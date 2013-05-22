VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Ремко Эвенепул о переезде в Испанию и планах на межсезонье

Ремко Эвенепул: «Хочу сосредоточиться на своей жизни»

 

 

  Этой зимой действующий чемпион мира Ремко Эвенепул переедет из Бельгии в Испанию, в Аликанте, где погода благоприятна для тренировок в межсезонье. Кроме того бельгийский гонщик команды Quick-Step планирует сделать в новом доме отдельную комнату или поставить палатку, создающие условия высокогорья. Об изменениях в своей жизни Ремко Эвенепул рассказал в интервью Het Laatste Nieuws и в подкасте Геранта Томаса GTCC.

 

Ремко Эвенепул о переезде в Испанию и планах на межсезонье

 

  Ремко Эвенепул: «Аликанте  - прекрасное место для тренировок. Весь год хорошая погода, там идеально тренироваться зимой, проводить базовую подготовку. Также обнаружил, что маршрут тренировок получается немного сложнее, чем в Арденнах, что тоже важно, потому что остаюсь нацеленным на Гранд-туры и сложные многодневные гонки.  

 

Если же в своём доме сделать комнату, создающую условия высокогорья, это окупит затраты на подобный номер с регулируемой атмосферой в отеле «Syncrosfera». Мы уже это планировали, теперь подождём, когда снова придёт архитектор.

 

  И люди, которые что-то от меня хотят, не будут знать, где я или что делаю. Это должно немного помочь. Мы уже чувствуем, как наша жизнь поменялась в мелочах, например, мы не хотели рассказывать о свадьбе или думали провести её более приватно, чем получилось. Самое опасное, что каждый хочет заполучить «кусочек меня». Надо держать это под контролем, и пока всё хорошо работало.

 

  Я собираюсь сосредоточиться на своей жизни, а не на состязаниях, кто лучше споёт. Ноябрь и декабрь самые неблагоприятные в этом плане месяцы, потому что событий мало, начинаются праздничные телешоу».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Quick-Step Alpha Vinyl

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 23:04 | Регистрация: 22.05.2013

    Барокамеру решил купит или там вов сем номере атмосфера как в барокаемере регулируется? В любом случае парень серьезно натсроен biggrin Кстати Syncrosfera это Колобнева отель вроде. 

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2022: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2022-2023

Ближайшие старты

27 октября 2022

Презентация маршрута Тур де Франс-2023

ОПРОС

Какая классика из пяти Монументов велоспорта понравилась в 2022 году больше всего?

Комментарии

  • velodoctor
    Ремко Эвенепул о переезде в Ис ... (1)
    velodoctor-Фото

    Барокамеру решил купит или там вов сем номере атмосфера как в барокаемере регулируется? В любом случае парень серьезно натсроен biggrin Кстати Syncrosfera это Колобнева отель вроде. 

  • velodoctor
    Команда Jumbo-Visma не исключа ... (9)
    velodoctor-Фото

    Я думаю это всё утка, научились у Лефевра шум из ничего создавать.

  • Геродот
    Команда Jumbo-Visma не исключа ... (9)
    Геродот-Фото

    Правильно.Перед Туром надо соломки подстелить) Хотя непонятно на кого рассчитан этот бред насчет нерешенной поездки Вингегора на Тур.

  • nightbuster33
    Луис Леон Санчес возвращается ... (10)
    nightbuster33-Фото
    А еще точнее можно посмотреть возраст каждого члена команды на официальном сайте Астана.Просто некоторым хочется поднять кипеш и посмотреть со стороны как будут реагировать другие и искать среди них своих союзников в правоте ими сказанного. После всех перетрубаций,с учетом ухода и прихода сейчас в команде официально 28 гонцов без стажеров.Контракт, возможно заканчивается у некоторых молодых. Переподпишут их+ 2 стажера+1 из молодежи. Вероятно, может быть по другому 1-2 новых нам неизвестных.
  • sixpack
    Команда Jumbo-Visma не исключа ... (9)
    sixpack-Фото
    важнейшая составляющая этой джиро - плоские разделки, руководство джамбы говорит в основном о них, хиндли тоже. Офигительные горы почему-то не заслужили особого внимания. А помимо этого Зееман ничего не сказал. "Мы ещё не решили." Разве что упомянул Роглу, что тоже показатель а свете слухов об уходе.
  • Roman Avdeev
    Луис Леон Санчес возвращается ... (10)
    Roman Avdeev-Фото

    Цитата: Astanaforever
    И так Астана одна из самых старых по возрасту гонцов команд. Посмотрите на возраст гонщиков в Инеос, Джамбо. Одни юнцы. Вот молодцы спортивные менеджеры. Зрят в корень. В будущее. Вот так надо.

     

    Это не совсем правда. В 2022 году сразу восемь команд Мирового Тура были старше по среднему возрасту гонщиков, чем Астана (28.61 средний возраст). Самая "старая" команда - Израиль-Премьер Тех - 30.92 средний возраст. Одни из самых "старых" - Бахрейн (29.42), Кофидис (29.31), Групама ФДЖ (29.46).

    "Старше" Астаны даже такие именитые команды, как Квик Степ (29.07) и упомянутый вами Инеос (28.71).

    Ну а самая молодая команда - Бора (27.55).



    Если посмотреть на новости прошлого года и на информацию из PCS, у команды не такой уж и большой люфт в плане подписания новых гонщиков - просто нет мест, так как подавляющее большинство в прошлом году было подписано сразу на два сезона. Думаю, в районе 4-5 новых гонщиков может появиться - это максимум.

    Думаю, что вполне реально ждать появления нескольких молодых ребят, опять же, есть стажеры, которые себя хорошо проявили, очевидно, что с ними подпишут. 

  • BlAr
    Итоговый индивидуальный Мирово ... (14)
    BlAr-Фото
    Нда... называется, выиграй десять первенств песочниц и возглавь мировой рейтинг...
  • Yuriy 17
    Команда Jumbo-Visma не исключа ... (9)
    Yuriy 17-Фото

    Пара обысков полиции - и чудные успехи образца 2020 команды Бахрейн - испарились

  • Krakk
    Команда Jumbo-Visma не исключа ... (9)
    Krakk-Фото

    Что и следовало ожидать. Даже презентации Тура не дождались, сразу дали понять что для них привлекательнее. Теперь слово за UAE и Погачаром.

    Цитата: Yuriy 17
    Jumbo-Visma опасается действий организаторов Тур де Франс и французской полиции узнать причину значительного подъёма результатов Й. Вингегора? 
    Или гонщики просто соскучились по тяжелому рельефу и грамотно скомпонованному маршруту. Но нет, нам простые и логичные объяснения не нужны, лучше теорию заговора придумаем.

  • Адриен
    Луис Леон Санчес возвращается ... (10)
    Адриен-Фото
    Так то так... Но палка о двух концах. Найдут такого недорогого вундеркинда, раскроют потенциал, а его через годик переманят в более жирную команду. Как не крути, а без надлежащего бюджета не обойтись.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

22 октября

Max Kanter (Movistar Team)

23 октября

Antonio Pedrero (Movistar Team)

Julius Van den Berg (EF Education-EasyPost)

Gijs Leemreize (Jumbo - Visma)

Raphael Parisella (BB Hotels - KTM)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2022 (89)
Сентябрь 2022 (178)
Август 2022 (195)
Июль 2022 (191)
Июнь 2022 (149)
Май 2022 (186)