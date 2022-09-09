Сольная атака и 3-е место на 18-м этапе Вуэльты Испании-2022 Роберта Гесинка

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Роберт Гесинк атаковал из отрыва, но проиграл 18-й этап Вуэльты Испании-2022 Ремко Эвенепулу и Энрику Масу
36-летний нидерландский велогонщик команды Jumbo-Visma Роберт Гесинк остался в нескольких шагах от победы на 18-м этапе Вуэльты Испании-2022. Он проиграл на последних метрах горного этапа с набором высоты 3500 м и финишем в подъем 1 категории только двум лидерам общего зачёта – обладателю красной майки Ремко Эвенепулу (Quick-Step Alpha Vinyl) и Энрику Масу (Movistar).
Вместе с Робертом Гесинком в отрыв из 42 гонщиков отобрались его товарищи по команде Майк Тёниссен и Сэм Оомен, но лишь Гесинку удалось удержаться впереди, а затем атаковать на финальном подъёме. За 1,3 км у 36-летнего нидерландского гонщика в запасе оставалось около 20 секунд, которые таяли с каждым метром по мере приближения лидеров общего зачёта. Ремко Эвенепул и Энрик Мас обошли Роберта Гесинка на финальных сотнях метров.
Роберт Гесинк: «Мы всё ещё расстроены вчерашним сходом Приможа. Сегодня хотели взять максимум из этапа. Присутствие Сэма (Оомена) в отрыве после того, как он упал в начале этапа, было невероятным.
Другие гонщики более взрывные, они могли быстро уехать на финальном подъёме, поэтому я атаковал первым. Мне было важно идти своей скоростью. Но последние двести метров тянулись слишком долго.
Я не представлял, что смогу когда-нибудь ещё бороться за победу на этапе Гранд-тура. В последние годы я сфокусировался на роли помощника лидеров. Мы мечтали привезти в Мадрид четвёртую красную майку, но вчера мечта рассыпалась.
Гриша Нирман (спортивный директор) информировал меня о ситуации, а затем я внезапно увидел позади колесо. Тогда понял, что выиграть будет очень тяжело. Но я попал в кадр с победителем, так что всё в порядке.
Я доволен, что так сильно проехал этап, что хорошо шла нога, но не очень доволен последними двумя сотнями метров. Так что прямо сейчас не скажу, что я – счастливейший на земле".
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BlAr
Вуэльта Испании-2022. Результа ... (52)
Это ТА логика. Нет такого понятия "этап для отрыва". Есть равнинный, холмистый и горный - а там как карта ляжет! Хочешь покрасоваться впереди и рискнуть - езжай в отрыв. Но отрыву нигде и никто ничего не обещают!!!
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M-07
Вуэльта Испании-2022. Результа ... (52)
Джиро когда была? Времени достаточно прошло уже. И Алмейда и её так же ехал до схода, как сейчас Вуэльту.
А судить двукратного призёра Вуэльты по подготовительным к ГТ гонкам в сравнении с тем, который ставит на эти гонки очень сомнительно, к тому же они вместе ехали только две гонки, одна из них на самом старте сезона и до начала гонок Мирового Тура. Способности Маса в горах все знают давно, а вот про способности Ремко были только фантазии.
А Изагирре, которому Эвенпул проиграл Тур Басков в далеко не таких тяжёлых горах, как на Вуэльте, прям супергорняк, раз на Вуэльте у него нет конкурентов?
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EL-Fenomeno
Вуэльта Испании-2022. Результа ... (52)
Взять победу в майке лидера генерала на любом ГТ всегда почётно и мечтательно, так сказать, особенно если это групповой этап, а не ІТТ. Ну да вырезал Рэмко у Гесинка-трудяги, ну так это понятно было, что Роберт не удержался (жаль), как и то что Мас смог бы "натянуть" на финише самого Эвенпула)
Понравилось как Курдюков дал отчёт, т.е заключение после интервью Контадора со своим учеником..))..ну хотя бы сегодня Энрик Мас Николау атаковал и не раз, а так ещё раз повторюсь сыроват на победу в ГТ. Эх, как же нехватает Роглича...(
Цитата: uran
А что с Родригесом случилось? Столько потерять времени.
Цитата: Freejazz
Попал в завал в начале гонки (из-за которого сошел Вайн). Сильно подрался и ехал в крови и заплатках. При каждом рывке отставал - его подтягивали Тео и Карапас, но они кончились и с одним из рывков он рывком не справился
К слову, есть видео с этим завалом? Родригес конкретно там ободрался, у и за Вайна обидно (и жаль). Настоящее открытие этой Вуэльте, теперь Карапаз точно горный король (слабое утешение для Инэоса) с очками меньше 50...до чего докатились орги Вуэльты
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M-07
Вуэльта Испании-2022. Результа ... (52)
Фрум, о сомнительности успехов которого я часто пишу, вообще не аргумент. И он сразу начал рвать и в горах, и в разделках.
Вообще сначала надо отличать тех раздельщиков, которые могут изначально ехать хорошо горы и тех, кто пытается перестроиться под горы. Дюмулин изначально ехал горы хорошо, Меньшов, насколько знаю, тоже, а Уиггинз много лет перестраивался и сушился, а не сразу попёр. И Уиггинз, Меньшов и Дюмулин никогда не летели в горах, по большей части ехали от обороны.
А откровенных редискаов Армстронга и Ульриха в пример приводить, значит, подтверждать, что с Ремко тоже нечисто, о чём я и пишу. Хотя даже они сразу не начинали рвать горняков в горах. Тот же Армстрог был 4-м на Вуэльте, и то разделки ему помогли, иначе был бы ниже. судя по протоколам.
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Velolife
Вуэльта Испании-2022, превью э ... (9)
Enric Mas лишил Robert Gesink возможности индивидуально выиграть 2-й этап 77-й Vuelta. Remco не хотел этого делать. Но сделал, взяв 2-й этап. Enric заставил. И убедился, кто является настоящим вожаком пелотона. Завтра на 19-м Enric может вновь проверить, но 2 категорийные горы, отстоящие друг от друга на 60 км, вряд ли укатают вконец красномаечного бельгийца. Жаль Jay Vine, который мог бы продолжить гороховую традицию представителей Down Under на Vuelta. Да, жаль не только его 1-го, но и всех сошедших с ним и до него. Им же несть числа. Но до Мадрида осталось 2 дня! Потерпите!
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Velolife
Вуэльта Испании-2022. Результа ... (52)
Enric Mas лишил Robert Gesink возможности индивидуально выиграть 2-й этап 77-й Vuelta. Remco не хотел этого делать. Но сделал, взяв 2-й этап. Enric заставил. И убедился, кто является настоящим вожаком пелотона. Завтра на 19-м Enric может вновь проверить, но 2 категорийные горы, отстоящие друг от друга на 60 км, вряд ли укатают вконец красномаечного бельгийца. Жаль Jay Vine, который мог бы продолжить гороховую традицию представителей Down Under на Vuelta. Да, жаль не только его 1-го, но и всех сошедших с ним и до него. Им же несть числа. Но до Мадрида осталось 2 дня! Потерпите!
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