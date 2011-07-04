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Велокоманда Jumb-Visma снялась с Тура Швейцарии-2022 из-за ковида

Велокоманда Jumbo-Visma не вышла на старт 5 этапа Тура Швейцарии-2022

 

 

  Велокоманда Jumbo-Visma объявила перед стартом 5-го этапа Тура Швейцарии-2022, что снимается с гонки из-за случая ковида. Команда не стала уточнять, чей тест на ковид оказался положительным – у гонщиков или у персонала.

 

  Таким образом, Роан Деннис, Роберт Гесинк, Паскаль Энкхорн, Сепп Кусс, Сэм Оомен, Тимо Роозен и Майк Тёниссен не смогут продолжить борьбу на Туре Швейцарии-2022, где настоящая борьба за генеральную классификацию только начинается.

 

Велокоманда Jumb-Visma снялась с Тура Швейцарии-2022 из-за ковида

Photo (c) Jumbo-Visma Team

 

 

  В заявлении команды Jumbo-Visma говорится: «В интересах здоровья гонщиков и персонала, а также для защиты пелотона и участников гонки медицинский и спортивный менеджмент нидерландской команды посчитал самым мудрым решением сход с швейцарской многодневной велогонки. Решение принято после консультаций с руководством Тура Швейцарии-2022.

 

В настоящее время эта ситуация не имеет последствий для Тур де Франс, хотя, конечно, мы должны посмотреть, что будет происходить в ближайшие дни».

 

  Напомним, что Примож Роглич ,капитан команды Jumbo-Visma, для подготовки к Тур де Франс выбрал Критериум Дофине-2022, где стал победителем.

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Теги к статье: Jumbo-Visma Тур Швейцарии Tour de Suisse велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 13:47 | Регистрация: 4.07.2011

    Видимо, юмба серьёзно смотрит на тдф.

    Вопрос, с кем ремко будет тягаться, если все снялись и Адам тоже? Сам с собой?

    1. M-07

      Сегодня, 14:31 | Регистрация: 27.05.2017

      С Власовым, наверное. А так заколебали с этой раздутой проблемой обычной простуды. Не хочется после таких снятий смотреть соревнования.

    2. RVL

      Сегодня, 15:31 | Регистрация: 30.08.2012

      Ейтс с ковидом точно...
      так и на туре можно легко найти вирус..снимутся ли?
      если да, то ремко и гт потянет в перспективе ))
      а серьезность юмбы никуда и не девалась...думаю та оплеуха им от тадея, не дает им покоя

  2. RVL

    Сегодня, 15:52 | Регистрация: 30.08.2012

    у Ремко сегодня есть шанс прибавить..но...я не знаю...

    завтра-послезавтра интересно как он будет выживать-думаю и томас (привет рефорг34) и хирши , да ..и кто то другой из топ 20 тут его могут качественно проверить.

    ну и разделка напоследок ему в плюс

    в общем, я в него не верю...просто восхищаюсь его фанами верящими в его горопригодность 

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Ближайшие старты

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Tour de Suisse

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Baloise Belgium Tour

15 - 19 июня 2022

Tour of Slovenia

16 - 19 июня 2022

La Route d'Occitanie

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Tour de France

23 -27 июля 2022

Ethias-Tour de Wallonie

27 - 28 июля 2022

Vuelta a Castilla y Leon

30 июля - 5 августа 2022

Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто выиграет Тур Швейцарии-2022?

Комментарии

  • MVDP
    Тур Словении-2022. Этап 2 (1)
    MVDP-Фото

    Изи катка для Груни.

  • nightbuster33
    Тур Словении-2022. Этап 1 (9)
    nightbuster33-Фото

    Старт в Словении,затем въезжает в Италию(см.пунктир)на 5км.,дальше Словения.Первая гора:3,3км.-10.8%,вторая:3,4км.-6,2% и третья:6,7км-6,7%.Наиболее решительные рвали и поддавали,остальным куда торопиться,отсюда и большие разрывы.Ведь кроме индивидуальных зачетов есть и псевдо- командные.

  • RVL
    Велокоманда Jumb-Visma снялась ... (4)
    RVL-Фото

    у Ремко сегодня есть шанс прибавить..но...я не знаю...

    завтра-послезавтра интересно как он будет выживать-думаю и томас (привет рефорг34) и хирши , да ..и кто то другой из топ 20 тут его могут качественно проверить.

    ну и разделка напоследок ему в плюс

    в общем, я в него не верю...просто восхищаюсь его фанами верящими в его горопригодность 

  • RVL
    Велокоманда Jumb-Visma снялась ... (4)
    RVL-Фото
    Ейтс с ковидом точно...
    так и на туре можно легко найти вирус..снимутся ли?
    если да, то ремко и гт потянет в перспективе ))
    а серьезность юмбы никуда и не девалась...думаю та оплеуха им от тадея, не дает им покоя
  • EL-Fenomeno
    Тур Словении-2022. Этап 1 (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Как объяснить, что Тур Словении 2022, который начинался в Новой Горице, а на профиле первые 7-8 (километров) избражены под флагом Италии ? Или я шо то не усёк)

    Цитата: Earl57
    Цитата: AmaAma
    Провёл дальнюю атаку за 58 км, большую часть времени был на первой позиции. Как по мне, такое смотреть интересней.. чем разборки на последней горе или вообще на финиша.

    17 человек приехали через 58 сек, 20 человек - от 6-30 до 7-30. Половина пелотона через 13-19 минут, некоторым и вовсе понадобилось 27 минут, чтобы добраться до финиша. Ноу комментс.

    И это  при том, что на стартовом этапе только 3 горы, из которых 2 - второй категории + финиш через 15 км. после последней вершины, а разрывы в итоге такие как будто заколесивали в годный перевал 1-й категори

    Цитата: Earl57
    Ну, там уже назвали это "биг Погачар шоу"...

    Что тут сказать - Дiрка по Словении biggrin пусть феерит, а на ТдФ хочется (но будет ли) борьбы и добротной конкуренции вплоть до самой инд.разделки 20 этапа

  • M-07
    Велокоманда Jumb-Visma снялась ... (4)
    M-07-Фото
    С Власовым, наверное. А так заколебали с этой раздутой проблемой обычной простуды. Не хочется после таких снятий смотреть соревнования.
  • motte
    Велокоманда Jumb-Visma снялась ... (4)
    motte-Фото

    Видимо, юмба серьёзно смотрит на тдф.

    Вопрос, с кем ремко будет тягаться, если все снялись и Адам тоже? Сам с собой?

  • RVL
    Тур Швейцарии-2022. Этап 4 (15)
    RVL-Фото

    это наброс на вентилятор. не вижу смысла обсуждать.
    всем понятно, что паспорт он всем покажет и поедет, уже давно ездит под француским флагом))

    кстати от русских к нему достаточно претензий в этом смысле

  • VeloVelo
    Тур Швейцарии-2022. Этап 4 (15)
    VeloVelo-Фото
    Однозначно! )
  • motte
    Тур Швейцарии-2022. Этап 4 (15)
    motte-Фото
    У меня дочь переехали из Ниццы в Канны и, как она говорит, подальше от арабских кварталов, но они все французы-:)

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3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
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