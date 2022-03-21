Успешный отрыв Ричарда Карапаса и Серхио Игиты на 6-м этапе Вуэльты Каталонии-2022

Победа Ричарда Карапаса и майка лидера Серхио Игиты – итог отрыва на предпоследнем этапе Вуэльты Каталонии-2022

На предпоследнем, 6-м этапе Вуэльты Каталонии-2022 олимпийский чемпион, эквадорский гонщик команды Ineos Grenadiers Ричард Карапас и колумбийский гонщик команды Bora-hansgrohe Серхио Игита перевернули генеральную классификацию.

Маршрут этапа, сложный сам по себе из-за общего набора высоты в 2900 м, осложнял ещё и дождь. На первом же подъёме группа из нескольких фаворитов генеральной классификации уехала от пелотона. Работа гонщиков команды Ineos Grenadiers Карлоса Родригеса, Джонатана Кастровьехо и Люка Плаппа приложила силы, чтобы создать просвет.

Серхио Игита и Ричард Карапас контратаковали из лидирующей группы. За 60 км до финиша дуэт опережал пелотон на три с половиной минуты. Команда UAE Team Emirates, защищавшая майку лидера, не смогла выполнить задачу. Проведя в отрыве 120 км, Игита и Карапас сохранили достаточный запас в 48 секунд, чтобы разыграть этап. Ричард Карапас одержал победу в спринте и поднялся на вторую позицию в генеральной классификации, а Серхио Игита переоделся в майку лидера.

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Ричард Карапас: «Мы знали, что может быть трудный этап, прежде всего потому что шёл дождь, а также из-за сложных подъёмов. Рельеф тяжёлый, но это мне выгодно. Мы планировали атаку заранее, сегодня настроились – всё или ничего. И мы справились.

Мы с Серхио отлично сработались вместе. Его тоже интересовало продвижение в генеральной классификации, где он шёл выше меня. Сегодня мы оба хорошо себя чувствовали. Думаю, сегодня отпразднуем победу, а завтра посмотрим. Этап может быть таким же, как сегодня, - всё или ничего».

Серхио Игита: «Мы знали, что сегодня большие шансы у отрыва. Я начал прохождение решающего подъёма на хорошей позиции, и не упустил момент, когда Карапас и его товарищ по команде Плапп атаковали. Постепенно гонщики выпадали, и в итоге мы с Карапасом остались впереди вдвоём. Мы хорошо работали вместе.

Группа позади нас изо всех сил пыталась закрыть просвет, но мы знали, как сберечь силы, чтобы удержаться до финиша. Я решил спринтовать за 100 м до финишной черты, но Карапас был немного сильнее и выиграл этап. Я очень счастлив, как выступил сегодня, особенно потому, что на финальном этапе поеду в майке лидера. Но завтра снова может быть взрывной этап, мы должны быть ко всему готовы».

Кристиан Пёмер (Christian Pömer), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Сегодня нашей целью было постараться перехватить лидерство в общем зачёте. Мы планировали атаку, потому что понимали, что отрыв будет сложно добрать на мокрых узких дорогах.

Если честно, планировали атаковать позднее. Но на решающей части первого подъёма был сильный попутный ветер, поэтому мы слегка изменили план, Серхио уехал там вместе с Карапасом и Плаппом. Потом мы старались действовать в соответствии с обстоятельствами. Нам сообщили, что Алмейда изолирован. Потом мы подумали, что Серхио надо продолжать, чтобы выиграть секунды на первом бонусном спринте. А когда разрыв достиг трёх с половиной минут, мы поняли, что если он правильно распределит силы, то мы достигнем нашей цели.

Серхио фантастически отработал. Я также хочу похвалить наших ребят, которые ехали позади, были готовы гасить атаки, если бы группа собралась. В итоге день сложился для нас очень хорошо. Завтра постараемся выиграть генеральную классификацию. Думаю, у нас хорошие шансы на сложном городском круге в Барселоне, потому что Серхио сегодня впечатлил всех гонщиков».