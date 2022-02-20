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Велокоманда Trek-Segafredo представила велоформу и обозначила программу на 2022 год

Велокоманда Trek-Segafredo представила велоформу и обозначила программу на 2022 год

 

Велокоманда Trek-Segafredo представила велоформу и обозначила программу на 2022 год

Photo (c) Trek-Segafredo Team

 

 

  Велокоманда Trek-Segafredo на декабрьском тренировочном сборе обозначила цели ведущих гонщиков женской и мужской команд, а также представила новую велоформу, которую продемонстрировали Мадс Педерсен, Яспер Стёйвен, Джулио Чикконе, Лиззи Дейнан, Тайлер Уайлз и Элиза Лонго Боргини.

 

  Для мужской команды Trek-Segafredo сезон начнётся с двух гонок 30 января – во Франции с «GP Marseillaise» и в Аргентине с Вуэльты провинции Сан-Хуан. Лидеры команды 26-летний итальянский гонщик Джулио Чикконе и 35-летний нидерландский велогонщик Бауке Моллема впервые прикрепят гоночные номера на Вуэльте Валенсии,  25-летний датский гонщик Мадс Педерсен начнёт сезон с «Etoile de Besseges», а для 29-летнего бельгийского гонщика Яспера Стёйвена первой гонкой в конце февраля станет классика Omloop Het Nieuwsblad.

 

  Программа на классики останется традиционной – Педерсен и Стёйвен возглавят команду Trek-Segafredo на брусчатых классиках после гонки Париж-Ницца, а на Милан-Сан-Ремо Яспер Стёйвен будет защищать титул победителя, выйдя на старт по первым номером. Джулио Чикконе и Бауке Моллема сфокусируются на Арденнских классиках Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж.

 

  На Гранд-турах лидерами команды будут Джулио Чикконе и Бауке Моллема, оба поставят целью борьбу за этапы, а не генеральную классификацию.

 

На Тур де Франс-2022 главной целью команды Trek-Segafredo также будет охота за победами на этапах. Для Мадса Педерсена в этом году Гранд-депар Тур де Франс имеет особое значение, так как французский Гранд-тур стартует в его родной Дании. Яспер Стёйвен будет работать в связке с Мадсом Педерсеном, а Моллема и Чикконе возглавят команду на горных этапах.

 

  Стратегия на Вуэльту Испании-2022 будет зависеть от того, как пройдёт сезон, но команда Trek-Segafredo отмечает, что после многообещающего выступления в двух предыдущих выпусках испанского Гранд-тура в состав команды на Вуэльту Испании вновь войдёт 24-летнй испанский гонщик Хуан Педро Лопес, который в этом сезоне финишировал 13-м в общем зачёте.

 

Велоформа команды Trek-Segafredo на 2022 год

 

Впервые у велоформы женской и мужской велокоманд Trek-Segafredo общий дизайн, различающийся лишь цветом центральной полосы с логотипом титульного спонсора «Trek». Велоформа предоставлена компанией Santini. Команда гордится тем, что в веломайках   Santini использованы переработанные волокна без использования химикатов, которые могут загрязнять окружающую среду. Новая тренировочная форма команды яркого кораллового цвета.

 

Велокоманда Trek-Segafredo представила велоформу и обозначила программу на 2022 год

 

Велокоманда Trek-Segafredo представила велоформу и обозначила программу на 2022 год

 

Велокоманда Trek-Segafredo представила велоформу и обозначила программу на 2022 год

 

Велокоманда Trek-Segafredo представила велоформу и обозначила программу на 2022 год

Photo (c) Trek-Segafredo Team

 

 

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Теги к статье: Джулио Чикконе Giulio Ciccone Trek-Segafredo Мадс Педерсен Mads Pedersen Бауке Моллема Bauke Mollema Яспер Стёйвен Jasper Stuyven

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Комментарии

  • motte
    Примож Роглич: «Я не одержим и ... (11)
    motte-Фото

    Примож Роглич предупредил, что Джамбо-Висма должна «тщательно подумать» о том, как сбалансировать его амбиции с амбициями Ваута Ван Аэрта на Тур де Франс в следующем году . 

    ----

    Это говорит о том, что команда не даёт ему полное право единоличного лидерства на туре как ранее, а значит, не уверена в его победе. 

  • Arciv
    Мигель Анхель Лопес о причинах ... (19)
    Arciv-Фото
    При всём уважении к Астане,подписывать этого нытика - это не уважение к самим себе! Я очень надеялся,что его так и не подпишет никто из топов! Ну посмотрим,как он теперь выступит в роли капитана
  • dyneema
    Микель Ланда: "Мне необходимо ... (9)
    dyneema-Фото
    Цитата: reforg34
    В следующем сезоне Ланде надо настраиваться на Вуэльту, т.к. врядли Фрум и Томас решат брать 2 гранд-тура за один сезон. В этом случае Ланда может без проблем победить на Вуэльте.
    Заведите себе Твиттер. Мы все на него подпишемся, общаю. И вы победите ИА Панораму.
  • reforg34
    Микель Ланда: "Мне необходимо ... (9)
    reforg34-Фото

    В следующем сезоне Ланде надо настраиваться на Вуэльту, т.к. врядли Фрум и Томас решат брать 2 гранд-тура за один сезон. В этом случае Ланда может без проблем победить на Вуэльте.

  • MVDP
    Матье ван дер Пул отложил дебю ... (1)
    MVDP-Фото

    Да уж, не самое удачное место для дебюта.

  • Earl57
    Хет-трик Ваута ван Арта в вело ... (17)
    Earl57-Фото

    Цитата: Ice
    А через полторы минуты приехал сам победитель всего и вся. Пидкок планирует отравить ванов или как?) Все как всегда - когда Ваут или Матье в форме, Том позади. И при этом они не гнут пальцы, мол ЧМ заберу. Все-таки Пидкоку нужно быть поосторожнее с заявлениями, так можно статус главного балабола пелотона у Эвенпула перехватить.

    Вообще-то Пидкок уже побеждал Ван дер Пула в велокроссе. В прошлом году в Гавере 25 сек ему привез. И Ван Арта тоже побеждал...

    https://www.youtube.com/watch?v=_Nick1v2jkg

  • Earl57
    Хет-трик Ваута ван Арта в вело ... (17)
    Earl57-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Цитата: Earl57

    Будет вам Матье в субботу и воскресенье, 18-19 декабря. А Ван Арт на две недели уходит, тренировочный лагерь у него с Юмбо. Должен вернуться 26 декабря.

     
    В команде доминаторов замена) 

    Дебют Ван Дер Пула в велокроссе откладывается из-за травмы колена, которая заживает хуже, чем ожидали. Предполагается что он стартует 26 декабря.

  • Vitallikv
    Микель Ланда: "Мне необходимо ... (9)
    Vitallikv-Фото

    Ланде надо было оставаться в Астане! Или вернуться туда. 

  • rude_rider
    Микель Ланда: "Мне необходимо ... (9)
    rude_rider-Фото

    разделки нет,в  горах не торт..какой он лидер? 

  • Astanaforever
    Микель Ланда: "Мне необходимо ... (9)
    Astanaforever-Фото
    Может ему к бабке сходить , снять заговор?

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