Роман Барде о маршруте Тур де Франс-2023

Роман Барде: “Первая неделя Тур де Франс-2023 будет самой трудной первой неделей Гранд-тура в истории”

Дважды поднимавшегося на подиум французского Гранд-тура Романа Барде (Romain Bardet) обрадовал маршрут Тур де Франс-2023, в котором организаторы предложили много горных этапов и лишь одну индивидуальную гонку на время, да и ту с финишем в подъём.

Особенно порадовало 31-летнего французского гонщика команды DSM появление в гонке на 9-м этапе легендарного подъёма на потухший вулкан Пюи-де-Дом (Puy de Dôme), который не включался в маршрут Тур де Франс 35 лет. Пюи-де-Дом находился в регионе Овернь, где живёт Роман Барде.

В отличие от многих гонщиков пелотона Роман Барде уже знает этот подъём, который открывают для проезда велосипедистов лишь один раз в году для мероприятия «Трофей горняков» (Trophée des Grimpeurs). Своим мнением о маршруте Тур де Франс-2023 Роман Барде поделился в интервью L’Equipe.

Роман Барде: «Маршрут невероятно интересный. Очень удивлён находчивостью ASO, что им удалось предложить нестандартное решение. Беспрецедентный вариант. Никогда не видел такого маршрута. Настолько мало разделок, и такой трудный старт. Пиренеи с самого начала, Пюи де Дом в конце первой недели. Это самая тяжёлая первая неделя Гранд-тура из всех. Иерархия станет понятна уже через девять этапов.

Я люблю Пюи-де-Дом, у нас в регионе мы называем его маяком. С тех пор, как там построили железную дорогу (фуникулёр), проезд полностью закрыли. Дорога превратилась в узкую служебную, по которой запрещено ездить на велосипедах и автомобилях. И этот запрет действует всё время за исключением нескольких часов один день в году, когда там с 7 до 9 утра проводится разделка «Трофей горняков». Я был на ней вместе с отцом в конце сентября в этом году. Это будет безумно интересно, волшебно. Если честно, даже немного волнуюсь, потому что никогда не думал, что у меня в карьере будет такой опыт».