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Ричард Карапас сошёл с Тура Прованса-2022

Ричард Карапас не стартует на 2-м этапе Тура Прованса из-за теста, показавшего наличие Covid-19

 

 

  Ричард Карапас не выйдет на старт 2-го этапа Тура Прованса-2022. Велокоманда INEOS Grenadiers сообщила, что тест на ковид 28-летнего эквадорского гонщика показал положительный результат. Команда также сообщает, что у Ричарда Карапаса не наблюдается никаких симптомов.

 

Ричард Карапас сошёл с Тура Прованса-2022

 

Photo (c) Getty Images Sport/INEOS Grenadiers Team

 

  На 1-м этапе Тура Прованса-2022, когда команда Ineos Grenadiers порвала пелотон на боковых ветрах, Ричард Карапас находился в первой группе, команда рассчитывала, что он поборется за высокие места в общем зачёте на двух заключительных этапах французской гонки.

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Теги к статье: Ричард Карапас Richard Carapaz Ineos Grenadiers Тур Прованса Tour de la Provence велогонка категории 2.Pro многодневная велогонка

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 14:19 | Регистрация: 30.06.2017

    INEOS должна сняться с гонки. Но они конечно этого не сделают. То, что позволено Юпитеру, не положено быку. Эта избранная команда.. Тем более Ганна возглавляет генеральную классификацию. Нужно бойкотировать Инеос. Безопасность команд и участников превыше всего. Но и этого никогда не будет, как и с сальбутамолом Фруми.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 14:22 | Регистрация: 4.07.2011

    Джоковича не допустили, а тут бритиши... Картина маслом, берём попкорн... - :)

    Сегодня ВОЗ заявила, что эта хрень ещё до конца года и расслабляться рано. 

  3. Имя: efefe

    Gorn9k

    Сегодня, 15:01 | Регистрация: 28.05.2017

    Вчера после финиша тепло обнял Вивиани и других гонцов Скай, по хорошему надо всех снять с гонки.
    Но и без Хейтера, Ганны и Вивиани будет скучно, не на астану же смотреть...

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Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • nightbuster33
    Тур Омана-2022. Этап 3 (2)
    nightbuster33-Фото

    Мои ожидания (10.02.22г.) начинают оправдываться.Если даже,завтра, Гарольд проедет средне,то в последний день он может показать все, на что он способен.И это при 10 градусном подъеме. После покоренных вершин Эквадора,Коста-Рики и Гватемала в его копилке будет и гора в Азии. Даже если будет рядом с победителем. Лишь бы не сглазить.

  • Gorn9k
    Ричард Карапас сошёл с Тура Пр ... (3)
    Gorn9k-Фото

    Вчера после финиша тепло обнял Вивиани и других гонцов Скай, по хорошему надо всех снять с гонки.
    Но и без Хейтера, Ганны и Вивиани будет скучно, не на астану же смотреть...

  • Astanaforever
    Тур Омана-2022. Этап 3 (2)
    Astanaforever-Фото
    Каков этот 20 летний эквадорец Лопес!!! Забраться в гору 8 м чего стоит. И 7 й в генерале. Прям новый супермен вырисовывается в Астане на будущий год, если так будет ехать лихо. Радует.
  • motte
    Ричард Карапас сошёл с Тура Пр ... (3)
    motte-Фото

    Джоковича не допустили, а тут бритиши... Картина маслом, берём попкорн... - :)

    Сегодня ВОЗ заявила, что эта хрень ещё до конца года и расслабляться рано. 

  • Astanaforever
    Ричард Карапас сошёл с Тура Пр ... (3)
    Astanaforever-Фото
    INEOS должна сняться с гонки. Но они конечно этого не сделают. То, что позволено Юпитеру, не положено быку. Эта избранная команда.. Тем более Ганна возглавляет генеральную классификацию. Нужно бойкотировать Инеос. Безопасность команд и участников превыше всего. Но и этого никогда не будет, как и с сальбутамолом Фруми.
  • motte
    Тур Омана-2022. Этап 2 (19)
    motte-Фото

    Для кэва ссудный час: надо попасть на тдф и взять этап и, тогда с 35 победами, он будет единственный за всю историю вело и надолго... Пока он делит с мерксом по 34 победы на этапах тдф. 

  • velodoctor
    Тур Омана-2022. Этап 2 (19)
    velodoctor-Фото
    Да, Кэв удивил в том году и удивляет в этом,вчера чёрти откуда победил в спринте. А вот Ребеллин в свои года лучше например всех россиян из газпрома на большинстве гонок, думаю он всё ещё не просто катается.
  • vadi
    Тур Омана-2022. Этап 2 (19)
    vadi-Фото

    Цитата: uran
    Тогда и Реббелина туда же, и Вальверде с мувистаром. Много таких "уникумов".
    Вы прикидываетесь что ли?   Ребеллин просто катается и последний раз побеждал чуть ли в прошлом веке.  Вальверде не спринтер и его впечатляющие победы давно в прошлом.   А спринтер в 36 - это старый хрыч.  И вот когда такой спринтер, уже несколько лет проездив на уровне ниже плинтуса, вдруг по приходу в одну "характерную" команду, начинает рвать лучшх молодых спринтеров мира по 4 этапа на ТДФ - то восхищающимся Кэвендишем остается лишь поверить в левитацию, в телепатию, в беременность в 80 лет

  • CHANt
    Тур Омана-2022. Этап 2 (19)
    CHANt-Фото

    Цитата: reforg34
    Вот это да, как-то не заметили даже возвращение Александра Винокурова после недавней Олимпиады. Соперников на этой гонке у него нет, поэтому без проблем скорее всего возьмет генеральную классификацию. Интересно поедет ли один из гранд туров?

    В молодежной команде  Astana Qazaqstan Development выступают и Николя Винокуров и Александр Винокуров младший. Хоть немного подумал бы

  • Earl57
    Приглашения на Тур де Франс-20 ... (12)
    Earl57-Фото

    К слову о командном рейтинге, к которому пренебрежительное отношение у местных дедушек, и который дал автоматичеческое приглашение на все гонки Альпецину. Если посмотреть поближе, как набираются рейтинговые очки.

    Победа на гонке 1-й категории дает столько же рейтинговых очков сколько 5-е место на волдтуровской гонке вроде Страде, 8-е место на Монументе, 11-е место на Джиро и Вуэльте, 12 место на ТДФ. Причем, например, 3-е место на Монументе дает больше рейтинговых очков чем победа на Стаде. Хотя Страде, Фландрию и Рубэ ездят одни и те же люди. Такая вот арифметика. Поэтому Альпецин, опередивший в рейтинге по итогам 2020 года все проконтинентальные команды и получивший волшебный билет на все гонки, быстро ушел в отрыв по очкам в 2021 г. Соответственно снова получил автоматическое приглашение на все гонки. У него банально больше возможностей для сбора рейтинговых очков.

    А почему он добыл больше очков в 2020 г.? Потому что Ван Дер Пула наперебой приглашали на все крупные и престижные гонки. Несколько его побед - и вуаля, Альпецин в отрыве от других проконти... Одно тянет за собой другое. А команды вроде Uno-X, у которых доступ только к гонкам 1-й категории и Pro, вынуждены вкалывать как рабы на галерах, получая за это сущие крохи. Такая вот справедливость.

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