Патрик Лефевр: «Маршрут Вуэльты Испании-2022 должен подойти Ремко Эвенепулу»

Патрик Лефевр о возможностях Ремко Эвенепула на Вуэльте Испании-2022

Генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр считает, что маршрут Вуэльты Испании-2022, который был представлен 16 декабря, подходит 21-летнему бельгийскому гонщику Ремко Эвенепулу.

В этом году первую часть сезона Ремко Эвенепул восстанавливался после травмы, Джиро д’Италия, на которой он дебютировал, стала также его первым стартом 2021 года. Эвенепул не доехал гонку до конца, сойдя после 17 этапа, но на двух этапах финишировал 4-м. В интервью Sporza Патрик Лефевр подтвердил, что Ремко Эвенепул не поедет Тур де Франс и не будет участвовать в Джиро д’Италия.

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Патрик Лефевр: «Мы видели на Джиро, что, несмотря на недостаточную подготовку, он проявил талант для выступления на Гранд-турах. Если в Испании он стартует после нормальной подготовки, считаю, что у него есть шансы на нескольких этапах.

Я точно не собираюсь пока отводить его на роль фаворита. Ещё предстоит понять, как он отреагирует на трёхнедельную гонку. Три финиша на высоте более 2000 м для него тоже в новинку.

На Вуэльте мы можем добиться хорошего результата в командной гонке. В индивидуальной гонке не хватает рельефа, чтобы она полностью подходила Ремко.

Мы примем решение в январе. Сначала давайте посмотрим, как пройдёт первая часть сезона. Ремко, наверное, начнёт его в Аргентине (на Вуэльте провинции Сан-Хуан). С этой гонкой у него связаны хорошие воспоминания».

Ранее Патрик Лефевр подчёркивал, что Ремко Эвенепулу стоит сконцентрироваться на борьбе за победы на сложных недельных гонках.