Мадс Педерсен перехватил зелёную майку на горном 8-м этапе Вуэльты Испании-2022

Мадс Педерсен: «Планировал финишировать на 8-м этапе Вуэльты Испании-2022, не потратив много сил»

На горном 8-м этапе Вуэльты Испании-2022 набором высоты 3500 м и финишем в подъем первой категории Мадс Педерсен перехватил зелёную майку лучшего в очковой классификации у ирландского спринтера Сэма Беннетта (Bora-hansgrohe).

26-летний датский велогонщик команды Trek-Segafredo уехал в отрыв дня ради 20 очков в зачёт зелёной майки. Мадс Педерсен, единственный из десяти гонщиков отрыва, не нацеливался на борьбу этап. Он преодолел пять категорийных вершин и не пропускал смены, чтобы отрыв удержался до промежуточного спринта, разыгрываемого через 127 км после старта. Никто из отрыва не соперничал с датским гонщиком на промежуточном спринте, Мадс Педерсен забрал 20 очков, благодаря чему на 5 очков опередил Сэма Беннетта. Выполнив задачу, датский гонщик сразу выпал из отрыва и вернулся в пелотон.

Photo © Unipublic / SprintCyclingnAgency/Trek-Segafredo

Мадс Педерсен: «Сегодня плана уезжать в отрыв не было. Планировал доехать до финиша, не потратив слишком много сил. Понятно же, что для такого парня как я старт этапа в подъём – это боль. К счастью, нога сегодня шла хорошо, я даже умудрился проехать вершину в первой группе. Потом ребята стали формировать отрыв, пытаясь уехать на спуске, в какой-то момент я перепрыгнул в него с несколькими гонщиками. Не было никаких шансов сегодня бороться за результат на этапе. Единственная причина, по которой поехал в отрыв – забрать 20 очков и получить зелёную майку.

Но было нелегко! На подъёмах они ехали очень быстро, мне пришлось ехать на очень высокой скорости. Никто не мешал забирать спринтерские очки. Есть уважение друг другу. Я тоже не пытался спринтовать на вершинах гор за горными очками. Так же, как мне не имеет смысла собирать горные очки, им были не нужны спринтерские. И даже если бы кто-то решил попробовать, они знали, что я всё равно выиграю у них спринт, так что легче было просто его мне отдать.

Если честно, финальный подъём оказался не таким трудным, как выглядел. Там было много отрезков, где градиент падал. И когда начинаешьл от подножия за 12 км до финиша с пелотоном, то можешь спокойно проехать.

Я планировал сегодня поменьше работать, но попал в первую группу на первом подъёме. Тогда подумал, что ладно, почему бы не остаться в этой группе. Не думаю, что потратил в отрыве больше сил, чем если бы сидел в хвосте пелотона. Думаю, сегодня использовал хороший способ взять 20 очков. Приятно надеть зелёную майку. Но моё преимущество – всего 5 очков, а до конца гонки ещё далеко. Будем бороться за очки.

Завтра я точно не поеду в отрыв, так что на двух ближайших этапах набрать очки не получится. Моя цель на Вуэльте – зелёная майка и победа на этапе. Сейчас задача – выиграть этап, с этой победой шансы на майку тоже повысятся».