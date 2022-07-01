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Мадс Педерсен остаётся в команде Trek-Segafredo до конца 2025 года

Мадс Педерсен  продлил контракт с командой Trek-Segafredo

 

 

  26-летний датский велогонщик Мадс Педерсен (Mads Pedersen) продлил контракт с командой Trek-Segafredo на три года и продолжит выступать в ней до конца 2025 года. Мадс Педерсен пришёл в команду Луки Гуэрчилены в 2017 году и принёс команде 22 победы, в том числе выиграл чемпионат мира в групповой гонке в 2019, одержал победы на классиках Гент-Вевельгем и Кюрне-Брюссель-Кюрне, стал призёром Тура Фландрии в 2018.

 

 

 

 

  Лука Гуэрчилена (Luca Guercilena), генеральный менеджер команды Trek-Segafredo: «Мадс принёс в команду многое помимо очевидных качеств велогонщика. Он заботится об окружающих, поднимает общее настроение в команде. Удерживая его в команде ещё на три года, мы делаем важный шаг в прогрессе.

 

  Как только Мадс пришёл в команду в 2017 году, он сразу показал потенциал. Мы видели вспышки его таланта на Туре Фландрии в 2018, на чемпионате мира в 2019, на Гент-Вевельгем в 2020. Получил Мадс и свою долю невезения, но сильный характер помог ему ставить новые цели после каждой неудачи. В этом году он достиг нового уровня стабильности, удерживая очень высокую планку. Уверен, мы ещё увидим, как с нами он возьмёт ещё больше побед».

 

  Мадс Педерсен: «После двух лет на уровне проконти команда дала мне шанс подняться на уровень Мирового тура. Сейчас идёт мой шестой сезон, и к ним добавляю ещё три. Если остаёшься  в одной команде девять лет, это говорит о многом. Trek всегда настаивали, что не хотят, чтобы в команде все были только коллегами. Они считают команду большой семьёй, поэтому я сюда врос, поэтому решил остаться. Для меня команда – вторая семья.

 

  Естественно, что я выбрал продление контракта с Trek-Segafredo. За время моей работы здесь мы разделили потрясающие моменты, а также несколько очень трогательных. Я невероятно много работал, старался изо всех сил, но иногда у меня не получилось добиться цели. Я всего лишь человек, иногда делаю ошибки. Но самое важное для меня – получать поддержку и уверенность, которые команда всегда давала мне в трудные моменты».

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Теги к статье: Мадс Педерсен Mads Pedersen Trek-Segafredo

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Комментарии

  • Astanaforever
    Томас Де Гендт продлил контрак ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Работяга.
  • shekn
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (8)
    shekn-Фото
    Может быть отрыв? Или Ван Арт наконец-то
  • Адриен
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (8)
    Адриен-Фото

    Ну какой Карапас инеосовец ? Удивительно не то, что он уходит, а то, что он там столько продержался. Это как история с Ландой. Да и вероятность, что Берналь уйдет ( или его уйдут) тоже велика - даже если восстановится.

  • Gorn9k
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (8)
    Gorn9k-Фото

    Скай просто так отдаетхорошего классика и лучшего грандтурщика после словенцев...

  • tds
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (8)
    tds-Фото
    Цитата: Earl57
    Чем глубже в лес, тем толще партизаны. Чем ближе 1 августа, тем больше разговоров о трансферах.
    Говорят, что Карапас окончательно договорился о переходе в EF. Реакция болельщика: "Он решил плохо одеваться в течение части сезона, и я не прощу ему этого." biggrin
    Карапас уходит, ему слишком тесно!
  • старт-шоссе 82
    Петер Саган и Калеб Юэн недово ... (15)
    старт-шоссе 82-Фото

    Столько споров по поводу случившегося, как будто это может что то изменить.

    Господа , давайте уже наконец покинем Данию. И Саган и Ван Арт уже живут четвертым этапом.

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (24)
    старт-шоссе 82-Фото
    Учту, спасибо что поправили.
  • Георгий_Л.
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (23)
    Георгий_Л.-Фото

    Кто соскучился по голосу С.Курдюкова может найти его live  и в записи тут: https://vk.com/finlineplus

  • Георгий_Л.
    Тур де Франс-2022: Превью (1)
    Георгий_Л.-Фото

    Кто соскучился по голосу С.Курдюкова может попробовать тут : https://vk.com/finlineplus

  • Earl57
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (8)
    Earl57-Фото

    Чем глубже в лес, тем толще партизаны. Чем ближе 1 августа, тем больше разговоров о трансферах.

    Говорят, что Карапас окончательно договорился о переходе в EF. Реакция болельщика: "Он решил плохо одеваться в течение части сезона, и я не прощу ему этого." biggrin

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