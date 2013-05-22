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Роман Барде снят с гонки Париж-Ницца-2017

Роман Барде снят с гонки Париж-Ницца-2017 после 1-го этапа за нарушение правил

 

  Роман Барде (Romain Bardet), 26-летний французский гонщик команды AG2R La Mondiale, был снят с гонки Париж-Ницца-2017 после 1-го этапа.

 

Роман Барде снят с гонки Париж-Ницца-2017 после 1-го этапа за нарушение правил

 

  Боковой ветер разорвал пелотон на эшелоны за 100 км до финиша, Роман Барде оказался в догоняющей группе вместе с другими претендентами на борьбу за высокие места. Но за 22 км до финиша Барде упал, поранил колено, и ему пришлось догонять вторую группу. Французский гонщик вернулся в неё за 10 км до финиша, но вертолёт телекомпании France Télévisions заснял кадры, как техничка AG2R La Mondiale помогала Барде догонять группу.

 

  После финиша судьи объявили, что Роман Барде снят с гонки за нарушающую правила помощь из технички. Спортивный директор Жульен Журди также снят с гонки, оставшиеся этапы Париж-Ницца-2017 команда AG2R La Mondiale поедет с одной техничкой.

 

Роман Барде ставил гонку Париж-Ницца-2017 первой главной целью своего сезона. Его следующей гонкой должен был быть Тур Страны Басков, но теперь команда будет пересматривать расписание гонщика.

 

  Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды AG2R La Mondiale: «Это наша ошибка, прежде всего моя ошибка, потому что я был за рулём. Но здесь, как в футболе, если судья принял решение, мы обязаны подчиниться. Роман держался за бачок. Он ужасно разочарован. Мы будем пересматривать его программу гонок. Он не должен был ехать Вуэльту Каталонии, но теперь посмотрим».

 

Результаты 1-го этапа Париж-Ницца-2017

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Теги к статье: Роман Барде Париж-Ницца Paris-Nice гонка Мирового тура

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 21:55 | Регистрация: 22.05.2013

    Нада отдать должное операторам и режиссерам показали всё как есть. 

  2. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 23:02 | Регистрация: 4.01.2015

    Кажись он два раза падал (или нет?)
    После того снятие Нибса с Вуэльты это второй такой громкий случай, когда фаворита целого тура снимают уже на старте, причем своего человека, свою нажеду, я быдаже сказал.

    А вообще в этом сезоне, я так смотрю орги будут действовать от ситуации, несмотря на имена и ранг гонки и смой ЮСиАй (имею ввиду уже два разных случая: прецедент на Омлупе с катанимем по тротуарах и вот этот инцидент с техничкой на ПН)

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Комментарии

  • Stack
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (29)
    Stack-Фото
    151 VICIOSO ARCOS Angel
    152 HOLLENSTEIN Reto
    153 KOCHETKOV Pavel
    154 LAMMERTINK Maurits
    155 MAMYKIN Matvey
    156 SPILAK Simon
    157 TAARAM?E Rein
    158 ZABEL Rick

    Состав на Т-А.
  • bettini11
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (29)
    bettini11-Фото

    Кто-нить в курсе, почему Шпильки в этом году нет в составе у Кати а ПН? Обычно это его гонка в любимое его время года. Или он на Тиррено капитанить?Пурито,ехавший стабильно каждый год Тиррено, теперь нет. Нужно его заменять...

  • Николай Н.
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (29)
    Николай Н.-Фото

    Впервые вижу, чтоб первый этап не Париж-Наца был такой интересный. Группу порвали как будто проехали хороший горный этап.

  • jerzyk
    Грег Ван Авермат и Тим Велленс ... (2)
    jerzyk-Фото

    Раньше Ван Авермат плакался, что он вечно второй, что он уже созрел быть первым, блаблабла. Наконец фортуна ему улыбнулась - выиграл Олимпиаду! Казалось бы заткнись, это спорт! Но нет, теперь ему мотоцикл помешал, что ехал не перед ним! :)

  • EL-Fenomeno
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (29)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Rokka
    Весьма неожиданный и интересный этап. Когда Алафилип и Демар поехали, очень надеялся что Жулиан высадит Демара в красивом стиле

    Этап просто оло-ло, или даже ола-ла: и падения, и ветра, и отрывы и потери, и даже дисквалификации...наглядный пример всем тем, кто любит смотреть только горыне этапы (как я 10 лет тому назад).
    Мне кажется (не знаю согласятся ли остальные), но Ж.Алафилиппу совсем не везёт, когда он остается в шаге от победы на этапе/гонке. Вспомним его 2 и 3 места на весеннихз классиках в прошлом сезоне, на другихз гонках, сайчас вот снова №2.

    Ну а у Альберто какой тоуже "штамп" терять драгоценные секунды на первых жа этапах в тех гонках где он тоже чуть ли не фаворит №1 на генерал. И не важно через что (падение, прокол, ветер), Время потерянно в тот же час, когда другие генеральщики "отделались" друг против дружки всего то в парочку секунд. А возможно в будущем этизх 10 сек. испанцу и не хватит  для подиума через неделю...

  • EL-Fenomeno
    Роман Барде снят с гонки Париж ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Кажись он два раза падал (или нет?)
    После того снятие Нибса с Вуэльты это второй такой громкий случай, когда фаворита целого тура снимают уже на старте, причем своего человека, свою нажеду, я быдаже сказал.

    А вообще в этом сезоне, я так смотрю орги будут действовать от ситуации, несмотря на имена и ранг гонки и смой ЮСиАй (имею ввиду уже два разных случая: прецедент на Омлупе с катанимем по тротуарах и вот этот инцидент с техничкой на ПН)

  • velodoctor
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (29)
    velodoctor-Фото
    Вышло хорошо)
  • marketbk
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (29)
    marketbk-Фото
    Ну сегодня тоже этап "по бумаги" спринтерский был, а
    вышло как?
  • W3105
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (29)
    W3105-Фото

    В трек, едет один конта? Что-то остальных совсем видно не было. Как на туре со скай бороться

     

  • velodoctor
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (29)
    velodoctor-Фото

    Мне кажется разделка коротковата для того, чтобы какие-то решающие секунды отыграть или заработать. В превью написано, что будет самая высокая гора за всю историю Пн на 7 этапе, вот там, на Кол де куёль должна быть заруба. diablo 

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5 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
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