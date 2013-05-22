- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 21:47
Роман Барде снят с гонки Париж-Ницца-2017 после 1-го этапа за нарушение правил
Роман Барде (Romain Bardet), 26-летний французский гонщик команды AG2R La Mondiale, был снят с гонки Париж-Ницца-2017 после 1-го этапа.
Боковой ветер разорвал пелотон на эшелоны за 100 км до финиша, Роман Барде оказался в догоняющей группе вместе с другими претендентами на борьбу за высокие места. Но за 22 км до финиша Барде упал, поранил колено, и ему пришлось догонять вторую группу. Французский гонщик вернулся в неё за 10 км до финиша, но вертолёт телекомпании France Télévisions заснял кадры, как техничка AG2R La Mondiale помогала Барде догонять группу.
После финиша судьи объявили, что Роман Барде снят с гонки за нарушающую правила помощь из технички. Спортивный директор Жульен Журди также снят с гонки, оставшиеся этапы Париж-Ницца-2017 команда AG2R La Mondiale поедет с одной техничкой.
Роман Барде ставил гонку Париж-Ницца-2017 первой главной целью своего сезона. Его следующей гонкой должен был быть Тур Страны Басков, но теперь команда будет пересматривать расписание гонщика.
Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды AG2R La Mondiale: «Это наша ошибка, прежде всего моя ошибка, потому что я был за рулём. Но здесь, как в футболе, если судья принял решение, мы обязаны подчиниться. Роман держался за бачок. Он ужасно разочарован. Мы будем пересматривать его программу гонок. Он не должен был ехать Вуэльту Каталонии, но теперь посмотрим».
Результаты 1-го этапа Париж-Ницца-2017
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