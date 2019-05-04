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Ричард Карапас сошёл с 14 этапа Вуэльты Испании-2021

Карапас сходит с Вуэльты Испании-2021, Том Пидкок борется в отрыве на 14-м этапе

 

 

  На 14-м этапе Вуэльты Испании-2021, горном, с набором высоты 3400 м, дебютант Гранд-тура, 22-летний британский гонщик команды Ineos Grenadiers Том Пидкок отобрался в отрыв дня и финишировал 4-м, через 1:22 после победителя, Романа Барде (DSM).

 

  В своём аккаунте в Instagram  Том Пидкок написал после финиша: «Моя личная победа. Продолжаю прогрессировать, провёл день в отрыве!»

 

  А олимпийский чемпион Ричард Карапас (Richard Carapaz), призёр Вуэльты Испании прошлого года, не выдержал темп пелотона уже за 85 км до финиша, а затем прекратил борьбу. Команда Ineos Grenadiers не объяснила причины схода.

 

Ричард Карапас сошёл с 14 этапа Вуэльты Испании-2021

Photo (c) Ineos Grenadiers

 

Ричард Карапас сошёл с 14 этапа Вуэльты Испании-2021

 

 

   28-летний эквадорский велогонщик в своём твиттере написал: «Иногда надо отпустить ситуацию. Спасибо Ineos Grenadiers за возможность стартовать на Вуэльте Испании. Уже работаем в направлении 2022 года. Спасибо всем, кто поддерживал меня».

 

  24-летний колумбийский гонщик, победитель Джиро д’Италия-2021 Эган Берналь и Адам Йейтс – лучшие гонщики команды Ineos Grenadiers в генеральной классификации. Берналь идёт 7-м, а Йейтс – 8-м. Эган Берналь также остаётся лидером классификации лучшего молодого гонщика.

 

 

  Эган Берналь: «Чувствую себя немного лучше. Сегодня был странный подъём, тяжёлый, но в то же время мне очень помогло, что сидел на колесе. Доволен, потому что смог финишировать с другими генеральщиками, так что это мой лучший день. Было важно не терять головы и рассчитывать усилия, потому что был сильный ветер, а впереди тянули пятеро гонщиков команды Jumbo. Надо просто оставаться реалистом. Когда не тянешь, тогда не тянешь. Но сегодня я чувствовал себя относительно хорошо. Завтра другой тип этапа, последние этапы тоже будут тяжёлыми, так что, надо подождать».

 

 

Результаты 14 этапа Вуэльты Испании-2021

 

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Теги к статье: Ричард Карапас Richard Carapaz Ineos Grenadiers Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021 Гранд-тур

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  1. SportSpirit

    Сегодня, 01:54 | Регистрация: 4.05.2019

    Оператор трансляции как знал) поснимал напоследок много крупных планов золотистой Dogmы.

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4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
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