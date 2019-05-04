Ричард Карапас сошёл с 14 этапа Вуэльты Испании-2021

Карапас сходит с Вуэльты Испании-2021, Том Пидкок борется в отрыве на 14-м этапе

На 14-м этапе Вуэльты Испании-2021, горном, с набором высоты 3400 м, дебютант Гранд-тура, 22-летний британский гонщик команды Ineos Grenadiers Том Пидкок отобрался в отрыв дня и финишировал 4-м, через 1:22 после победителя, Романа Барде (DSM).

В своём аккаунте в Instagram Том Пидкок написал после финиша: «Моя личная победа. Продолжаю прогрессировать, провёл день в отрыве!»

А олимпийский чемпион Ричард Карапас (Richard Carapaz), призёр Вуэльты Испании прошлого года, не выдержал темп пелотона уже за 85 км до финиша, а затем прекратил борьбу. Команда Ineos Grenadiers не объяснила причины схода.

Photo (c) Ineos Grenadiers

28-летний эквадорский велогонщик в своём твиттере написал: «Иногда надо отпустить ситуацию. Спасибо Ineos Grenadiers за возможность стартовать на Вуэльте Испании. Уже работаем в направлении 2022 года. Спасибо всем, кто поддерживал меня».

24-летний колумбийский гонщик, победитель Джиро д’Италия-2021 Эган Берналь и Адам Йейтс – лучшие гонщики команды Ineos Grenadiers в генеральной классификации. Берналь идёт 7-м, а Йейтс – 8-м. Эган Берналь также остаётся лидером классификации лучшего молодого гонщика.

Эган Берналь: «Чувствую себя немного лучше. Сегодня был странный подъём, тяжёлый, но в то же время мне очень помогло, что сидел на колесе. Доволен, потому что смог финишировать с другими генеральщиками, так что это мой лучший день. Было важно не терять головы и рассчитывать усилия, потому что был сильный ветер, а впереди тянули пятеро гонщиков команды Jumbo. Надо просто оставаться реалистом. Когда не тянешь, тогда не тянешь. Но сегодня я чувствовал себя относительно хорошо. Завтра другой тип этапа, последние этапы тоже будут тяжёлыми, так что, надо подождать».