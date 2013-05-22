Роман Барде снят с гонки Париж-Ницца-2017 после 1-го этапа за нарушение правил

Роман Барде (Romain Bardet), 26-летний французский гонщик команды AG2R La Mondiale, был снят с гонки Париж-Ницца-2017 после 1-го этапа.

Боковой ветер разорвал пелотон на эшелоны за 100 км до финиша, Роман Барде оказался в догоняющей группе вместе с другими претендентами на борьбу за высокие места. Но за 22 км до финиша Барде упал, поранил колено, и ему пришлось догонять вторую группу. Французский гонщик вернулся в неё за 10 км до финиша, но вертолёт телекомпании France Télévisions заснял кадры, как техничка AG2R La Mondiale помогала Барде догонять группу.

После финиша судьи объявили, что Роман Барде снят с гонки за нарушающую правила помощь из технички. Спортивный директор Жульен Журди также снят с гонки, оставшиеся этапы Париж-Ницца-2017 команда AG2R La Mondiale поедет с одной техничкой.

Роман Барде ставил гонку Париж-Ницца-2017 первой главной целью своего сезона. Его следующей гонкой должен был быть Тур Страны Басков, но теперь команда будет пересматривать расписание гонщика.

Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды AG2R La Mondiale: «Это наша ошибка, прежде всего моя ошибка, потому что я был за рулём. Но здесь, как в футболе, если судья принял решение, мы обязаны подчиниться. Роман держался за бачок. Он ужасно разочарован. Мы будем пересматривать его программу гонок. Он не должен был ехать Вуэльту Каталонии, но теперь посмотрим».