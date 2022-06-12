Тадей Погачар – победитель 3 этапа Тура Словении-2022

Тадей Погачар выиграл этап и надел майку лидера Тура Словении-2022

Тадей Погачар одержал победу на домашних дорогах Тура Словении-2022, выиграв 3-й этап. Он также перехватил майку лидера у своего товарища по команде UAE Team Emirates Рафала Майки. Вдвоём они атаковали за 23 км до финиша, а преимущество набрали на подъёме Светина – 5,2 км с 7,7%.

Тадей Погачар и Рафал Майка не стали сильно рисковать на спуске, после которого и перед финальным подъёмом к ним переложился Никола Кончи (Alpecin-Fenix). Но Тадей Погачар сразу ускорился, и Кончи не смог соперничать с двукратным победителем Тур де Франс. А затем и Рафал Майка сбросил Николу Кончи и уехал вслед за товарищем по команде. 23-летний словенский гонщик, который едет первую с конца апреля гонку, финишировал с преимуществом в 11 секунд, взял победу на этапе и майку лидера Тура Словении-2022. Рафал Майка пересёк финиш вторым, Никола Кончи замкнул тройку призёров этапа.

Photo (c) SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

Тадей Погачар: «Наша команда идеально держала ситуацию под контролем. На подъёме мы с Рафалом решили атаковать вместе, этого было достаточно, чтобы создать разрыв. Спуск оказался очень скользким после недавнего дождя. Я знал, что на нём будет сложно прикладывать все силы. Кончи восстановился и добрал нас, после чего мы решили, что на последнем подъёме атаковать надо расчётливо. Всё получилось. Я очень рад, что одержал победу».