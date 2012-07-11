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Примож Роглич прокомментировал своё падение на 16-м этапе Вуэльты Испании-2022

Примож Роглич о причинах падения на 16 этапе Вуэльты Испании-2022

 

  Примож Роглич, который сошёл с Вуэльты Испании-2022 после падения на 16 этапе, впервые прокомментировал инцидент, поставивший точку в его борьбе за четвёртый титул победителя испанского Гранд-тура. 32-летний словенский велогонщик Jumbo-Visma в интервью на сайте команды сказал, что несколько дней он приходил в себя после инцидента.

 

Примож Роглич прокомментировал своё падение на 17-м этапе Вуэльты Испании-2022

 

  Примож Роглич: «Такого не должно было произойти. Люди быстро переключаются, как будто ничего не случилось. Считаю это неприемлемым. Не хочу, чтобы такое повторялось в велоспорте.

 

  Я могу с трудом ходить и рад этому на данный момент. После падения мне понадобилось время, чтобы всё прояснить. Я задавался вопросом, как такой могло случиться? Пришёл к выводу, что я упал из-за причины, которая в гонке недопустима. Не все видели, как всё произошло. Я упал не вследствие плохой дороги или недостатка мер безопасности. Причиной стало поведение другого гонщика. У меня нет глаз на затылке. В противном случае я бы взял более широко. Райт подъехал сзади и выбил руль у меня из рук до того, как я его заметил».

 

  Фред Райт, велогонщик команды Bahrain-Victorious, которого Примож Роглич обвиняет в своём падении, на следующий день после инцидента написал в соцсетях: «Я почувствовал, что был небольшой контакт, но это просто неудачный инцидент в гонке. Я очень расстроен из-за Роглича, потому что сам как зритель с нетерпением ждал, как будет развиваться гонка. Понимаю, что он собирался бороться за победу в общем зачёте. Он выступал очень сильно и не заслужил подобного. Это просто несчастный случай, но такое случается в велоспорте».

 

  О безопасности и поведении гонщиков во время соревнований высказался и генеральный менеджер команды Jumbo-Visma Ричард Плюгге (Richard Plugge), который является также президентом Ассоциации профессиональных велогонщиков (AIGCP), представляющих интересы велокоманд. Ричард Плюгге также один из основателей  рабочей группы по безопасности, которая возникла после инцидента с Фабио Якобсеном и Диланом Груневегеном на Туре Польши.  

 

  Ричард Плюгге: «Мы провели исследование многочисленных инцидентов в гонках. Они внесены в базу данных. Причины разделены по категориям. Например, препятствия, или ошибка самого гонщика, или ошибки других гонщиков. Да, есть случаи с опасными местами на дистанции, например, выступ в Бургосе. Однако, исследования показали, что более чем в половине случаев причиной инцидента становится поведение гонщиков. Например, они не тормозят вовремя, протискиваются вперёд. Меня это не удивляет, потому что каждый хочет выиграть. Я  бы хотел посоветовать: тормозите и используйте мозг. Необходимо измениться и вести себя осознанно и обдуманно. 

 

  Вскоре после инцидента в Польше подобное едва не случилось на Милан-Сан-Ремо в борьбе за третье и четвёртое места. К счастью, тогда всё закончилось хорошо. Но это поведение не было наказано. Мы должны реагировать соответственно.

 

  10 лет назад старшие гонщики начали бить тревогу, потому что молодые спортсмены стали проявлять меньше уважения, безответственно рисковать, пробивать себе дорогу, ни на кого не глядя. Вчерашние молодые сегодня становятся старше. Но дискуссия продолжается, хотя сейчас уже другое поколение. Я рад, что Примож высказывается, смотрит в зеркало и говорит о поведении гонщиков».

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma

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  1. Имя: Dmitrii

    Komayagua

    Вчера, 20:33 | Регистрация: 24.08.2021

    Даже если так. Собака лает - караван идёт. К сожалению.

  2. Имя: Андрей

    Aboba

    Вчера, 20:41 | Регистрация: 30.08.2022

    Роглич при падении головой наверное сильно ударился.

    Райт был как минимум на одном уровне с ним, и скорее это Рогла в него вьехал.

