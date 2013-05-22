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Мадс Педерсен третий раз подряд 2-й на этапе Вуэльты Испании-2022

Мадс Педерсен борется за зелёную майку Вуэльты Испании-2022

 

 

  Прошло четыре этапа Вуэльты Испании-2022, и 26-летний датский велогонщик команды Trek-Segafredo Мадс Педерсен в третий раз подряд занял на этапе 2-е место.

 

  Если на двух этапах испанского Гранд-тура Педерсен боролся в спринте с ирландским спринтером Сэмом Беннеттом (Bora-hansgrohe), то на 4-м этапе с финишем в некатегорийный подъём его соперниками были горняки. Но и тут датский гонщик финишировал в призовой тройке.

 

  На финальных метрах некатегорийного 3-км подъёма с участками 12% градиента основным соперником Мадса Педерсена стал трёхкратный победитель Вуэльты Испании Примож Роглич (Jumbo-Visma), который и обошёл датского гонщика перед финишной чертой.  Но Мадс Педерсен доволен результатом, так как его главная цель – борьба за зелёную майку лучшего в очковой классификации. Сейчас зелёная майка на плечах Сэма Беннетта, который опережает в очковой классификации Мадса Педерсена на 9 очков.

 

Мадс Педерсен третий раз подряд 2-й на этапе Вуэльты Испании-2022

 Мадс Педерсен третий раз подряд 2-й на этапе Вуэльты Испании-2022

 Мадс Педерсен третий раз подряд 2-й на этапе Вуэльты Испании-2022

 

  Мадс Педерсен: «Я знаю, что могу выдержать такие финалы как сегодня. Это тяжело при таком высоком уровне пелотона, как здесь, но если не попробуешь, никогда не выиграешь. Сегодня мы пытались и финишировали на  2-м месте. Набрал ещё очков в зачёт зелёной майки, поэтому, думаю, мы можем быть довольны результатом.

 

  Последний категорийный подъём был  довольно тяжёлым. С подножия ребята задавали темп, поэтому я смог удержаться на крутой части. Потом просто прошли вершину с  пелотоном. Спуск прошли на большой передаче, набрали скорость и усидели. Потом оставалось надеяться на лучшее на крутом отрезке до финиша.

 

  Было ясно, что Роглич - сильнейший, поэтому нормально, что проиграл ему в подъёме. Я вообще надеялся только на топ-10, так что очень доволен результатом.

 

  Я в хорошей форме, мы здесь, чтобы бороться за зелёную майку, каждый день нацелены набирать очки, сегодня снова это сделали. Спасибо всей команде, ребята  очень впечатлили сегодня».

 

Результаты 4 этапа Вуэльты Испании-2022

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Теги к статье: Мадс Педерсен Mads Pedersen Trek-Segafredo Вуэльта Испании La Vuelta Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 22:12 | Регистрация: 22.05.2013

    На финише я понять не мог, что за гигант на колесе у Роглы. Удивил Мадс.

  2. Имя: Рокко Сифреди

    patar

    Вчера, 22:42 | Регистрация: 25.10.2019

    Хорошая работа от трека. Часто тянули. Вообще не плохой сезон, но побед маловато, зато куча вторых мест

  3. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 00:01 | Регистрация: 20.06.2019

    Силен Мадс, ох силен. Самый большой универсал после ван Арта вырисовывается.

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

  • M-07
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (16)
    M-07-Фото

    Сиваков хорош был на финише, а Карапас отстал немного. Хотелось бы, чтобы Сиваков побролся за высокие места в общем зачёте.

     

  • kabachok
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (6)
    kabachok-Фото

    Вангануть штоле?

    Нибали. 

  • Ice
    Мадс Педерсен третий раз подря ... (3)
    Ice-Фото

    Силен Мадс, ох силен. Самый большой универсал после ван Арта вырисовывается.

  • Velolife
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (16)
    Velolife-Фото

    Воистину Vuelta любит Primo?. А Primo? любит Maillot Rojo. Но каков Mads Pedersen! Снова 2-й! И где? На 10-% финише. А отрыв не всегда приезжает 1-м. Особенно когда Jumbo-Visma контролирует пелотон. Но завтра пелотону придётся попариться на 5-ти горках. Отрыв может доехать впереди. Поскольку Primo? уже поедет в красном.

  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (16)
    старт-шоссе 82-Фото

    Пока этап не дал ответ на вопрос = кто есть кто на этой Вуэльте = 

    Зубастая гора 3 категории, на которой посыпалось почти половина пелотона

    ( я думаю виной этому перелет и день отдыха) 

    отчаянный спуск - можно было и рискнуть, но под конец наоборот все собрались снова...  и слава богу, обошлось , кроме одного.

    Финишный отрезок не впечатлил хоть и не ожиданно и ожидаемо одновременно.

    Этап больше был похож на некую =разведку боем=.

    После завтра не много прояснится, кто куда и зачем.

     

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    Рогла начал брать всё подряд: и горки, и бонусы, и финиши, и этапы - ненасытный чел.) но его понять можно, берёт то чего не хватало (а хотелось же) на ТдФ.

    Педерсен приятно удивил, на таком финише у Трэка ХуанПэ каг бэ на победу (капитан ?), а тут Мадс. Если так пойдёт дальше то датчинин не только свой этап на Вуэльте где то возьмёт, но и ещё зелёную майку лучшего спринтера в придачу зацепит.

    Цитата: Meridale
    Глядишь к концу гонки вся Джамбо погоняет в красной майке по очереди dirol

    Вот впервые вижу, чтобы на ГТ 4 этапа подряд - 4 разных лидера, причём все по_очерёдно из одной команды!! Неужели завтра очередь Кусса облачится в красное и он станет 5-м ЮМБОвцем №1 на этой Вуэльте ?) 

    Цитата: kabachok
    откуда у Курдюкова взялось это дикое "чичас"?!

    В двух словах (если можно), что за "прикол" был от него ?

  • motte
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (16)
    motte-Фото

    А где наш крутяк ремко?



    Но, роглич имеет слабость капнуть... Или Вуэльта исключение, сезонное?

  • patar
    Мадс Педерсен третий раз подря ... (3)
    patar-Фото
    Хорошая работа от трека. Часто тянули. Вообще не плохой сезон, но побед маловато, зато куча вторых мест
  • uran
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (16)
    uran-Фото
    Сиваков высоко заехал, нога есть.
  • velodoctor
    Мадс Педерсен третий раз подря ... (3)
    velodoctor-Фото
    На финише я понять не мог, что за гигант на колесе у Роглы. Удивил Мадс.

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