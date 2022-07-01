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Тадей Погачар – 5-й на 19-м этапе Тур де Франс-2022

Тадей Погачар: «Это был изнуряющий Тур де Франс»

 

 

  Тадей Погачар, двукратный  победитель французского Гранд-тура, перед 20-м этапом Тур де Франс-2022 уступает 3 минуты 26 секунд датскому гонщику Йонасу Вингегору (Jumbo-Visma), который перехватил у него жёлтую майку лидера на 11-м этапе. Даже на 19-м этапе, который, по словам Погачара, «сначала был скучным», словенский гонщик команды UAE Team Emirates не стал экономить силы – сначала  не по своей воле, догоняя пелотон после прокола, а затем  уже в попытке оживить пелотон, атаковав за 33км. И в финале он продолжил бороться, заняв 5-е место, потеснив некоторых спринтеров.

 

Тадей Погачар настроен дать решающий бой на финальной разделке, но признаёт, что не ожидает больших сюрпризов этого этапа.  

 

 

Тадей Погачар – 5-й на 19-м этапе Тур де Франс-2022

 

Photo © Sprintcyclingagency/UAE Team Emirates

 

  Тадей Погачар: «Сегодня был ещё один быстрый этап. Поначалу немного скучный, но потом к финалу стало повеселее. Финал получился трудным и скоростным, поэтому я попробовал, сделал всё что мог. Ещё один день.

 

  Прокол? Спасибо товарищам по команде за их работу. Хотя мы всего вчетвером, после прокола я быстро вернулся в пелотон.

 

  Завтрашняя разделка? Этот Тур был изнуряющим, а разделка завтра тяжёлая. Не знаю, что у меня получится на ней сделать, но в одном уверен – приложу все силы.

 

  Я дважды проехал дистанцию во время разведки. Она трудная, асфальт грубый и медленный. Но в любом случае скорости будут большими, в конце два небольших подъёма. Разделка будет долгой и трудной. Не ожидаю никаких больших сюрпризов, но никогда не знаешь».

 

Результаты 19 этапа Тур де Франс-2022

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • kabachok
    Команда Astana Qazaqstan отстр ... (12)
    kabachok-Фото
    опа, бокс по переписке!
    а по IP вычислить слабо?
  • Shalam s Urala
    Кристоф Лапорт - победитель 19 ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    надеюсь Джамба снова подарит нам фильм по Туру. прошлогодний атмосферно зашёл. а уж в этом то году сценарий у них ух ты ах ты голивуд

  • nightbuster33
    Команда Astana Qazaqstan отстр ... (12)
    nightbuster33-Фото

    Когда у врача-психиатра спросили общается ли он в сети, он ответил примерно так:-"Мне и своих пациентов хватает для общения".Насколько он прав, по отношении некоторых комментаторов, можно судить по их писанине,из которого один вывод,что это продукт заката Союза,впитавшего нравы оголтелой поклёпчины 90-х по отношению людей,сделавших свою жизнь успешной и сами при этом оставшиеся у разбитого корыта. И такие люди сами выбирают ИДОЛОВ себе подобных по взглядом,...оправдывая тем самым свои поступки.

  • Yuriy 17
    Стартовый протокол 20-го этапа ... (8)
    Yuriy 17-Фото

    Парочка обысков полиции Европола у команды Бахрейн - и как дым развеялись чудесные успехи образца 2021 года сей команды

  • RVL
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (19)
    RVL-Фото

    Справедливости ради-это был этап под классическую развязку.

    чистым СпринтерАм там мало что светило.

     

  • lazhu
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (3)
    lazhu-Фото
    первая 10-ка вряд ли изменится. Кинтана, Ментьес, Власов могут поменяться местами. Йейтс и Луценко тоже рядом
  • Astanaforever
    Команда Astana Qazaqstan отстр ... (12)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Адриен
    В прошлом году ЛИЧНО вы радовались отставке мадам и возвращению Винокурова. В прошлом году ЛИЧНО вы радовались возвращению Лопеса в команду. А теперь требуете скорой расправы. Вы же сами сейчас среди тех , которые "добивают еле дышащую команду", переобулись мгновенно. Может вам самому следует уйти ? Хотя бы из числа "astanaforever*ов " ?
    Вот смотрите Адриен. В этом мире ничего нет постоянного. Хорошие люди и даже патриоты родины ,становятся мировыми злодеями. Пример наглядный-Гитлер. В 18 лет пошел на войну, контузило, ослеп, стал героем Германии. Все им восхищались.Истинным патриотом был для Геомании.Вылечился,Вернулся в строй...а дальше Вы знаете, что было. Так и с Вино. Мне теперь его, что благоволить надо, только за то ,что он вернулся по просьбе фанатов? Или за то, что он разваливает команду в последнее время? Или он неприкасаемый, чтобы он не сотворял? А дифирамбы петь ему не буду. Поняли?

    Цитата: nightbuster33
    Чувствуется,один из оракулов идет на побитие своего рекорда(-20).Кто-то назвал его КЛОУНОМ, наверное по ошибке, он ближе к Е..НУШКЕ,жёлчь,накопившийся за пять лет присутствия на сайте начинает зашкаливать и  переливаться через края.Не думайте,что его присутствие очущается только на этом сайте,на Файн-сайте команды Астаны тоже самое.Там он изгаляется,не встречая отпора, от души- не иначе готовит "переворот" по своим меркам,со своими лозунгами:УВОЛИТЬ,ЗАМЕНИТЬ и т.д. Мне он напоминает одного человека,который говорил:"Я являюсь частицей страны также, как страна является частицей меня самого". Правда не сказал какой частицей страны он является. Думаю не самой лучшей. Не верите-войдите на Файн-сайт и убедитесь сами,кого он "хочет" уволить и на кого "заменить".Новые"назначенцы"наверное и не подозревают куда их выдвигают да и хотят ли они сами.Одно только правда,здесь он под прикрытием Флага Казахстана(бейджик),а там,убедитесь сами. А так поступают не самые смелые,которым есть что скрывать.
    Напиши мне в личку поговорим.. Ответишь за Е..нушку. Встретимся в Алматы. Я покажу тебе кто есть кто?
  • Zhanzhak
    Команда Astana Qazaqstan отстр ... (12)
    Zhanzhak-Фото

    А почему сразу отстранили? Он проходит как свидетель. Надеюсь, все скоро разрешиться. Согласна с Адриеном полностью и в первом и во втором комментарии. Насчёт адвоката- 100%. Хотелось бы комментарии от самого Мигеля и Саши услышать, рано выводы делать. 

  • AlpenFlow
    Александр Власов о 18-м этапе ... (7)
    AlpenFlow-Фото
    Цитата: Серафим
    Правда первый? Две Джиро и две Вуэльты не считаются?
    Получается, сморозил глупость, первый Тур едет.
  • Velolife
    Стартовый протокол 20-го этапа ... (8)
    Velolife-Фото

    Итак, наконец-то француз взял этап. Француз из той же Jumbo-Visma. Какая же команда стала «терминатором»? Ответ однозначен. Ну что же, ждём разделки. Будет интересно узнать, кто же остался более-менее свежим. А кто будет готовиться к победному спринту на Champs-Élysées.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
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