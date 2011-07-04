Ричард Карапас сошёл с Тура Прованса-2022

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Сегодня, 14:11
Ричард Карапас не стартует на 2-м этапе Тура Прованса из-за теста, показавшего наличие Covid-19
Ричард Карапас не выйдет на старт 2-го этапа Тура Прованса-2022. Велокоманда INEOS Grenadiers сообщила, что тест на ковид 28-летнего эквадорского гонщика показал положительный результат. Команда также сообщает, что у Ричарда Карапаса не наблюдается никаких симптомов.
Photo (c) Getty Images Sport/INEOS Grenadiers Team
На 1-м этапе Тура Прованса-2022, когда команда Ineos Grenadiers порвала пелотон на боковых ветрах, Ричард Карапас находился в первой группе, команда рассчитывала, что он поборется за высокие места в общем зачёте на двух заключительных этапах французской гонки.
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