорошие.

 

  Наш приоритет – Тур Швейцарии, куда мы поедем с Фульсангом, будем с ним бороться за подиум или победу в общем зачёте. Он получит поддержку команды. Но мы также выступаем на Критериуме с Крисом Фрумом, который быстро становится сильнее. С нетерпением хочу посмотреть, как он поедет эту гонку».

 

  Крис Фрум трижды выигрывал Критериум Дофине в 2013, 2015 и 2016 годах, является победителем шести этапов гонки.

 

  Крис Фрум: «С Критериумом Дофине у меня связаны отличные воспоминания – шесть побед на этапах, три в общем зачёте. К сожалению, есть и плохое – падение в 2019. Надеюсь, что, наконец, в этом году оставлю это плохое позади. За последние два месяца форма сильно прогрессирует, надеюсь, что продолжу выводить себя на пик формы к июлю».

 

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Israel - Premier Tech Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 07:14 | Регистрация: 4.09.2010

    три года реабилитации, надежд и обещаний - уже както перебор

    но, коли терпит и ждёт команда, - и нам сам бог велел!

    такшта, Крис, верим тебе в последний раз и с тебя этап на Туре!

    или анафема!!! russian

    party

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12 - 19 июня 2022

Tour de Suisse

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Mont Ventoux Denivele Challenge

15 - 20 июня 2022

Baloise Belgium Tour

15 - 19 июня 2022

Tour of Slovenia

16 - 19 июня 2022

La Route d'Occitanie

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Tour de France

23 -27 июля 2022

Ethias-Tour de Wallonie

27 - 28 июля 2022

Vuelta a Castilla y Leon

30 июля - 5 августа 2022

Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто выиграет Критериум Дофине-2022?

Комментарии

  • Shalam s Urala
    Крису Фруму предстоит завоеват ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    три года реабилитации, надежд и обещаний - уже както перебор

    но, коли терпит и ждёт команда, - и нам сам бог велел!

    такшта, Крис, верим тебе в последний раз и с тебя этап на Туре!

    или анафема!!! russian

    party

  • Lex1
    Том Дюмулин объявил о завершен ... (32)
    Lex1-Фото

    Запоздалое решение какое-то, и время выбрал странное. Больше всего жалко команду J-V, 2 последних года гонщик на хорошей зарплате не показал вообще никаких результатов! На его место могли бы взять кого-то более полезного...

  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (11)
    VeloVelo-Фото
    Спасибо.
  • Yuriy 17
    Том Дюмулин объявил о завершен ... (32)
    Yuriy 17-Фото

    Память о красавце Т. Дюмулине будет вечно жить в наших сердцах

  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (11)
    VeloVelo-Фото

    Спасибо.

  • Yuriy 17
    Даниэль Мартинес о старте на Т ... (6)
    Yuriy 17-Фото

    Дожил Скай/Инеос до того, что будет на Тур де Франс бороться в генерале только за десятку 

  • AlpenFlow
    Критериум Дофине-2022. Маршрут (16)
    AlpenFlow-Фото
    Цитата: Earl57
    У Инеоса в этом году креативный дизайнер появился, делает интересные и нестандартные постеры на гонки.

    Цитата: SportSpirit
    Этот постер классный) Но мне кажется, что идею дизайнер позаимствовал у поклонников Матье, де Бондта и их жонглирования ананасами) там столько креатива было
    Интрига, хотелось бы взглянуть)
  • velodoctor
    Том Дюмулин объявил о завершен ... (32)
    velodoctor-Фото

    В 18 году

     

  • SportSpirit
    Том Дюмулин объявил о завершен ... (32)
    SportSpirit-Фото

    Никто не отменяет силы Дюмолана 2017-2018 и более раннего задора. Но сейчас как бы 2022) в общем, для меня Том останется гонщиком, который не смог вовремя уйти. 

     

    На антитезе Фабио Ару, который относительно Дюмолана мне не нравился от слова совсем. Но ушел он достойно. Вот честно - то, как он проехал Вуэльту, перенеся на ногах желудочно-кишечный вирус, как его чествовал пелотон, говоря и хорошее, и правду - запомнилось и тронуло. 

     

    В успешную разделку на ЧМ - не верю. Дюмолан не Тони Мартин. Аминь! 

  • marketbk
    Том Дюмулин объявил о завершен ... (32)
    marketbk-Фото
    2018 - 2 место Джиро и 2 место ТДФ

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