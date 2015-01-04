Ричард Карапас и Хью Карти - призёры Вуэльты Испании-2020

vova-55

Вуэльта Испании-2020. Результа ... (13) Примож достойный генеральщик. Если бы не Погачар, который потенциально талантлив как Индурайн, то Примож взял бы два грандиура в одном сезоне. Проблема Приможа - возраст, ему осталось пару лет, даже пик может быть уже пройден...

BlAr

Примож Роглич - победитель Вуэ ... (14) СК очень часто слишком отвлекается от собственно гонки и упускает из вида важные события, либо делает ошибки (например, путает гонщиков). Причем некоторые свои ошибки потом замечает, а некоторые так и остаются без внимания. Уверен, что причиной является именно его любовь к "флуду", а не принципиальная невозможность следить за событиями.

Хотя, с другой стороны, бывает очень интересно послушать разные истории про гонщиков (но не про места и их специфику), когда на гонке затишье.

В общем, если бы он сам смог найти золотую середину, либо кто-то его бы своевременно возвращал в гонку (пусть даже это будет редакция канала, а не сокомментатор) - было бы очень неплохо!

Freejazz

Примож Роглич - победитель Вуэ ... (14) Я не спорю, что то, что он делает, превосходит других. Для меня его ранние комментарии были очень хороши. НО.... Эта Джиро у меня впервые вызвала желание отключить звук на СК (наверное мне, сидящему в России (зависть, зависть) не очень интересно знасть в какие долины идут те или иные дороги, а интересно что произошло в гонке). Вуэльту большинство этапов смотрел по оригиналу GCN, что позволило не сильно сосредотачиваться на комментариях, хотя их там тоже несет знатно.

Freejazz

Примож Роглич - победитель Вуэ ... (14) Спасибо, поправил, что-то замкнуло.

EL-Fenomeno

Ричард Карапас и Хью Карти - п ... (1) Пересмотрел хайлайты и повторы 17 этапа. Посмотрел внимательно когда именно сАтаковал Ричард. Какой же у него по спортивному был взгляд тогда. Пошёл на "все деьги", без оглядки, "пан или пропал". Вот за это мы любим настоящих вело-бойцов Цитата: Ice Цитата: Astanaforever Карабас прозевал атаку ровно на полтора км. Хватило бы. А были ли силы рвануть на полтора км раньше?) А были ли силы рвануть на полтора км раньше?) Я вот склоняюсь кварианту, что он и мог, и наверное хотел рвануть скорее, но сил бы не хватило даже на то, сколько он отыграл в реале...увы и ахх((( Так что Карапаз всё рассчитал (каг бэ), но за Роглу сыиграли все вот еготе БОНУСнЫе секунды, заработанные ранее. Viva Ecuador!! Админы, ну добавтье в смайл-теги флаги Словении и Эквадора уже) а вот Бразилию (зачем она) можно убрать

Shega

Примож Роглич - победитель Вуэ ... (14) Не Руслан, а Ренат только. А в остальном согласна полностью. Хамидулина слушала с удовольствием и интересом. Очень жалею, что его больше не приглашают хотя бы в пару к основному комментатору(

А в этом сезоне половину трансляций смотрела без звука на ТВ-экране, параллельно читая комментарии в чате (Спасибо огромное Велолайву). Сложно иногда было, но чтобы понимать, что происходит, информации хватило.

ROSt

Крис Фрум проехал последнюю го ... (5) Больной астматик ((( П@здуй на покой !!!!! ... хэйтеры идите на х@Й !!!

velodoctor

Примож Роглич - победитель Вуэ ... (14) СК в эфире очень много зачитывает информации, интервью и прочее. Вы складываете мнения о гонщиках часто с его слов. Например о Хью Карти на этой Вуэльте. Я заметил, что в эмоциях он потерял только.

Meilleur

Крис Фрум проехал последнюю го ... (5) Даже не знаю, что у Фрума на уме. Вероятно, чувствует себе внутренние силы на заход на топ-5 Тура, возможно, на этап. Почти наверняка так, иначе закончил бы. Но шансы, что получится, невелики. Фрум, безусловно, великий атлет, который достаточно поздно заскочил в большие результаты, но нейро-мышечные связи уж очень слабеют после 30-ти, не говоря уже о том, какой мышечный и невролгический урон ему нанесло серьезнейшее падение и простой прошлого года. Я думаю, его реальные цели - что-то типа топ 5-10 ТдФ плюс этап. Заслуги не размываются никогда. Фрум уже в истории, в ареопаге великих. Тут проблема в том, что суперчемпион нужен болельщикам только в ранге суперчемпиона, призер-пятерочник-десяточник - это уже не чемпион, а хромая утка после всего, что было.Даже не знаю, что у Фрума на уме. Вероятно, чувствует себе внутренние силы на заход на топ-5 Тура, возможно, на этап. Почти наверняка так, иначе закончил бы. Но шансы, что получится, невелики. Фрум, безусловно, великий атлет, который достаточно поздно заскочил в большие результаты, но нейро-мышечные связи уж очень слабеют после 30-ти, не говоря уже о том, какой мышечный и невролгический урон ему нанесло серьезнейшее падение и простой прошлого года. Я думаю, его реальные цели - что-то типа топ 5-10 ТдФ плюс этап.

Freejazz

Примож Роглич - победитель Вуэ ... (14) У Сергея, к сожалению, в комментариях все больше и больше становится туризма и все меньше велоспорта. Я понимаю, что надо говорить о чем нибудь по 5 часов и он это делает красочнее других, но это приводит к потери смысла содержимого. Ренат Хамидуллин, когда они были вместе, ещё мог разбавить туризм техническими деталями и интересными фактами изнутри, но теперь это редкость. Кроме того, есть (должно быть) много тем, непосредственно связанных с происходящим на картинке. Каналу надо думать о двойном комментировании и планировать правильную экономическую составляющую, чтобы не было комментаторской войны, но был рост.