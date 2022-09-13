Команда Jumbo-Visma завершила Вуэльту Испании-2022, не добившись главной цели

Спортивный директор Jumbo-Visma подвёл итоги Вуэльты Испании-2022

Велокоманда Jumbo-Visma планировала бороться за четвёртую подряд победу на Вуэльте Испании-2022 вместе с Приможем Рогличем, но завершила испанский Гранд-тур, не добившись цели. Из восьми гонщиков Jumbo-Visma до финиша в Мадриде доехали пятеро – Роберт Гесинк, Роан Деннис, Крис Харпер, Сэм Оомен и Майк Тёниссен.

Команда начала Вуэльту Испании-2022 с победы в командной гонке на время, затем Примож Роглич выиграл 4-й этап и надел красную майку лидера. Но лидер Jumbo-Visma сошёл с гонки после падения на 16-м этапе.

После схода капитана Роберт Гесинк уезжал в отрывы на 18-м и 20-м этапах, но победы добиться не удалось. На 18-м этапе Роберта Гесинка обошли на финальных сотнях метров только лидеры общего зачёта Ремко Эвенепул (Quick-Step Alpha Vinyl), выигравший этап, и Энрик Мас (Movistar). Майк Тёниссен боролся за этап в спринтах, занял 5-е место на 19-м этапе и 4-е на 21-м.

Спортивный директор команды Jumbo-Visma Гриша Нирман (Grischa Niermann) сказал, что завершил Вуэльту Испании-2022 со смешанными чувствами.

Гриша Нирман: «Думаем о том, что могло бы быть, если бы Примож не упал. Мы приехали с одной целью – в четвёртый раз выиграть с Приможем красную майку. Последние несколько дней были выбиты из колеи, но ребята не поддались разочарованию. Важно не забывать, как мы начали эту Вуэльту. Надо вспоминать о победе в командной гонке, о выигранном Приможем этапе, о том, что мы четыре дня удерживали красную майку. Надеюсь, мы вернёмся домой с мыслью об этих успехах, несмотря на то, что не достигли главной цели.

Сложно сказать, что мог сделать Примож. Наша команда показала, что на финальной неделе мы нацелены добиться успеха. У нас ещё оставался шанс взять красную майку, но теперь мы никогда не узнаем, использовали бы мы его или нет. Это не умаляет достижения Ремко Эвенепула. Он проявил себя как сильный гонщик и заслужил наши поздравления. Но мне всё-таки хотелось посмотреть, как команда справилась бы с сильным Приможем».