Ричард Карапас сошёл с Тура Прованса-2022

nightbuster33

Тур Омана-2022. Этап 3 (2) Мои ожидания (10.02.22г.) начинают оправдываться.Если даже,завтра, Гарольд проедет средне,то в последний день он может показать все, на что он способен.И это при 10 градусном подъеме. После покоренных вершин Эквадора,Коста-Рики и Гватемала в его копилке будет и гора в Азии. Даже если будет рядом с победителем. Лишь бы не сглазить.

Gorn9k

Ричард Карапас сошёл с Тура Пр ... (3) Вчера после финиша тепло обнял Вивиани и других гонцов Скай, по хорошему надо всех снять с гонки.

Но и без Хейтера, Ганны и Вивиани будет скучно, не на астану же смотреть...

Astanaforever

Тур Омана-2022. Этап 3 (2) Каков этот 20 летний эквадорец Лопес!!! Забраться в гору 8 м чего стоит. И 7 й в генерале. Прям новый супермен вырисовывается в Астане на будущий год, если так будет ехать лихо. Радует.

motte

Ричард Карапас сошёл с Тура Пр ... (3) Джоковича не допустили, а тут бритиши... Картина маслом, берём попкорн... - :) Сегодня ВОЗ заявила, что эта хрень ещё до конца года и расслабляться рано.

Astanaforever

Ричард Карапас сошёл с Тура Пр ... (3) INEOS должна сняться с гонки. Но они конечно этого не сделают. То, что позволено Юпитеру, не положено быку. Эта избранная команда.. Тем более Ганна возглавляет генеральную классификацию. Нужно бойкотировать Инеос. Безопасность команд и участников превыше всего. Но и этого никогда не будет, как и с сальбутамолом Фруми.

motte

Тур Омана-2022. Этап 2 (19) Для кэва ссудный час: надо попасть на тдф и взять этап и, тогда с 35 победами, он будет единственный за всю историю вело и надолго... Пока он делит с мерксом по 34 победы на этапах тдф.

velodoctor

Тур Омана-2022. Этап 2 (19) Да, Кэв удивил в том году и удивляет в этом,вчера чёрти откуда победил в спринте. А вот Ребеллин в свои года лучше например всех россиян из газпрома на большинстве гонок, думаю он всё ещё не просто катается.

vadi

Тур Омана-2022. Этап 2 (19) Цитата: uran Тогда и Реббелина туда же, и Вальверде с мувистаром. Много таких "уникумов". Вы прикидываетесь что ли? Ребеллин просто катается и последний раз побеждал чуть ли в прошлом веке. Вальверде не спринтер и его впечатляющие победы давно в прошлом. А спринтер в 36 - это старый хрыч. И вот когда такой спринтер, уже несколько лет проездив на уровне ниже плинтуса, вдруг по приходу в одну "характерную" команду, начинает рвать лучшх молодых спринтеров мира по 4 этапа на ТДФ - то восхищающимся Кэвендишем остается лишь поверить в левитацию, в телепатию, в беременность в 80 лет Вы прикидываетесь что ли? Ребеллин просто катается и последний раз побеждал чуть ли в прошлом веке. Вальверде не спринтер и его впечатляющие победы давно в прошлом. А спринтер в 36 - это старый хрыч. И вот когда такой спринтер, уже несколько лет проездив на уровне ниже плинтуса, вдруг по приходу в одну "характерную" команду, начинает рвать лучшх молодых спринтеров мира по 4 этапа на ТДФ - то восхищающимся Кэвендишем остается лишь поверить в левитацию, в телепатию, в беременность в 80 лет

CHANt

Тур Омана-2022. Этап 2 (19) Цитата: reforg34 Вот это да, как-то не заметили даже возвращение Александра Винокурова после недавней Олимпиады. Соперников на этой гонке у него нет, поэтому без проблем скорее всего возьмет генеральную классификацию. Интересно поедет ли один из гранд туров? В молодежной команде Astana Qazaqstan Development выступают и Николя Винокуров и Александр Винокуров младший. Хоть немного подумал бы

Earl57

Приглашения на Тур де Франс-20 ... (12) К слову о командном рейтинге, к которому пренебрежительное отношение у местных дедушек, и который дал автоматичеческое приглашение на все гонки Альпецину. Если посмотреть поближе, как набираются рейтинговые очки. Победа на гонке 1-й категории дает столько же рейтинговых очков сколько 5-е место на волдтуровской гонке вроде Страде, 8-е место на Монументе, 11-е место на Джиро и Вуэльте, 12 место на ТДФ. Причем, например, 3-е место на Монументе дает больше рейтинговых очков чем победа на Стаде. Хотя Страде, Фландрию и Рубэ ездят одни и те же люди. Такая вот арифметика. Поэтому Альпецин, опередивший в рейтинге по итогам 2020 года все проконтинентальные команды и получивший волшебный билет на все гонки, быстро ушел в отрыв по очкам в 2021 г. Соответственно снова получил автоматическое приглашение на все гонки. У него банально больше возможностей для сбора рейтинговых очков. А почему он добыл больше очков в 2020 г.? Потому что Ван Дер Пула наперебой приглашали на все крупные и престижные гонки. Несколько его побед - и вуаля, Альпецин в отрыве от других проконти... Одно тянет за собой другое. А команды вроде Uno-X, у которых доступ только к гонкам 1-й категории и Pro, вынуждены вкалывать как рабы на галерах, получая за это сущие крохи. Такая вот справедливость.