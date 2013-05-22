INEOS Grenadiers меняет спортивных директоров на фоне слухов о желании перекупить Ремко Эвенепула

Патрик Лефевр о сообщении главы команды INEOS Grenadiers и контракте Ремко Эвенепула

В следующем году в велокоманде INEOS Grenadiers могут произойти изменения в составе спортивных директоров. Бельгийское издание Het Laatste Nieuws сообщает, что в конце этого сезона из команды уйдут три спортивных директора: Сервас Кнавен (Servais Knaven), Габриэль Раш (Gabriel Rasch) и Бретт Ланкастер (Brett Lancaster). Кнавен работал в команде спортивным директором с 2011 года, Раш пришёл в 2014, а Ланкастер в 2016.

Упоминается, что новыми спортивными директорами в INEOS Grenadiers могут стать 35-летний Иэн Стэннард (Ian Stannard), выступавший в команде почти всю профессиональную карьеру велогонщика с 2010 по 2020 годы, а также 54-летний Давиде Брамати, большая часть карьеры которого и в качестве велогонщика, и в качестве спортивного директора связана с командой Патрика Лефевра, где с 2006 года он работает спортивным директором.

Патрик Лефевр вызвал волну обсуждений в средствах массовой информации, опубликовав сообщение Дэйва Брэйлсфорда, главы команды INEOS Grenadiers, который написал после победы на чемпионате мира-2022 Ремко Эвенепула, гонщика команды Quick-Step Alpha Vinyl: «Поздравляю, вот это чемпион. Если однажды захочешь его продать, позвони мне».

Патрик Лефевр в интервью VeloNews сказал: «Он написал только это, не больше, не меньше. Разве через Whatsapp можно определить, шутка это или нет. Смайликов не было. Просто несколько слов. Другие коллеги просто меня поздравили, но если Дэйв действительно хочет заполучить Ремко, ему, наверное, понадобится много денег».

Контракт Ремко Эвенепула с командой Quick-Step заключён до конца 2026 года.

В интервью Het Laatste Nieuws Патрик Лефевр сказал: «Я подписал контракт на пять лет как с Ремко, так и с компаниями Soudal, Quick-Step и Specialized. Алафилипп также связан с нами на следующие три года. Я со своей стороны сделаю всё от меня зависящее, чтобы выполнять эти соглашения. Мне не нравится использовать слово «семья», потому что если вы женаты, то всегда можете развестись, но в этом смысле у меня нет никаких намерений».

Также Патрик Лефевр рассказал, что после появления сообщений о вопросе Дэйва Брэйлсфорда успокоил отца Ремко Эвенепула, которого тоже зовут Патрик:

«Я сказал Патрику Эвенепулу, что отношусь к Ремко как к собственному сыну. И так отношусь ко всем гонщикам, хотя, конечно, в команде есть и особенные ребята. Я сказал ему, что если возникнут проблемы, пусть сразу звонит мне. Я рад, что Патрик и Ремко перезвонили мне и успокоили меня, хотя я сам со смехом отношусь к этой саге.

Мы с Патриком должны скоро встретиться за ужином, обсудим, как справиться с событиями следующих недель – церемонией в Брюсселе, гонкой в Бинше и так далее. И Ремко, и его отец сказали, что не верят в эту сагу с INEOS. Важнее, как мы справимся с этой шумихой вокруг него».