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Тадей Погачар нацелен на Милан-Сан-Ремо-2022

Тадей Погачар о шансах на победу в Милан-Сан-Ремо

 

 

  После победы на Туре ОАЭ, в классике Страде Бьянке и на Тиррено-Адриатико-2022 Тадей Погачар нацелен бороться за победу на Милан-Сан-Ремо, первой в сезоне классике – Монументе велоспорта. К 23 годам словенский гонщик команды UAE Team Emirates уже выиграл два Монумента из пяти – Льеж-Бастонь-Льеж и Ломбардию, победой на которой завершил прошлый сезон.  На «Классичиссиме» Погачар дебютировал в 2020 году и занял тогда 12-е место.  

 

Тадей Погачар нацелен на Милан-Сан-Ремо-2022

PHOTO CREDIT: LaPresse

 

  Тадей Погачар: «Все спрашивают меня о Милан-Сан-Ремо. Мы ждём долгую и тяжёлую гонку. На Милан-Сан-Ремо легче всего доехать до финиша, но труднее всего выиграть.  Мы поедем сильной командой, постараемся приложить все силы.

 

  Считаю, что на этой классике мне будет тяжелей всего бороться за победу. Чипресса не настолько крута. Потом Поджио, но пройти её на высокой скорости способны многие гонщики, включая некоторых спринтеров.

 

  Гонка решается или в спринте или чьей-то поздней атакой. Я не из тех, у кого лучшие шансы на  победу. Конечно, если будет возможность, я ею воспользуюсь.

 

  Атака задолго до финиша на Милан-Сан-Ремо была бы чем-то особенным, но не думаю, что она возможна. Если только попробовать на Чипрессе…

 

  Всегда трудно совершенствоваться. Я мог бы, наверное, сбросить килограмм, посмотрим, станет лучше или хуже. Если сохраню эту форму до Льеж, буду более чем счастлив».

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Милан - Сан-Ремо Milano-Sanremo велогонка Мирового тура классика Монумент велоспорта

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  1. Имя: Ернат

    Ернат

    Сегодня, 05:29 | Регистрация: 22.09.2020

    Если он и Сан ремо заберет, то я не знаю что и думать )

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Комментарии

  • Ернат
    Тадей Погачар нацелен на Милан ... (1)
    Ернат-Фото

    Если он и Сан ремо заберет, то я не знаю что и думать )

  • uran
    Тадей Погачар – победитель Тир ... (2)
    uran-Фото
    Ещё сезон побед и на него повесят клеймо "химика", можете записать.
  • Starch27
    Тадей Погачар – победитель Тир ... (2)
    Starch27-Фото
    13 из 13 Погачар выиграл все 13 многодневок в которыx xотя бы раз надевал майку лидера
  • EL-Fenomeno
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 7 (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Я тут другую девочку нашёл и судя по рывку это будущая КЭВ...как сказать деликатнее для женщины "пушечное ядро": https://twitter.com/UCI_cycling/status/1503416164109611011
    Кстати (почти в тему), Рогла поблагодарил ВВА, назвав того - вот оригинал: "half-human, half-motor" (Rogliс thanks van Aert)

  • RVL
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 7 (3)
    RVL-Фото

    Теперь мне все понятно про пидкока)))

    Насмотрится твиттера и давай чудить на гонке))

  • Адриен
    Париж - Ницца-2022. Этап 8 (19)
    Адриен-Фото

    Всё дело в возрасте. Роглич на подходе к своей максимальной планке ( а, возможно, он её УЖЕ перевалил по сравнению с земляком), а Погачару ещё есть куда расти, совершенствоваться, улучшаться. Ближайшее время - полностью его.

  • Earl57
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 7 (3)
    Earl57-Фото

     

    А другой "наглый" на днях вместе со своей командой сделал особенный подарок маленькой девочке по имени Дейзи. Девочка показала этот подарок

    https://twitter.com/biker_tiny/status/1503075842896932874

  • RVL
    Приглашения на Вуэльту Испании ... (2)
    RVL-Фото

    добрый день! всегда с любопытством читаю ваши прогнозы!
    будет ли от вас анализ ваших прогнозов и результатов на ТА и ПН.

    заранее спасибо!

  • reforg34
    Приглашения на Вуэльту Испании ... (2)
    reforg34-Фото

    Поддерживаем приглашение Euskaltel – Euskadi, т.к. родная команда Самуэля Санчеса. Будем ждать триумфального возвращения в виде нескольких побед на этапах и призовое место в генеральной классификации, особенно если состав участников будет как в прошлом году, т.е. без Фрума, Кинтаны и Томаса.

    Как говорит Сергей Курдюков(а он все знает), равных Самуэлю Санчесу в спуске нет(Савольделли недавно завершил карьеру, а Нибали не стабилен сейчас).

  • дрокер
    Александр Власов сошёл на 8-м ... (1)
    дрокер-Фото
    Спасибо за информацию. Сане скорейшего восстановления, главные гонки впереди

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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