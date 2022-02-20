Велокоманда Trek-Segafredo представила велоформу и обозначила программу на 2022 год

Photo (c) Trek-Segafredo Team

Велокоманда Trek-Segafredo на декабрьском тренировочном сборе обозначила цели ведущих гонщиков женской и мужской команд, а также представила новую велоформу, которую продемонстрировали Мадс Педерсен, Яспер Стёйвен, Джулио Чикконе, Лиззи Дейнан, Тайлер Уайлз и Элиза Лонго Боргини.

Для мужской команды Trek-Segafredo сезон начнётся с двух гонок 30 января – во Франции с «GP Marseillaise» и в Аргентине с Вуэльты провинции Сан-Хуан. Лидеры команды 26-летний итальянский гонщик Джулио Чикконе и 35-летний нидерландский велогонщик Бауке Моллема впервые прикрепят гоночные номера на Вуэльте Валенсии, 25-летний датский гонщик Мадс Педерсен начнёт сезон с «Etoile de Besseges», а для 29-летнего бельгийского гонщика Яспера Стёйвена первой гонкой в конце февраля станет классика Omloop Het Nieuwsblad.

Программа на классики останется традиционной – Педерсен и Стёйвен возглавят команду Trek-Segafredo на брусчатых классиках после гонки Париж-Ницца, а на Милан-Сан-Ремо Яспер Стёйвен будет защищать титул победителя, выйдя на старт по первым номером. Джулио Чикконе и Бауке Моллема сфокусируются на Арденнских классиках Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж.

На Гранд-турах лидерами команды будут Джулио Чикконе и Бауке Моллема, оба поставят целью борьбу за этапы, а не генеральную классификацию.

На Тур де Франс-2022 главной целью команды Trek-Segafredo также будет охота за победами на этапах. Для Мадса Педерсена в этом году Гранд-депар Тур де Франс имеет особое значение, так как французский Гранд-тур стартует в его родной Дании. Яспер Стёйвен будет работать в связке с Мадсом Педерсеном, а Моллема и Чикконе возглавят команду на горных этапах.

Стратегия на Вуэльту Испании-2022 будет зависеть от того, как пройдёт сезон, но команда Trek-Segafredo отмечает, что после многообещающего выступления в двух предыдущих выпусках испанского Гранд-тура в состав команды на Вуэльту Испании вновь войдёт 24-летнй испанский гонщик Хуан Педро Лопес, который в этом сезоне финишировал 13-м в общем зачёте.

Велоформа команды Trek-Segafredo на 2022 год

Впервые у велоформы женской и мужской велокоманд Trek-Segafredo общий дизайн, различающийся лишь цветом центральной полосы с логотипом титульного спонсора «Trek». Велоформа предоставлена компанией Santini. Команда гордится тем, что в веломайках Santini использованы переработанные волокна без использования химикатов, которые могут загрязнять окружающую среду. Новая тренировочная форма команды яркого кораллового цвета.

Photo (c) Trek-Segafredo Team