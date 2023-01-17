VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Роман Барде о маршруте Тур де Франс-2023

Роман Барде: “Первая неделя Тур де Франс-2023 будет самой трудной первой неделей Гранд-тура в истории”

 

 

  Дважды поднимавшегося на подиум французского Гранд-тура Романа Барде (Romain Bardet) обрадовал маршрут Тур де Франс-2023, в котором организаторы предложили много горных этапов и лишь одну индивидуальную гонку на время, да и ту с финишем в подъём.

 

  Особенно порадовало 31-летнего французского гонщика команды DSM появление в гонке на 9-м этапе легендарного подъёма на потухший вулкан Пюи-де-Дом (Puy de Dôme), который не включался в маршрут Тур де Франс 35 лет. Пюи-де-Дом находился в регионе Овернь, где живёт Роман Барде.

 

  В отличие от многих гонщиков пелотона Роман Барде уже знает этот подъём, который открывают для проезда велосипедистов лишь один раз в году для мероприятия «Трофей горняков» (Trophée des Grimpeurs). Своим мнением о маршруте Тур де Франс-2023 Роман  Барде поделился в интервью L’Equipe.

 

Роман Барде о маршруте Тур де Франс-2022

 

  Роман Барде: «Маршрут невероятно интересный. Очень удивлён находчивостью ASO, что им удалось предложить нестандартное решение. Беспрецедентный вариант. Никогда не видел такого маршрута. Настолько мало разделок, и такой трудный старт. Пиренеи с самого начала, Пюи де Дом в конце первой недели. Это самая тяжёлая первая неделя Гранд-тура из всех. Иерархия станет понятна уже через девять этапов.

 

  Я люблю Пюи-де-Дом, у нас в регионе мы называем его маяком. С тех пор, как там построили железную дорогу (фуникулёр), проезд полностью закрыли. Дорога превратилась в узкую служебную, по которой запрещено ездить на велосипедах и автомобилях. И этот запрет действует всё время за исключением нескольких часов один день в году, когда там с 7 до 9 утра проводится разделка «Трофей горняков». Я был на ней вместе с отцом в конце сентября в этом году. Это будет безумно интересно, волшебно. Если честно, даже немного волнуюсь, потому что никогда не думал, что у меня в карьере будет такой опыт».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Роман Барде Romain Bardet DSM Тур де Франс-2023 Tour de France

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2022: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2022-2023

Ближайшие старты

17 - 22 января 2023

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2023 года понравился больше?

Комментарии

  • RVL
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (22)
    RVL-Фото
    Годю? Перец знойный конечно..и прям за всех французов))
  • RVL
    Тадей Погачар о маршруте Тур д ... (10)
    RVL-Фото

    За одного битого двух небибых дают (с)
    На ломбардии показал, что пофик дым, побеждаем . По ремко на этом туре -шансов ноль. Смотри на планы и составы уае и юмбы хотя бы, и квиков. Не способен.даже не поедет

  • Даниил
    Сонни Кольбрелли планирует зав ... (1)
    Даниил-Фото
    Очень обидно за него. По мне, он замечательный гонщик и настоящий борец. Могу только пожелать ему удачи в будущем.
  • Earl57
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (22)
    Earl57-Фото

    Цитата: Meridale


    P.S. Колумбийцы и прочие индейцы потирают ноги)

    Пока что радуются французы. Годю на седьмом небе от счастья. Говорит, наконец-то Тур, который мне идеально подходит.

  • Гонщик
    Тадей Погачар о маршруте Тур д ... (10)
    Гонщик-Фото

    В том и дело что битый, Ломбардия вообще каким боком к Туру относится? По поводу Ремко и малые шансы вообще смешно, чел только прибавляет и вполне способен заграбастать Тур. 

  • Meridale
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (22)
    Meridale-Фото

    Возможно эта гонка будет зрелещней для зрителей. Потому что последние годы для, скажем так, зрителя со стажем гонки стали менее интересны. Да, скоростя, техника, ватты на килограмм, но на это местами скучно смотреть.
    Уровень гонщиков стал такой вышкаленный на современных технологиях, топы все так плотно идут, что лишняя не продуманная атака может выкинуть его с 10ки генерала. А это голы, очки, секунды и контракт на следующий сезон.
    Королевские горные этапы по 5-6 часов с наборам 5000+, где разборки начинаются на 5км до финише мне лично не надо. Ушли те времена, когда на банзай не глядя уезжали была не была.

    P.S. Колумбийцы и прочие индейцы потирают ноги)

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (98)
    s75-Фото

    Пишут, что Сонни решил закончить. Трудное, но верное решение.

  • RVL
    Тадей Погачар о маршруте Тур д ... (10)
    RVL-Фото

    Все шифруются, а погги уже готов!

    Он уже битый, и стал сильнее именно морально. + Команда на порядок сильнее.



    Ломбардия хорошо это показала. Команда рвет, погачар рвет. К туру прикинут как пчелам жало вынять



    Ремко здесь не будет ибо шансы малы. Берналь, карапас даже если и да, то нет

  • Ернат
    Спортивный директор Jumbo-Vism ... (1)
    Ернат-Фото

    шмели, конечно монстры

  • litxaa
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (22)
    litxaa-Фото

    Какие разные мнения о маршруте от "Фиии, нет горных финишей на 3-тьей неделе и очень мало эпических гор" до "Фиии, всего 1 разделка и та с горкой"

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

30 октября

Charles Planet (Team Novo Nordisk)

Jenthe Biermans (Israel - Premier Tech)

Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck)

Connor Swift (Team Arkea - Samsic)

31 октября

Fabien Grellier (Team TotalEnergies)

Ivan Sosa (Movistar Team)

Milan Menten (Bingoal Pauwels Sauces WB)

Andre Rodrigues Carvalho (Cofidis)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2022 (113)
Сентябрь 2022 (178)
Август 2022 (194)
Июль 2022 (191)
Июнь 2022 (149)
Май 2022 (186)