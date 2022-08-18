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Мадс Педерсен перехватил зелёную майку на горном 8-м этапе Вуэльты Испании-2022

Мадс Педерсен: «Планировал финишировать на 8-м этапе Вуэльты Испании-2022, не потратив много сил»

 

  На горном  8-м этапе Вуэльты Испании-2022 набором высоты 3500 м и финишем в подъем первой категории Мадс Педерсен перехватил зелёную майку лучшего в очковой классификации у ирландского спринтера Сэма Беннетта (Bora-hansgrohe).   

 

  26-летний датский велогонщик команды Trek-Segafredo уехал в отрыв дня ради 20 очков в зачёт зелёной майки. Мадс Педерсен, единственный из десяти гонщиков отрыва, не нацеливался на борьбу этап. Он преодолел пять категорийных вершин и не пропускал смены, чтобы отрыв удержался до промежуточного спринта, разыгрываемого через 127 км после старта. Никто из отрыва не соперничал с датским гонщиком на промежуточном спринте, Мадс Педерсен забрал 20 очков, благодаря чему на 5 очков опередил Сэма Беннетта. Выполнив задачу, датский гонщик сразу выпал из отрыва и вернулся в пелотон.

 

Мадс Педерсен перехватил зелёную майку на горном 8-м этапе Вуэльты Испании-2022

 Photo © Unipublic / SprintCyclingnAgency/Trek-Segafredo

 

Мадс Педерсен перехватил зелёную майку на горном 8-м этапе Вуэльты Испании-2022

 

 

  Мадс Педерсен: «Сегодня плана уезжать в отрыв не было. Планировал доехать до финиша, не потратив слишком много сил. Понятно же, что для такого парня как я старт этапа в подъём – это боль. К счастью, нога сегодня шла хорошо, я даже умудрился проехать вершину в первой группе. Потом ребята стали формировать отрыв, пытаясь уехать на спуске, в какой-то момент я перепрыгнул в него с несколькими гонщиками. Не было никаких шансов сегодня бороться за результат на этапе. Единственная причина, по которой поехал в отрыв – забрать 20 очков и получить зелёную майку.

 

  Но было нелегко! На подъёмах они ехали очень быстро, мне пришлось ехать на очень высокой скорости. Никто не мешал забирать спринтерские очки. Есть уважение друг другу. Я тоже не пытался спринтовать на вершинах гор за горными очками. Так же, как мне не имеет смысла собирать горные очки, им были не нужны спринтерские. И даже если бы кто-то решил попробовать, они знали, что я всё равно выиграю у них спринт, так что легче было просто его мне отдать.

 

  Если честно, финальный подъём оказался не таким трудным, как выглядел. Там было много отрезков, где градиент падал. И когда начинаешьл от подножия за 12 км до финиша с пелотоном, то можешь спокойно проехать.

 

  Я планировал сегодня поменьше работать, но попал в первую группу на первом подъёме. Тогда подумал, что ладно, почему бы не остаться в этой группе. Не думаю, что потратил в отрыве больше сил, чем если бы сидел в хвосте пелотона. Думаю, сегодня использовал хороший способ взять 20 очков. Приятно надеть зелёную майку. Но моё преимущество – всего 5 очков, а до конца гонки ещё далеко. Будем бороться за очки.

 

  Завтра я точно не поеду в отрыв, так что на двух ближайших этапах набрать очки не получится. Моя цель на Вуэльте – зелёная майка и победа на этапе. Сейчас задача – выиграть этап, с этой победой шансы на майку тоже повысятся».

 

Результаты 8 этапа Вуэльты Испании-2022

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Комментарии

  • Velolife
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (17)
    Velolife-Фото

    Слов нет! Пока только 1 гонщик выиграл 2 горных этапа. И этот гонщик Jay Vine! Звезда Zwift восходит новой звездой Vuelta! Veni, vidi, vici Vine!

     

  • VeloliveTeam
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (14)
    VeloliveTeam-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Так в чем причина-то? Такое впечатление, что кто-то на кого-то обиделся и поэтому всё так произошло )

     

    Никаких обид. Просто стечение разных обстоятельств.

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (17)
    EL-Fenomeno-Фото

    Этот Вайн действительно красюк. Взял уже 2 горных этапа, сегодня ещё и все 6 горных вершин (и уже настоящий горный король). Альпецин должна быть очень довольная...не МВДП единым, так сказать)

    Рэмко мне кажется где то точно забуксует, но не завтра, а через неделю. И уделает его не знаменитый ученик колёсник Контадора, а экс прыгун Рогла; но правда подождёи ещё до разделки во вторник, она тоже думаю многое прояснит.

    Цитата: Николай Н.
    Крутая горка на финише своё дело сделала. Показала кто в таких горах настоящий горняк. Вайн это будут новая звезда из горняков, с ним придется считаться. Больше всего потерял Паша, для него такие крутяки не по силам.

    а Завтра, т.е. уже сегодня будет гора ещё по круче bb и там тоже будут по одному фактичски финишировать.

    Павел капнул, да, но зато Карапаз кончился, а на воскресном этапе думаю вообще закатит в какой то групетто...очень жаль( С другой стороны ТАО прибавил и на уровне у них держиться молодой К.Родригес Кано. Может даже выстрелит на каком то этапе, а когда каптет Рэмко то и белую майку может прихватить и не зачоно как сейчас, а в натуре)

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (14)
    VeloVelo-Фото

    Так в чем причина-то? Такое впечатление, что кто-то на кого-то обиделся и поэтому всё так произошло )

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (14)
    VeloVelo-Фото

    на ТДФ было.

  • Sezar
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (17)
    Sezar-Фото

    Цитата: shekn
    Who is mister Vine?

    Мистер Звифт. Человек, который еще на Туре Норвегии в горах выдавал ватты Погачара. Ну и в отрыве на прошлой Вуэльте творил чудеса. 

  • Sezar
    Тур Германии-2022. Этап 3 (1)
    Sezar-Фото

    Мда, щас еще Берналь будет годы от травмы восстанавливаться. А говорили, что восстановление идет быстро.

  • Sezar
    Tour de l'Avenir-2022. Этап 8 (2)
    Sezar-Фото

    Вот уже и первый. Улучшенный Ремко:)

  • shekn
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (17)
    shekn-Фото
    Who is mister Vine?
  • Sezar
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (5)
    Sezar-Фото

    Где-то читал, что последний километр по гравию. Не знаю так или нет, но крутяк тяжелый, хотя больше полуминуты здесь серьезным соперникам не привезешь.

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