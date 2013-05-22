 Мадс Педерсен третий раз подряд 2-й на этапе Вуэльты Испании-2022

Мадс Педерсен борется за зелёную майку Вуэльты Испании-2022

Прошло четыре этапа Вуэльты Испании-2022, и 26-летний датский велогонщик команды Trek-Segafredo Мадс Педерсен в третий раз подряд занял на этапе 2-е место.

Если на двух этапах испанского Гранд-тура Педерсен боролся в спринте с ирландским спринтером Сэмом Беннеттом (Bora-hansgrohe), то на 4-м этапе с финишем в некатегорийный подъём его соперниками были горняки. Но и тут датский гонщик финишировал в призовой тройке.

На финальных метрах некатегорийного 3-км подъёма с участками 12% градиента основным соперником Мадса Педерсена стал трёхкратный победитель Вуэльты Испании Примож Роглич (Jumbo-Visma), который и обошёл датского гонщика перед финишной чертой. Но Мадс Педерсен доволен результатом, так как его главная цель – борьба за зелёную майку лучшего в очковой классификации. Сейчас зелёная майка на плечах Сэма Беннетта, который опережает в очковой классификации Мадса Педерсена на 9 очков.

Мадс Педерсен: «Я знаю, что могу выдержать такие финалы как сегодня. Это тяжело при таком высоком уровне пелотона, как здесь, но если не попробуешь, никогда не выиграешь. Сегодня мы пытались и финишировали на 2-м месте. Набрал ещё очков в зачёт зелёной майки, поэтому, думаю, мы можем быть довольны результатом.

Последний категорийный подъём был довольно тяжёлым. С подножия ребята задавали темп, поэтому я смог удержаться на крутой части. Потом просто прошли вершину с пелотоном. Спуск прошли на большой передаче, набрали скорость и усидели. Потом оставалось надеяться на лучшее на крутом отрезке до финиша.

Было ясно, что Роглич - сильнейший, поэтому нормально, что проиграл ему в подъёме. Я вообще надеялся только на топ-10, так что очень доволен результатом.

Я в хорошей форме, мы здесь, чтобы бороться за зелёную майку, каждый день нацелены набирать очки, сегодня снова это сделали. Спасибо всей команде, ребята очень впечатлили сегодня».