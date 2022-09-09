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Примож Роглич о 12-м этапе Вуэльты Испании-2022

Примож Роглич: «Надеюсь, с каждым днём мне будет всё лучше»

 

 

  Примож Роглич  остался на 2-м месте в общем зачёте после 12-м этапа Вуэльты Испании-2022. На финальном подъёме 1-й категории Пеньяс-Бланка за 15 км до финиша у 32-летнего словенского гонщика команды Jumbo-Visma оставалось три помощника – Роан Деннис, Сэм Оомен и Крис Харпер, за 6 км до финиша работать в голове группы генеральщиков завершил последний помощник Роглича – Крис Харпер. Финиш Примож Роглич пересёк вместе с лидером общего зачёта Ремко Эвенепулом, Энриком Масом (Movistar) и Хуаном Аюсо (UAE Team Emirates).

 

Примож Роглич о 12-м этапе Вуэльты Испании-2022

 

Примож Роглич о 12-м этапе Вуэльты Испании-2022

 

Примож Роглич о 12-м этапе Вуэльты Испании-2022

 

 

  Примож Роглич: «Ребята сегодня очень много работали. На финальном подъёме Роан, Крис и Сэм всё ещё могли мне помогать, за что я им благодарен. Мы хотели осложнить гонку, потому что хотели закрыть просвет в генеральной классификации. Гора была довольно длинной. Я ехал впереди и чувствовал себя хорошо. Надеюсь, с каждым днём буду чувствовать всё лучше. Думаю, я уже близко к своей лучшей форме».

 

  Этап, проходивший в 35-градусную жару, не обошёлся без падений. За 50 км до финиша упал Ремко Эвенепул и Роберт Гесинк. Они смогли быстро продолжить гонку.

 

  Примож Роглич: «Они упали впереди меня. Дорога была скользкой. Думаю, в основном из-за жары. На высоких скоростях падения неизбежны. К счастью, все быстро вернулись на велосипеды. Ремко на подъёме задал приличную скорость,  так что, не думаю, что падение его беспокоит».

 

 

Результаты 12 этапа Вуэльты Испании-2022

  

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Теги к статье: Вуэльта Испании La Vuelta Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

  • zhekinson
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (20)
    zhekinson-Фото

    будущий гонщик EF Education-EasyPost сегодня заслуженно победил,а вот нынешние идут дружно в генерале в конце второго десятка,честно говоря ожидал от них бОльшего - Чавеса вообще не видно,а Урана сегодня ещё и штрафанули,может Марку всё-таки удастся результативный отрывukr

  • Даниил
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (20)
    Даниил-Фото
    Цитата: Velolive-Team
    "никогда такого не было, и вот опять"

    раз не понимаете на русском языке разницу между "родной" и "наследственная майка",

    вот выдержка на испанском языке из регламента, пункт 12.B:
     
    "...Para el orden de prioridad de estos jerseys y los dem?s que deban ostentar los corredores en carrera, ser?n de aplicaci?n los art?culos 1.3.071 y 2.6.018 del reglamento de la UCI.
    Si un corredor llegara a ostentar el liderato de dos o m?s clasificaciones, llevar? el jersey que le corresponda de acuerdo con la prioridad descrita. En este caso, durante el transcurso de la etapa, el jersey ser? llevado por el siguiente corredor en esa clasificaci?n general, que no ostente otro jersey de l?der de otra clasificaci?n o que no est? obligado a llevar otro maillot seg?n
    lo establecido en el art?culo 2.6.018."
    с указанием пунктов регламента UCI.
    Благодарю, просто я смотрю велоспорт с 19 года и ни разу такого не встречал. И Курдюков на прошлом Туре рассказывал о майках классификаций, что они выше чем другие майки, не относящиеся к данной гонке.
  • nightbuster33
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (20)
    nightbuster33-Фото

    Задуманное у Астаны не получилось,можно было и пораньше отозвать из отрыва Баттистелли и Луценко,при наличии большого количества желающих в отрыве победы,что они и сделали.Да, и Лопез не бросился сломя голову за паровозом. Приближается "красная черта",после которой многие могут капнуть.Первые признаки могут проявиться уже в ближайшие субботу-воскресенье.

  • svan
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (20)
    svan-Фото
    спасибо
  • Velolive-Team
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (20)
    Velolive-Team-Фото

    "никогда такого не было, и вот опять"

    раз не понимаете на русском языке разницу между "родной" и "наследственная майка",

    вот выдержка на испанском языке из регламента, пункт 12.B:

     

    "...Para el orden de prioridad de estos jerseys y los dem?s que deban ostentar los corredores en carrera, ser?n de aplicaci?n los art?culos 1.3.071 y 2.6.018 del reglamento de la UCI.
    Si un corredor llegara a ostentar el liderato de dos o m?s clasificaciones, llevar? el jersey que le corresponda de acuerdo con la prioridad descrita. En este caso, durante el transcurso de la etapa, el jersey ser? llevado por el siguiente corredor en esa clasificaci?n general, que no ostente otro jersey de l?der de otra clasificaci?n o que no est? obligado a llevar otro maillot seg?n
    lo establecido en el art?culo 2.6.018."

    с указанием пунктов регламента UCI.

  • Даниил
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (20)
    Даниил-Фото
    Цитата: Velolive-Team
    Remco Evenepoel (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team не может же носить две майки сразу
    Я всё-таки про Родригеса, с Ремко всё ясно. Просто Карлос национальный чемпион Испании и в номинации "лучшего молодого" идёт перед Аюсо. Или для испанцев на Вуэльте исключение?
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (20)
    EL-Fenomeno-Фото
    Карапаз проснулся и таки выдал на прощание от (или для) Инэоса. Это очень хорошо ибо я думал что Ричард сойдёт с ГТ. ОАЭ снова лидеры в командом зачёте, но и Гренадье(ров) серьёзная потеря ранее (Сиваков)
    Цитата: BlAr
    P.S. Самый, конечно, жёсткий вариант - получить плюсовой тест перед стартом 21 этапа...
    Жаль что из-за КОВИДа сходят топовые велогонщики, в т.ч. и Беннет. Павел и уж точно Саймон бы дали жизни в горах, а так - пакуем чемоданы и что...на изоляцию !?
  • Velolive-Team
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (20)
    Velolive-Team-Фото
    Remco Evenepoel (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team не может же носить две майки сразу
  • Даниил
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (20)
    Даниил-Фото
    Цитата: Velolive-Team
    Carlos Rodriguez Cano (Esp) INEOS Grenadiers в "родной" майке чемпиона Испании и, таким образом, "наследственная майка" переходит следующему по классификации
    Так, по-моему, призовая майка данной гонки считается выше, чем другие (чемпион страны, Европы, мира).
  • kwwk
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (20)
    kwwk-Фото
    где то за 45 км до финиша

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
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9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
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