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Роман Барде об “окне поколений” и своих возможностях в современном велоспорте

Роман Барде: «Собираюсь намечать цели на Гранд-туры, исходя из их маршрутов и своих качеств»

 

Роман Барде о Тадее Погачаре, Ремко Эвенепуле и “окне поколений”

 

 

  Роман Барде (Romain Bardet) в этом году финишировал 7-м на Тур де Франс. Он повторил свой результат в генеральной классификации Джиро д’Италия-2021 и почти повторил результат Тур де Франс-2018 и 2014 годов, где финишировал 6-м, но снова подняться на подиум французского Гранд-тура, как было в 2016 и 2017, ему не удалось.

 

  Французский гонщик команды DSM, которому в ноябре исполнится 32 года,  уверен, что стал намного сильнее, но понимает, что опередить новых звёзд велоспорта Тадея Погачара, Ремко Эвенепула в борьбе за высшие места подиумов почти невозможно.

 

 В интервью Eurosport France Роман Барде назвал Погачара и Эвенепула “гениями велоспорта”, и рассказал, что сам так и не  попал в «окно поколений».

 

Роман Барде о Тадее Погачаре, Ремко Эвенепуле и “окне поколений”

 

 

  Роман Барде: «Они – велосипедные гении, когда они в стопроцентной форме, никто не может составить им конкуренцию, они борются друг с другом. Их не волнуем мы, претенденты на призовые места.

 

  Видно, как выросла скорость в гонках. На подъёмах она немыслимая. Структура команд тоже меняет ситуацию. На Гранд-турах в составе Jumbo-Visma или UAE пять, шесть или восемь гонщиков могут быть лидерами, что осложняет гонку нам, их прямым соперникам. Мы должны стараться не терять головы и распределять силы, чтобы выдержать. 

 

  Лично я чувствую, что для меня окно поколений так и не открылось. Я не бросался пустыми словами, когда в 2016 и 2017 году говорил, что мои лучшие годы ещё впереди. Цифры чётко показывают, что я сильнее, чем в те годы, но появились ещё более сильные молодые гонщики. Поэтому по результатам не видно, что я нахожусь на пике карьеры. За последние шесть лет велоспорт очень быстро эволюционировал.

 

  Считаю, что в этом сезоне выступал стабильно. В мае немного потерял контроль над ситуацией, сошёл с Джиро. Но в итоге были хорошие и очень хорошие результаты, но без ярких моментов, которые могли получиться, если бы в мае всё шло, как планировали.

 

  Со спортивной точки зрения сезон был очень хорошим. Сейчас важно оценивать себя по борьбе с соперниками. Думаю, каждый раз в гонке, за исключением мая, я был именно там, где ожидал. Другое дело, что два или три гонщика всегда превосходили по силам пелотон. Трудно блистать в таких условиях, это касается всего нынешнего велоспорта.

 

  Не хочу говорить о Джиро д’Италия этого года (прим. VeloLIVE- Роман Барде сошёл с гонки на 13-м этапе из-за проблем с желудком, когда шёл на 4-м месте в общем зачёте), подвёл черту. Нет смысла пытаться расписать возможный результат того, что не случилось. Тогда я был в великолепных кондициях, чтобы выступить на высшем уровне.

 

  Физически я приобрёл много навыков, хочу пользоваться этим преимуществом. Попробую вывести себя в ту же форму, какая была в этом году перед Джиро. Не говорю, что нет шансов, но до Джиро д’Италия ещё полгода работы. Мне нужно ставить подобные цели, чтобы прогрессировать. Структуру менять не буду, потому что у меня есть фундамент для достижения целей. Собираюсь намечать цели на Гранд-туры, исходя из их маршрутов и своих качеств».

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Теги к статье: Роман Барде Romain Bardet DSM

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Какая классика из пяти Монументов велоспорта понравилась в 2022 году больше всего?

Комментарии

  • Yuriy 17
    Эган Берналь: “Хотел бы вернут ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Вернуться на ТдФ можно, выиграть нельзя

  • sergejdriver
    Ремко Эвенепул о переезде в Ис ... (4)
    sergejdriver-Фото
    Конечно неприятный. Он же не перешел в Астану. Совсем оборзел. Не понимает где его счастье ждет
  • SVS
    Ремко Эвенепул о переезде в Ис ... (4)
    SVS-Фото
    Как раз наоборот. Нормальное желание человека, который хочет жить и тренироваться, а не быть звездой каждую минуту, ИМХО.
  • Astanaforever
    Эган Берналь: “Хотел бы вернут ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Берналю не быть больше чемпионом Тур де Франс. Да и Джиро с Вуэльтой. Слишком много воды утекло .
  • Astanaforever
    Ремко Эвенепул о переезде в Ис ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Эвенпул: - Самое опасное, что каждый хочет заполучить «кусочек меня».//////////// Ну все, зазвизделся как Басков с Бузовой. Неприятный он все таки чел.
  • velodoctor
    Ремко Эвенепул о переезде в Ис ... (4)
    velodoctor-Фото

    Барокамеру решил купит или там вов сем номере атмосфера как в барокаемере регулируется? В любом случае парень серьезно натсроен biggrin Кстати Syncrosfera это Колобнева отель вроде. 

  • velodoctor
    Команда Jumbo-Visma не исключа ... (9)
    velodoctor-Фото

    Я думаю это всё утка, научились у Лефевра шум из ничего создавать.

  • Геродот
    Команда Jumbo-Visma не исключа ... (9)
    Геродот-Фото

    Правильно.Перед Туром надо соломки подстелить) Хотя непонятно на кого рассчитан этот бред насчет нерешенной поездки Вингегора на Тур.

  • nightbuster33
    Луис Леон Санчес возвращается ... (10)
    nightbuster33-Фото
    А еще точнее можно посмотреть возраст каждого члена команды на официальном сайте Астана.Просто некоторым хочется поднять кипеш и посмотреть со стороны как будут реагировать другие и искать среди них своих союзников в правоте ими сказанного. После всех перетрубаций,с учетом ухода и прихода сейчас в команде официально 28 гонцов без стажеров.Контракт, возможно заканчивается у некоторых молодых. Переподпишут их+ 2 стажера+1 из молодежи. Вероятно, может быть по другому 1-2 новых нам неизвестных.
  • sixpack
    Команда Jumbo-Visma не исключа ... (9)
    sixpack-Фото
    важнейшая составляющая этой джиро - плоские разделки, руководство джамбы говорит в основном о них, хиндли тоже. Офигительные горы почему-то не заслужили особого внимания. А помимо этого Зееман ничего не сказал. "Мы ещё не решили." Разве что упомянул Роглу, что тоже показатель а свете слухов об уходе.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
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