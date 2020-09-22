Тадей Погачар нацелен на Милан-Сан-Ремо-2022

Тадей Погачар о шансах на победу в Милан-Сан-Ремо

После победы на Туре ОАЭ, в классике Страде Бьянке и на Тиррено-Адриатико-2022 Тадей Погачар нацелен бороться за победу на Милан-Сан-Ремо, первой в сезоне классике – Монументе велоспорта. К 23 годам словенский гонщик команды UAE Team Emirates уже выиграл два Монумента из пяти – Льеж-Бастонь-Льеж и Ломбардию, победой на которой завершил прошлый сезон. На «Классичиссиме» Погачар дебютировал в 2020 году и занял тогда 12-е место.

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Тадей Погачар: «Все спрашивают меня о Милан-Сан-Ремо. Мы ждём долгую и тяжёлую гонку. На Милан-Сан-Ремо легче всего доехать до финиша, но труднее всего выиграть. Мы поедем сильной командой, постараемся приложить все силы.

Считаю, что на этой классике мне будет тяжелей всего бороться за победу. Чипресса не настолько крута. Потом Поджио, но пройти её на высокой скорости способны многие гонщики, включая некоторых спринтеров.

Гонка решается или в спринте или чьей-то поздней атакой. Я не из тех, у кого лучшие шансы на победу. Конечно, если будет возможность, я ею воспользуюсь.

Атака задолго до финиша на Милан-Сан-Ремо была бы чем-то особенным, но не думаю, что она возможна. Если только попробовать на Чипрессе…

Всегда трудно совершенствоваться. Я мог бы, наверное, сбросить килограмм, посмотрим, станет лучше или хуже. Если сохраню эту форму до Льеж, буду более чем счастлив».