    А вообще обычная спринтерская разборка, просто словенец не удержался во время контакта

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 21:17 | Регистрация: 30.06.2017

    Кто еще ударился головой надо посмотреть...Ага ....Райт сам признал, что был контакт, но тебе же виднее. Ты же диванный икспэрт высшей категории. Пиши ищо.)))

    Вся жизнь это гонка.
  4. Имя: Рокко Сифреди

    patar

    Вчера, 21:21 | Регистрация: 25.10.2019

    Лол... не ожидал такого цинизма от Роглича. Был о нем лучшего мнения. Конечно, он видать очень зол из-за своего невезения, однако обвинять спринтеров, что ехали своим курсом, это уже слишком.

  5. Гонщик

    Вчера, 21:23 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: Aboba
    Роглич при падении головой наверное сильно ударился.
    Райт был как минимум на одном уровне с ним, и скорее это Рогла в него вьехал.
    А вообще обычная спринтерская разборка, просто словенец не удержался во время контакта
    На каком одном уровне, фотофактов нет, поэтому чудику который выбил руль у Роглы , ничего не будет , от лëгкого контакта при таких моментах и полной концентрации , не падают . 

    1. Имя: Андрей

      Aboba

      Вчера, 21:27 | Регистрация: 30.08.2022

      https://www.youtube.com/shorts/78XS9JsW4Xw
      Держи, и красный нос не забудь)

  6. Имя: Сергей

    SVS

    Вчера, 21:24 | Регистрация: 26.04.2017

    Какой бы не была реальная непосредственная причина именно падения, Роглич фатально ошибся раньше, когда в погоне за лишней секундой (ИМХО) вместо того, чтобы встать в хвост - полез внутрь.

    Может, невысоко оценил потенциал/скорость Райта, а может, просто горел желанием взять максимум...

    А сейчас делать заявления при том, что тогда не был подан протест - пустое дело, ИМХО. 

  7. Гонщик

    Вчера, 21:25 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: Komayagua
    Даже если так. Собака лает - караван идёт. К сожалению.
    Собаке видимо очень не хотелось ,чтобы Юмба ещё и Вуэльту зацепила в этом году. 

  8. Имя: Ilmars

    salomon

    Вчера, 21:34 | Регистрация: 11.07.2012

    Цитата: Komayagua
    Даже если так. Собака лает - караван идёт. К сожалению.
    Надеюсь,что в этом "караване" сделают соответствующие оргвыводы ! И некоторые "сорвиголовы" понесут справедливое наказание!

  9. Гонщик

    Вчера, 21:42 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: salomon
    Цитата: Komayagua
    Даже если так. Собака лает - караван идёт. К сожалению.
    Надеюсь,что в этом "караване" сделают соответствующие оргвыводы ! И некоторые "сорвиголовы" понесут справедливое наказание!
    Давно пора уже, а то всякий чмы рëныш, ни на что не претендующий, безнаказанно выводит из строя одного из лучших. 

  10. Имя: Adrien

    Адриен

    Вчера, 21:59 | Регистрация: 17.05.2015

    Слушайте, я уже устал писать про то, что виновников столкновений и завалов надо выявлять и строго, ПО ПОЛНОЙ наказывать. Для выявления таковых технически есть все возможности. Обязать устанавливать видеорегистраторы - на каждый велосипед по паре, впереди и сзади. И разбирать каждый инцидент "по косточкам". Уверяю вас, когда появятся прецеденты, виновных реально накажут, то количество ЧП в гонках сократится В РАЗЫ !

    1. Имя: Андрей

      Aboba

      Вчера, 22:28 | Регистрация: 30.08.2022

      Согласен, надо на каждую СТОРОНУ шлема камеру надевать, чтобы 360 ОБЗОР был.
      + ВСЕХ гонщиков одеть в защитные костюмы, как у ХОККЕИСТОВ, чтобы сократить количество ТРАВМ В РАЗЫ!
      Ну и ОБЯЗАТЕЛЬНО поставить знаки ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ чтобы сократить количество ЧП В РАЗЫ!

