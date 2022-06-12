VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тадей Погачар – победитель 3 этапа Тура Словении-2022

Тадей Погачар выиграл этап и надел майку лидера Тура Словении-2022

 

 

  Тадей Погачар одержал победу на домашних дорогах Тура  Словении-2022, выиграв 3-й этап. Он также перехватил майку лидера у своего товарища по команде UAE Team Emirates Рафала Майки. Вдвоём они атаковали за 23 км до финиша, а преимущество набрали на подъёме Светина – 5,2 км с 7,7%.

 

  Тадей Погачар и Рафал Майка не стали сильно рисковать на спуске, после которого и перед финальным подъёмом к ним переложился Никола Кончи (Alpecin-Fenix). Но Тадей Погачар сразу ускорился, и Кончи не смог соперничать с двукратным победителем Тур де Франс. А затем и Рафал Майка сбросил Николу Кончи и уехал вслед за товарищем по команде. 23-летний словенский гонщик, который едет первую с конца апреля  гонку, финишировал с преимуществом в 11 секунд, взял победу на этапе и майку лидера Тура Словении-2022. Рафал Майка пересёк финиш вторым, Никола Кончи замкнул тройку призёров этапа.

 

Тадей Погачар – победитель 3 этапа Тура Словении-2022

Photo (c) SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

 

Тадей Погачар: «Наша команда идеально держала ситуацию под контролем. На подъёме мы с Рафалом решили атаковать вместе, этого было достаточно, чтобы создать разрыв. Спуск оказался очень скользким после недавнего дождя. Я знал, что на нём будет сложно прикладывать все силы. Кончи восстановился и добрал нас, после чего мы решили, что на последнем подъёме атаковать надо расчётливо. Всё получилось. Я очень рад, что одержал победу».

 

 

Результаты 3 этапа Тура Словении-2022

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур Словении Tour of Slovenia многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

12 - 19 июня 2022

Tour de Suisse

15 - 20 июня 2022

Baloise Belgium Tour

15 - 19 июня 2022

Tour of Slovenia

16 - 19 июня 2022

La Route d'Occitanie

1 - 24 июля 2022

Tour de France

23 -27 июля 2022

Ethias-Tour de Wallonie

27 - 28 июля 2022

Vuelta a Castilla y Leon

30 июля - 5 августа 2022

Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто выиграет Тур Швейцарии-2022?

Комментарии

  • velodoctor
    Ричард Карапас перейдёт в кома ... (9)
    velodoctor-Фото

    Мне Карапас в Инеос казался этаким запасным капитаном, только в этом году ему дали полноценный шанс с поддержкой всей команды, и то скорее всего потому, что с Берналем случилась та авария. Думаю переход в EF это шаг вперед,  29 лет это пик карьеры, посмотрим, что он сможет будучи главным и единственным в команде. 

  • AmaAma
    Тур Словении-2022. Этап 3 (6)
    AmaAma-Фото
    Если ему парочку раз датчанин или Ролга щёлкнут по носу, то тем и интересней будет. Тогда в разделке будет шоу
  • Геродот
    Ричард Карапас перейдёт в кома ... (9)
    Геродот-Фото

    Вероятно в Инеос потребовали чтобы Карапас выкладывался по-полной,а не халтурил.Там не понимают что он уже достиг своего потолка и заставляют безрезультатно напрягаться.Но Карапас как умный человек,напрягаться не хочет,а хочет рубить бабло без напряга,что ему и пообещали в новой командеroflКак говорится: сначала ты работаешь на имя,а потом имя работает на тебя.

  • Гонщик
    Тур Словении-2022. Этап 3 (6)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Николай Н.
    Погачару здесь равных нет, он просто подготавливается к Туру.
    Все готовятся, вопрос у кого какая лицензия и везение, чую снаряд три раза в одно и тоже место не стреляет. Размотают Поги... 

  • close2you
    Ричард Карапас перейдёт в кома ... (9)
    close2you-Фото
    Цитата: vadi
    Чем-то он мне не нравится. Когда ездит, слишком пытается хитрить. И раздули его "не по чину"
    Особенно на олимпиаде сильно много хитрил, да ?))
  • Николай Н.
    Тур Словении-2022. Этап 3 (6)
    Николай Н.-Фото

    Погачару здесь равных нет, он просто подготавливается к Туру.

  • velodoctor
    Ричард Карапас перейдёт в кома ... (9)
    velodoctor-Фото
    У него была одна и самых больших зарплат в команде, да и в пелотоне. Думаю действительно не тянет и тот же перспективный Мартинес выглядит предпочтительнее для британцев. А ЕФ надо спасаться из зоны вылета так сказать...
  • Karmatron
    Ричард Карапас перейдёт в кома ... (9)
    Karmatron-Фото

    Неплохой выбор для обеих сторон: команде нужен генеральщик, ведь с уходом Игиты и Мартинеса надежд там сейчас подавать некому. А Карапасу вырисовывается перспектива быть капитаном №1 на любой гранд-тур. Понятно, что есть еще Карти и Риго, но при всем уважении к ним, Карапас постабильнее.

  • kwwk
    Ричард Карапас перейдёт в кома ... (9)
    kwwk-Фото
    Предположу, что слабо мотивировали + Карапас хочет большей свободы действий.
  • Astanaforever
    Тур Швейцарии-2022. Этап 6 (2)
    Astanaforever-Фото
    Видимо гонка не доедет до финиша.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

18 июня

Dimitri Claeys (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux)

19 июня

Sacha Modolo (Bardiani - CSF - Faizane)

Daniel Arroyave (EF Education-EasyPost)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2022 (92)
Май 2022 (186)
Апрель 2022 (146)
Март 2022 (122)
Февраль 2022 (143)
Январь 2022 (103)