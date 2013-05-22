Ремко Эвенепул о переезде в Испанию и планах на межсезонье

Ремко Эвенепул: «Хочу сосредоточиться на своей жизни»

Этой зимой действующий чемпион мира Ремко Эвенепул переедет из Бельгии в Испанию, в Аликанте, где погода благоприятна для тренировок в межсезонье. Кроме того бельгийский гонщик команды Quick-Step планирует сделать в новом доме отдельную комнату или поставить палатку, создающие условия высокогорья. Об изменениях в своей жизни Ремко Эвенепул рассказал в интервью Het Laatste Nieuws и в подкасте Геранта Томаса GTCC.

Ремко Эвенепул: «Аликанте - прекрасное место для тренировок. Весь год хорошая погода, там идеально тренироваться зимой, проводить базовую подготовку. Также обнаружил, что маршрут тренировок получается немного сложнее, чем в Арденнах, что тоже важно, потому что остаюсь нацеленным на Гранд-туры и сложные многодневные гонки.

Если же в своём доме сделать комнату, создающую условия высокогорья, это окупит затраты на подобный номер с регулируемой атмосферой в отеле «Syncrosfera». Мы уже это планировали, теперь подождём, когда снова придёт архитектор.

И люди, которые что-то от меня хотят, не будут знать, где я или что делаю. Это должно немного помочь. Мы уже чувствуем, как наша жизнь поменялась в мелочах, например, мы не хотели рассказывать о свадьбе или думали провести её более приватно, чем получилось. Самое опасное, что каждый хочет заполучить «кусочек меня». Надо держать это под контролем, и пока всё хорошо работало.

Я собираюсь сосредоточиться на своей жизни, а не на состязаниях, кто лучше споёт. Ноябрь и декабрь самые неблагоприятные в этом плане месяцы, потому что событий мало, начинаются праздничные телешоу».