  11. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Вчера, 23:13 | Регистрация: 20.05.2021

    Самое уязьвимая часть велосипеда для падения-это переднее колесо и руль. У велосипедиста-локти.Любое внезапное касание постороннего предмета или.... вызывает резкое изменение прямолинейности движения велосипеда,а затем и падения.Просмотрите внимательно повтор этого проишествия,когда Роглич подъехал к "хвосту" Райт был справа от него.Затем видно смещение Райта налево и взлет Роглича на право с повернутой головой налево,т.е. велосипед уходил из под него налево. Имея возможность неоднократно  просматривать любую гонку,показанную на канале ТВ(РЕАСОСК) можно сделать только один вывод о правомерности каждого участника проишествия.Только касание посторонним руля(колеса) или локтя Роглича могло вызвать это падение.Искать виновных дело не благодарное,главное,чтобы это не было в будущем.Да и Райт признал, что было касание.Возможно, многим не понравится,комментируемое,мой совет "ИДИ и СМОТРИ".

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

  • Aboba
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (84)
    Aboba-Фото
    Хоспади, ты умеешь читать?
    Ганна, Кюнг и ВВА слишком крупные, чтобы идти на подиум ГТ. Они могут снизить вес как Дюмулан, как Ремко, как Томас, но надо ли им это? Им платят за другое.
    Но даже при этом весе Ганна уже выигрывал этап в гору, Ван Арт выигрывал этапы в гору, а своим темпом доводит до боли конкурентов.
    У Денниса тараканы в голове, вечно жаловался, что ему байк после БМС не заходит, но при этом все помнят джиро, где он в горах тащил и Тэо, и Хиндли.
    И вес Дюмулан тоже неожиданно терял перед ГТ, а потом набирал перед ЧМ))))
    А роглич на том этапе 2 минуты потерял, а Мас 3 минуты,а Годю 7 минут, а Томас 10 минут, дальше то что?
    Изагире был в топ10 ГТ, Мартинез в топ5, адльше что?
    20 секунд между Масом и Роглой перед горами на второй неделе, ну да не особо угрожал))))))
    По какому здравому смыслу?
    Ремко после отдыха, Ремко усушился. С чего ему на первой неделе терять. Он капнул на второй неделе, но Роглич после травмы не привез много, а все остальные - второй эшелон
  • Aboba
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (9)
    Aboba-Фото
    Че ты прицепился к этому Иззагире? Тебе больше сказать нечего и ты цепляешься за этот бред?
    На этом туре басков, напоминаю, ниже Эвенпула были:
    Винегор
    Роглич
    Мас
    Уран
    Годю
    Тэо
    Томас
    Но опять же это ни о чем не говоорит, потому что все в разных условиях.
    Важно лишь то, что Эвенпул отличный раздельщик, которые сейчас выигрывают все ГТ, за исключением Берналя и Карапуза.
    Ну и да, на фоне Нибали, Фрума, Дюмулана, Роглы, Конты, Карапаса, Берналя, Роглича, Винегора, Томаса и Погги (мб кого забыл) все остальные - второй эшелон. И даже тут всегда были сильнее именно темповики.
  • kabachok
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (9)
    kabachok-Фото

    этап спусков

  • M-07
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (9)
    M-07-Фото

    А когда ты ни фига в горах больше одного этапа не показывал, даже уровня топ-10 ГТ, то у тебя есть все задатки генеральщика, особенно когда в не самых тяжёлых горах уступаешь таким супепргорнякам, как Изагирре, который никогда в топ-10 ГТ не попадал, а на другой тебя деклассируют по полной, что опережают даже такие горняки как Чикконе, Бильбао и даже престарелые Порт и Поццовиво.

    У нас теперь и Хиндли с Йейтсом, призёры нескольких ГТ, слабые генеральщики. По такой логике только Погачар, Роглич, Вингегор, Берналь, Фрум и Контадор за последние лет 15 сильные генеральщики, остальные ни о чём и не соперники великому горняку Ремко.

