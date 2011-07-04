Велокоманда Jumb-Visma снялась с Тура Швейцарии-2022 из-за ковида

Велокоманда Jumbo-Visma не вышла на старт 5 этапа Тура Швейцарии-2022

Велокоманда Jumbo-Visma объявила перед стартом 5-го этапа Тура Швейцарии-2022, что снимается с гонки из-за случая ковида. Команда не стала уточнять, чей тест на ковид оказался положительным – у гонщиков или у персонала.

Таким образом, Роан Деннис, Роберт Гесинк, Паскаль Энкхорн, Сепп Кусс, Сэм Оомен, Тимо Роозен и Майк Тёниссен не смогут продолжить борьбу на Туре Швейцарии-2022, где настоящая борьба за генеральную классификацию только начинается.

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В заявлении команды Jumbo-Visma говорится: «В интересах здоровья гонщиков и персонала, а также для защиты пелотона и участников гонки медицинский и спортивный менеджмент нидерландской команды посчитал самым мудрым решением сход с швейцарской многодневной велогонки. Решение принято после консультаций с руководством Тура Швейцарии-2022.

В настоящее время эта ситуация не имеет последствий для Тур де Франс, хотя, конечно, мы должны посмотреть, что будет происходить в ближайшие дни».

Напомним, что Примож Роглич ,капитан команды Jumbo-Visma, для подготовки к Тур де Франс выбрал Критериум Дофине-2022, где стал победителем.