Примож Роглич о 12-м этапе Вуэльты Испании-2022

- Категория:
- VeloNEWS / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 00:27
Примож Роглич: «Надеюсь, с каждым днём мне будет всё лучше»
Примож Роглич остался на 2-м месте в общем зачёте после 12-м этапа Вуэльты Испании-2022. На финальном подъёме 1-й категории Пеньяс-Бланка за 15 км до финиша у 32-летнего словенского гонщика команды Jumbo-Visma оставалось три помощника – Роан Деннис, Сэм Оомен и Крис Харпер, за 6 км до финиша работать в голове группы генеральщиков завершил последний помощник Роглича – Крис Харпер. Финиш Примож Роглич пересёк вместе с лидером общего зачёта Ремко Эвенепулом, Энриком Масом (Movistar) и Хуаном Аюсо (UAE Team Emirates).
Примож Роглич: «Ребята сегодня очень много работали. На финальном подъёме Роан, Крис и Сэм всё ещё могли мне помогать, за что я им благодарен. Мы хотели осложнить гонку, потому что хотели закрыть просвет в генеральной классификации. Гора была довольно длинной. Я ехал впереди и чувствовал себя хорошо. Надеюсь, с каждым днём буду чувствовать всё лучше. Думаю, я уже близко к своей лучшей форме».
Этап, проходивший в 35-градусную жару, не обошёлся без падений. За 50 км до финиша упал Ремко Эвенепул и Роберт Гесинк. Они смогли быстро продолжить гонку.
Примож Роглич: «Они упали впереди меня. Дорога была скользкой. Думаю, в основном из-за жары. На высоких скоростях падения неизбежны. К счастью, все быстро вернулись на велосипеды. Ремко на подъёме задал приличную скорость, так что, не думаю, что падение его беспокоит».
Результаты 12 этапа Вуэльты Испании-2022
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