  • M-07
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (84)
    M-07-Фото
    Когда это Ремко успел себя проявить как универсал? Только как раздельщик-классик, который больше одного этапа даже горы легче, чем на ГТ, не выдерживал. Все победители ГТ не внезапно побеждали, они проявляли себя в горах до этих побед.
  • Alsh
    Гран-при Квебека-2022. Результ ... (5)
    Alsh-Фото
    Почему на пару дней? 11 сентября будет Гран-при Монреаля.
  • M-07
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (84)
    M-07-Фото
    Хорошо, не фанатики, а верящие в Ремко.
    А ничего, что те раздельщики ещё и горы умеют хорошо ехать и сразу умели? Что же тогда те же топовые раздельщики Канчеллара, Мартин, Кириенко, в нынешние времена Ганна, Кюнг, ван Арт не имеют никаких успехов в ГТ, кроме успехов на отдельных этапах? Что же у топового раздельщика Денниса не получилось стать генеральщиком, хотя он очень пытался? По вашей логике они должны были рвать всех этих Кинтан, Родригесов, Вальверде, Масов и Лопесов.
    Ван Арт только отдельные этапы выдаёт, успехов в общем зачёте у него нет, темп в горах долго не может держать, так что это не аргумент.
    Тот же Дюмулин и его команда не нацеливались на горы и общий зачёт, но неожиданно для них самих Том хорош оказался в горах. А у Ремко другой случай, он давно заявил о том, что хочет стать генеральщиком, много раз пытался, но больше одного этапа темп в горах не выдерживал.
    Причём тут какая разделка на Туре Басков была, если я про горы пишу? С чего Ремко должен был так попереть в горах, если даже там он на последнем этапе с небольшими по сравнению с Вуэльтой горами упустил даже подиум, будучи в лидерской майке, уступив в том числе Изагирре и Мартинезу. Это у нас супергорняки что ли?
    И с чего он в горах даже на урвоне Маса должен переть? И не стоит забывать, что Эвенпул особо не гнался за Масом, когда Роглич был в строю, ибо Мас особо не угрожал в общем зачёте. А так Эвенпул сильнее всех выглядел в горах на этой Вуэльте, даже Роглича. Хотя по здравому смысле Ремко должен был капнуть ещё на первой неделе.
  • Aboba
    Гран-при Квебека-2022. Результ ... (5)
    Aboba-Фото
    Да там и Погги, и Бардэ, и Баргиль, и Томас.
    Как то все время не замечал эту гонку.
    В любом случае, кануки нормально отвалили, ехать за океан на пару дней такое себе удовольствие
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Вот по настоящему 150% горный этап Вуэльты, жаль что только 1 такой. И хоть финиш не на горе (могли бы ещё раз заколесить на Пуэрто де Навасерраду), но будет интересно.

    В повторение сценария 20 этапа 2015 года не верю вообще (разве что Рэмко упадёт где то на спуске), но вангую яркий этап и баталии как в отрыве, так и среди генеральщиков.

    Цитата: Astanaforever
    42 секунды это много для Лопеса и мало для Аюсо. Посмотрим.

    МАЛ будет дёргать, а может даже и рвать, но и молодой Аюсо показал на этой Вуэльте что ГОТОВность к горным баталиям у него есть на уровне. Возможно колумбиец скооперируется с великим колёсником испанцем Масом и у будут дуэтом проверять (один Эвенпула, другой Аюсо)

    Цитата: Серафим
    Есть пруха у Мадса и нет уже конкуренции.

    Педерсен на Вуэльте, как ВВА на Тур де Франс; сегодня бы удачно вписАться в лимит, а там гляди и оформит покер в Мадриде.

    Цитата: Николай Н.
    Решающий этап, кто станет победителем Вуэльты.

    Да ладно, вы ещё не знаете кто ?) Тогда отвечу в стиле Рефорга34 (жаль, что он пропустил всю Вуэльту): этап под Кинтану, но его нет на гонке, поэтому Крис Фрум легко бросит на таком этапе минуты 3-4 всем конкурентам, разве что Родригес или Винокуров могут за ним удержаться))
     

  • Earl57
    Гран-при Квебека-2022. Результ ... (5)
    Earl57-Фото

    Да они каждый год туда ездят. Метьюз дважды победителем был.
    Там из новеньких разве что Ван Арт, которому нужна пара гонок после отпуска, чтобы раскатиться перед ЧМ.
    Ну и Гирмай не участвовал раньше, ибо совсем молодой еще.
    В 2020-2021 гонка не проводилась из-за ковида, а так Квебек и Монреаль очень популярны у гонщиков.

    Ремко, например, в 2019 ездил, насколько я помню. Особых лавров там не снискал, но подергался хорошо. Снимали его телевизонщики от души, что говорится.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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