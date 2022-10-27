Роман Барде об “окне поколений” и своих возможностях в современном велоспорте

Роман Барде: «Собираюсь намечать цели на Гранд-туры, исходя из их маршрутов и своих качеств»

Роман Барде (Romain Bardet) в этом году финишировал 7-м на Тур де Франс. Он повторил свой результат в генеральной классификации Джиро д’Италия-2021 и почти повторил результат Тур де Франс-2018 и 2014 годов, где финишировал 6-м, но снова подняться на подиум французского Гранд-тура, как было в 2016 и 2017, ему не удалось.

Французский гонщик команды DSM, которому в ноябре исполнится 32 года, уверен, что стал намного сильнее, но понимает, что опередить новых звёзд велоспорта Тадея Погачара, Ремко Эвенепула в борьбе за высшие места подиумов почти невозможно.

В интервью Eurosport France Роман Барде назвал Погачара и Эвенепула “гениями велоспорта”, и рассказал, что сам так и не попал в «окно поколений».

Роман Барде: «Они – велосипедные гении, когда они в стопроцентной форме, никто не может составить им конкуренцию, они борются друг с другом. Их не волнуем мы, претенденты на призовые места.

Видно, как выросла скорость в гонках. На подъёмах она немыслимая. Структура команд тоже меняет ситуацию. На Гранд-турах в составе Jumbo-Visma или UAE пять, шесть или восемь гонщиков могут быть лидерами, что осложняет гонку нам, их прямым соперникам. Мы должны стараться не терять головы и распределять силы, чтобы выдержать.

Лично я чувствую, что для меня окно поколений так и не открылось. Я не бросался пустыми словами, когда в 2016 и 2017 году говорил, что мои лучшие годы ещё впереди. Цифры чётко показывают, что я сильнее, чем в те годы, но появились ещё более сильные молодые гонщики. Поэтому по результатам не видно, что я нахожусь на пике карьеры. За последние шесть лет велоспорт очень быстро эволюционировал.

Считаю, что в этом сезоне выступал стабильно. В мае немного потерял контроль над ситуацией, сошёл с Джиро. Но в итоге были хорошие и очень хорошие результаты, но без ярких моментов, которые могли получиться, если бы в мае всё шло, как планировали.

Со спортивной точки зрения сезон был очень хорошим. Сейчас важно оценивать себя по борьбе с соперниками. Думаю, каждый раз в гонке, за исключением мая, я был именно там, где ожидал. Другое дело, что два или три гонщика всегда превосходили по силам пелотон. Трудно блистать в таких условиях, это касается всего нынешнего велоспорта.

Не хочу говорить о Джиро д’Италия этого года (прим. VeloLIVE- Роман Барде сошёл с гонки на 13-м этапе из-за проблем с желудком, когда шёл на 4-м месте в общем зачёте), подвёл черту. Нет смысла пытаться расписать возможный результат того, что не случилось. Тогда я был в великолепных кондициях, чтобы выступить на высшем уровне.

Физически я приобрёл много навыков, хочу пользоваться этим преимуществом. Попробую вывести себя в ту же форму, какая была в этом году перед Джиро. Не говорю, что нет шансов, но до Джиро д’Италия ещё полгода работы. Мне нужно ставить подобные цели, чтобы прогрессировать. Структуру менять не буду, потому что у меня есть фундамент для достижения целей. Собираюсь намечать цели на Гранд-туры, исходя из их маршрутов и своих качеств».