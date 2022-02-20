Аргентинская велогонка Vuelta a San Juan-2022 отменена из-за ковида

Команда QuickStep-AlphaVinyl ищет варианты старта сезона Ремко Эвенепула после отмены «Вуэльты провинции Сан-Хуан»

«Вуэльта провинции Сан-Хуан» (Vuelta a San Juan Internacional), недельная велогонка в Аргентине категории 2. Pro, которая должна была пройти с 30 января по 6 февраля, не состоится, по крайней мере, в международном формате, из-за продолжающейся пандемии. Организаторы рассматривают возможность проведения гонки для местных аргентинских команд. В последний раз «Вуэльта провинции Сан-Хуан» проходила в начале 2020 года, победителем её стал Ремко Эвенепул.

© Deceuninck - Quick-Step - ©Maximiliano Blanco / Getty Images - Photo credit: ©Maximiliano Blanco / Getty Images

Менеджер команды QuickSTep-AlphaVinyl Патрик Лефевр в интервью Het Nieuwsblad сказал, что теперь Ремко Эвенепул начнёт сезон либо 2 февраля на Вуэльте Валенсии, либо на Туре ОАЭ-2022, который пройдёт с 20 по 26 февраля.

Патрик Лефевр: «Сейчас мы пока не знаем, где он стартует. Валенсия в начале февраля – один из вариантов. Тур Объединённых Арабских Эмиратов в конце февраля – тоже вариант. Либо на одной, либо на другой, возможно, поедет обе гонки.

Тур ОАЭ – более менее чемпионат мира для Тадея Погачара. Шейхи предпочтут, чтобы он выиграл там, чем на Туре. Это самая первая гонка Мирового тура с сильным составом. Тогда бы Ремко сразу понял, в какой форме относительно остальных. Там будут два этапа с финишем в подъём и разделка».