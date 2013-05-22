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INEOS Grenadiers меняет спортивных директоров на фоне слухов о желании перекупить Ремко Эвенепула

Патрик Лефевр о сообщении главы команды INEOS Grenadiers и контракте Ремко Эвенепула

 

 

  В следующем году в велокоманде INEOS Grenadiers могут произойти изменения в составе спортивных директоров. Бельгийское издание Het Laatste Nieuws сообщает, что в конце этого сезона из команды уйдут три спортивных директора: Сервас Кнавен (Servais Knaven), Габриэль Раш (Gabriel Rasch) и Бретт Ланкастер (Brett Lancaster). Кнавен работал в команде спортивным директором с 2011 года, Раш пришёл в 2014, а Ланкастер в 2016.

 

  Упоминается, что новыми спортивными директорами в INEOS Grenadiers могут стать 35-летний Иэн Стэннард (Ian Stannard), выступавший в команде почти всю профессиональную карьеру велогонщика с 2010 по 2020 годы, а также 54-летний Давиде Брамати, большая часть карьеры которого и в качестве велогонщика, и в качестве спортивного директора связана с командой Патрика Лефевра, где с 2006 года он работает спортивным директором.

 

   Патрик Лефевр вызвал волну обсуждений в средствах массовой информации, опубликовав сообщение Дэйва Брэйлсфорда, главы команды INEOS Grenadiers, который написал после победы на чемпионате мира-2022 Ремко Эвенепула, гонщика команды Quick-Step Alpha Vinyl: «Поздравляю, вот это чемпион. Если однажды захочешь его продать, позвони мне».

 

INEOS Grenadiers меняет спортивных директоров на фоне слухов о желании перекупить Ремко Эвенепула

 

 

Патрик Лефевр в интервью VeloNews сказал: «Он написал только это, не больше, не меньше. Разве через Whatsapp можно определить, шутка это или нет. Смайликов не было. Просто несколько слов. Другие коллеги просто меня поздравили, но если Дэйв действительно хочет заполучить Ремко, ему, наверное, понадобится много денег».

 

Контракт Ремко Эвенепула с командой Quick-Step заключён до конца 2026 года.

 

  В интервью Het Laatste Nieuws Патрик Лефевр сказал: «Я подписал контракт на пять лет как с Ремко, так и с компаниями Soudal, Quick-Step и Specialized. Алафилипп также связан с нами на следующие три года. Я со своей стороны сделаю всё от меня зависящее, чтобы выполнять эти соглашения. Мне не нравится использовать слово «семья», потому что если вы женаты, то всегда можете развестись, но в этом смысле у меня нет никаких намерений».

 

INEOS Grenadiers меняет спортивных директоров на фоне слухов о желании перекупить Ремко Эвенепула

 

 

  Также Патрик Лефевр рассказал, что после появления сообщений о вопросе Дэйва Брэйлсфорда успокоил отца Ремко Эвенепула, которого тоже зовут Патрик:

 

  «Я сказал Патрику Эвенепулу, что отношусь к Ремко как к собственному сыну. И так отношусь ко всем гонщикам, хотя, конечно, в команде есть и особенные ребята. Я сказал ему, что если возникнут проблемы, пусть сразу звонит мне. Я рад, что Патрик и Ремко перезвонили мне и успокоили меня, хотя я сам со смехом отношусь к этой саге.

  Мы с Патриком должны скоро встретиться за ужином, обсудим, как справиться с событиями следующих недель – церемонией в Брюсселе, гонкой в Бинше и так далее. И Ремко, и его отец сказали, что не верят в эту сагу с INEOS. Важнее, как мы справимся с этой шумихой вокруг него».

 

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Quick-Step Alpha Vinyl Патрик Лефевр

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  1. Имя: Алексей

    uran

    29 сентября 2022 16:44 | Регистрация: 27.05.2017

    Перестановка кроватей в борделе?

    No war!

  2. s75

    29 сентября 2022 18:53 | Регистрация: 9.06.2015

    Все трое уходящих DS неоднократно оказывались под огнем критики со стороны болельщиков команды. После безвременного ухода Николя двое - Раш и Кнавен получили карт-бланш от руководства команды на ТДФ и Вуэльте, но каких-то особых успехов команде не принесли, запомнились не самыми правильными и своевременными решениями в итоге вернулись на прежние роли. Кнавен причастен к исторической для команды победе на Рубэ-2022, но больше ассоциируется с хроническими неудачами на весенних кампаниях. Из прежнего "поколения" спортдиректоров команды остается Дарио Чиони, из "выдвиженцев" последних лет безусловно стоит отметить Тосатто, всё более важные роли получает Зандио, в нынешнем году на ТДФ дебютировал Стив Каммингс.

