Мадс Педерсен остаётся в команде Trek-Segafredo до конца 2025 года

Мадс Педерсен продлил контракт с командой Trek-Segafredo

26-летний датский велогонщик Мадс Педерсен (Mads Pedersen) продлил контракт с командой Trek-Segafredo на три года и продолжит выступать в ней до конца 2025 года. Мадс Педерсен пришёл в команду Луки Гуэрчилены в 2017 году и принёс команде 22 победы, в том числе выиграл чемпионат мира в групповой гонке в 2019, одержал победы на классиках Гент-Вевельгем и Кюрне-Брюссель-Кюрне, стал призёром Тура Фландрии в 2018.

Лука Гуэрчилена (Luca Guercilena), генеральный менеджер команды Trek-Segafredo: «Мадс принёс в команду многое помимо очевидных качеств велогонщика. Он заботится об окружающих, поднимает общее настроение в команде. Удерживая его в команде ещё на три года, мы делаем важный шаг в прогрессе.

Как только Мадс пришёл в команду в 2017 году, он сразу показал потенциал. Мы видели вспышки его таланта на Туре Фландрии в 2018, на чемпионате мира в 2019, на Гент-Вевельгем в 2020. Получил Мадс и свою долю невезения, но сильный характер помог ему ставить новые цели после каждой неудачи. В этом году он достиг нового уровня стабильности, удерживая очень высокую планку. Уверен, мы ещё увидим, как с нами он возьмёт ещё больше побед».

Мадс Педерсен: «После двух лет на уровне проконти команда дала мне шанс подняться на уровень Мирового тура. Сейчас идёт мой шестой сезон, и к ним добавляю ещё три. Если остаёшься в одной команде девять лет, это говорит о многом. Trek всегда настаивали, что не хотят, чтобы в команде все были только коллегами. Они считают команду большой семьёй, поэтому я сюда врос, поэтому решил остаться. Для меня команда – вторая семья.

Естественно, что я выбрал продление контракта с Trek-Segafredo. За время моей работы здесь мы разделили потрясающие моменты, а также несколько очень трогательных. Я невероятно много работал, старался изо всех сил, но иногда у меня не получилось добиться цели. Я всего лишь человек, иногда делаю ошибки. Но самое важное для меня – получать поддержку и уверенность, которые команда всегда давала мне в трудные моменты».