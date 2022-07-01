Тадей Погачар – 5-й на 19-м этапе Тур де Франс-2022

Тадей Погачар: «Это был изнуряющий Тур де Франс»

Тадей Погачар, двукратный победитель французского Гранд-тура, перед 20-м этапом Тур де Франс-2022 уступает 3 минуты 26 секунд датскому гонщику Йонасу Вингегору (Jumbo-Visma), который перехватил у него жёлтую майку лидера на 11-м этапе. Даже на 19-м этапе, который, по словам Погачара, «сначала был скучным», словенский гонщик команды UAE Team Emirates не стал экономить силы – сначала не по своей воле, догоняя пелотон после прокола, а затем уже в попытке оживить пелотон, атаковав за 33км. И в финале он продолжил бороться, заняв 5-е место, потеснив некоторых спринтеров.

Тадей Погачар настроен дать решающий бой на финальной разделке, но признаёт, что не ожидает больших сюрпризов этого этапа.

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Тадей Погачар: «Сегодня был ещё один быстрый этап. Поначалу немного скучный, но потом к финалу стало повеселее. Финал получился трудным и скоростным, поэтому я попробовал, сделал всё что мог. Ещё один день.

Прокол? Спасибо товарищам по команде за их работу. Хотя мы всего вчетвером, после прокола я быстро вернулся в пелотон.

Завтрашняя разделка? Этот Тур был изнуряющим, а разделка завтра тяжёлая. Не знаю, что у меня получится на ней сделать, но в одном уверен – приложу все силы.

Я дважды проехал дистанцию во время разведки. Она трудная, асфальт грубый и медленный. Но в любом случае скорости будут большими, в конце два небольших подъёма. Разделка будет долгой и трудной. Не ожидаю никаких больших сюрпризов, но никогда не знаешь».