    Любимец скаевских болельщиков "Йоги" Станнард после неожиданного вынужденного завершения карьеры гонщика работает спортивным директором в команде агенства "Тринити". Интересно, что там же работает еще один экс-скаевец Питер Кеньик, состоится ли еще одно возвращение?

    Любопытно, что какие-то разговоры об уходе Раша и Кнавена ходили и раньше, первого "сватали" в известный норвежский проект, второго в женский велоспорт - его дочери гоняются на серьезном уровне.

    Вообще в команде постоянно происходят достаточно интересные изменения на разных уровнях, будь то назначение на одну из ключевых должностей сына Рэтклиффа или появление (транзитом через "Тринити") в "велоконюшне" механика с территории постсоветского пространства.

  3. Имя: Микола

    Ukrohypocrite

    29 сентября 2022 20:01 | Регистрация: 25.09.2022

    Зачем нужен бычок, если есть Роглич (если купят) с +-трехлетним окном и Берналь, которого в следующем сезоне можно на Джиро + Вуэльту запихнуть, а Примо на ТДФ

  4. Имя: Михаил

    velodoctor

    29 сентября 2022 22:16 | Регистрация: 22.05.2013

    Какие-то перемены напрашивались, на грандтурах инеос смотрелись блекло как команда, индивидуально  Карапас, Томас и Пидкок хорошо. Как Сиваков укатывал Карапаса на Джиро, это было очень нелепо, все приписывают заслуги Камме, но немец лишь вбил последний гвоздь. Я очень рад, что Ричард уходит, он давно заслужил нормальную поддержку, думаю, он все еще может быть человеком уровня подиума тура 1-2 сезона. 

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Комментарии

  • s75
    Тур Хорватии-2022. Этап 4 (1)
    s75-Фото

    Друг и коллега Берналя по тренировкам показывает на этой недельной гонке доселе невиданные результаты.

  • Astanaforever
    Джон Леланг уходит с поста ген ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Ухайдокал команду и сваливает по тихаря. Хитрый, старый.
  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (81)
    s75-Фото
    Ну вот, теперь про итальянца уже всё опровергли, ждём очередную бомбу. "Что происходит и кому это выгодно?". И еще позитивная новость - похоже, Геррейро выбрал Мовистар.
  • Lucky
    Марк Сержант прокомментировал ... (2)
    Lucky-Фото
    Цитата: shain
    Аксель Меркс, сын Эдди Меркса?
    Да
  • shain
    Марк Сержант прокомментировал ... (2)
    shain-Фото

    Аксель Меркс, сын Эдди Меркса?

  • velodoctor
    INEOS Grenadiers меняет спорти ... (4)
    velodoctor-Фото

    Какие-то перемены напрашивались, на грандтурах инеос смотрелись блекло как команда, индивидуально  Карапас, Томас и Пидкок хорошо. Как Сиваков укатывал Карапаса на Джиро, это было очень нелепо, все приписывают заслуги Камме, но немец лишь вбил последний гвоздь. Я очень рад, что Ричард уходит, он давно заслужил нормальную поддержку, думаю, он все еще может быть человеком уровня подиума тура 1-2 сезона. 

  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (81)
    Earl57-Фото

    На Вуэльте он спортдиром у квиков был, не?
    Хэммонда по весне Эллингворт очень хвалил. Он с молодыми парнями работает на гонках.

    Через пару лет будет видно, кто приобрел и кто потерял...

  • Mike88
    Тур Хорватии-2022. Этап 3 (2)
    Mike88-Фото

    Да, хорош финишный кусок.

    Ну и Вингегор молодца.

  • Ukrohypocrite
    INEOS Grenadiers меняет спорти ... (4)
    Ukrohypocrite-Фото

    Зачем нужен бычок, если есть Роглич (если купят) с +-трехлетним окном и Берналь, которого в следующем сезоне можно на Джиро + Вуэльту запихнуть, а Примо на ТДФ

  • RVL
    Тур Хорватии-2022. Этап 3 (2)
    RVL-Фото

    Последний км, прям что то с чем то!

    Белые дороги Страде Бьянке+ запредельные градиенты по бетонке.

    И Милан несмотря на габариты 5ым заехал!

     

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2 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4767
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4565
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3088
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2447
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2231
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2200
8 Роглич П. (Slo) (TJV) 2110
9 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2059
10 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2028

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