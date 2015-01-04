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Ричард Карапас и Хью Карти - призёры Вуэльты Испании-2020

Ричард Карапас и Хью Карти на подиуме Вуэльты Испании-2020

 


  Ричард Карапас (Richard Carapaz) стал первым велогонщиком из Эквадора, поднявшимся на подиум Вуэльты Испании. 27-летний велогонщик команды Ineos Grenadiers занял на Вуэльте Испании-2020 второе место, проиграв победителю Приможу Рогличу (Jumbo-Visma) 24 секунды. Карапас провёл пять дней в красной майке лидера, на шести этапах финишировал в пятёрке сильнейших. 

 

  На третью ступень  подиума 75-го выпуска Вуэльты Испании поднялся 26-летний британский велогонщик команды EF Pro Cycling Хью Карти (Hugh Carthy), для которого это первый подиум Гранд-тура в карьере. Хью Карти одержал победу 12-м этапе с финишем на легендарной Англиру, где атаковав своих соперников, привёз им на финише 16 секунд  и поднялся в тройку лучших генеральной классификации.  

 

 

Ричард Карапас и Хью Карти - призёры Вуэльты Испании-2020

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport


  Ричард Карапас (Ineos Grenadiers): "Для меня подиум в Мадриде - ценное достижение. Особенно в этот год, с этой ситуацией с Covid-19 и тем, что происходит у нас дома. Я по-другому готовился к этой гонке, но финишировать вторым на Вуэльте  просто потрясающе. Знаю, что у меня есть большой потенциал, мы продолжим работать вместе с командой в борьбе за следущие победы.


  Я приехал на Вуэльту Испании с целью хорошо выступить. Думаю, мы этого добились. Мне помогали, мы боролись до конца. Этот подиум много для меня значит, потому что после Джиро д'Италия-2019 мне надо было доказать, что победа там не была случайной. Думаю, мне удалось доказать, что я здесь, чтобы бороться за Гранд-туры".


  Брэдли Уиггинс о выступлении Хью Карти: "Сейчас он финишировал на подиуме Вуэльты Испани. Надеюсь, Джонатан Воутерс поддержит его. Я не слышал, чтобы Хью говорил о себе как о лидере. В этом он может служить примером. У него есть уверенность. В нём нет важничанья и жеманства, он хладнокровный и уверенный в себе парень. Он не притворяется. Он просто доволен тем, кто он есть. Думаю, его уважают за это больше, чем если бы он направо и налево говорил, чего собирается добиться в этот день...Он говорит своими ногами".


  Тиджей Ван Гардерен (EF Pro Cycling): "Я в восторге от того, что мы доехали до Мадрида, когда, казалось, всё против гонки. Это хороший знак того, что велоспорт - здорове место. Хью - уникальный человек, один из самых искренних из всех, кого я встречал в жизни. Он не старается казаться кем-то, за это он мне нравится. Я давно верил в него. Знаю, что сейчас он показал только верхушку айсберга своих способностей. Он будет выигрывать много гонок. Надеюсь, что смогу помогать ему всеми силами".

 

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Теги к статье: Ричард Карапас Richard Carapaz Ineos Grenadiers Хью Карти Hugh Carthy EF Pro Cycling Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2020 Гранд-тур гонка Мирового тура

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  1. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 17:33 | Регистрация: 4.01.2015

    Пересмотрел хайлайты и повторы 17 этапа. Посмотрел внимательно когда именно сАтаковал Ричард. Какой же у него по спортивному был взгляд тогда. Пошёл на "все деьги", без оглядки, "пан или пропал". Вот за это мы любим настоящих вело-бойцов good

    Цитата: Ice
    Цитата: Astanaforever
    Карабас прозевал атаку ровно на полтора км. Хватило бы.
    А были ли силы рвануть на полтора км раньше?)

    Я вот склоняюсь кварианту, что он и мог, и наверное хотел рвануть скорее, но сил бы не хватило даже на то, сколько он отыграл в реале...увы и ахх((( Так что Карапаз всё рассчитал (каг бэ), но за Роглу сыиграли все вот еготе БОНУСнЫе секунды, заработанные ранее.

    Viva Ecuador!! 

    Админы, ну добавтье в смайл-теги флаги Словении и Эквадора уже) а вот Бразилию (зачем она) можно убрать

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • vova-55
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (13)
    vova-55-Фото

    Примож достойный генеральщик. 

    Если бы не Погачар, который потенциально

    талантлив как Индурайн, то Примож взял бы два

    грандиура в одном сезоне. 

    Проблема Приможа - возраст, ему осталось пару лет, 

    даже пик может быть уже пройден...

  • BlAr
    Примож Роглич - победитель Вуэ ... (14)
    BlAr-Фото
    СК очень часто слишком отвлекается от собственно гонки и упускает из вида важные события, либо делает ошибки (например, путает гонщиков). Причем некоторые свои ошибки потом замечает, а некоторые так и остаются без внимания. Уверен, что причиной является именно его любовь к "флуду", а не принципиальная невозможность следить за событиями.
    Хотя, с другой стороны, бывает очень интересно послушать разные истории про гонщиков (но не про места и их специфику), когда на гонке затишье.
    В общем, если бы он сам смог найти золотую середину, либо кто-то его бы своевременно возвращал в гонку (пусть даже это будет редакция канала, а не сокомментатор) - было бы очень неплохо!
  • Freejazz
    Примож Роглич - победитель Вуэ ... (14)
    Freejazz-Фото
    Я не спорю, что то, что он делает, превосходит других. Для меня его ранние комментарии были очень хороши. НО.... Эта Джиро у меня впервые вызвала желание отключить звук на СК (наверное мне, сидящему в России (зависть, зависть) не очень интересно знасть в какие долины идут те или иные дороги, а интересно что произошло в гонке). Вуэльту большинство этапов смотрел по оригиналу GCN, что позволило не сильно сосредотачиваться на комментариях, хотя их там тоже несет знатно.
  • Freejazz
    Примож Роглич - победитель Вуэ ... (14)
    Freejazz-Фото
    Спасибо, поправил, что-то замкнуло.
  • EL-Fenomeno
    Ричард Карапас и Хью Карти - п ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Пересмотрел хайлайты и повторы 17 этапа. Посмотрел внимательно когда именно сАтаковал Ричард. Какой же у него по спортивному был взгляд тогда. Пошёл на "все деьги", без оглядки, "пан или пропал". Вот за это мы любим настоящих вело-бойцов good

    Цитата: Ice
    Цитата: Astanaforever
    Карабас прозевал атаку ровно на полтора км. Хватило бы.
    А были ли силы рвануть на полтора км раньше?)

    Я вот склоняюсь кварианту, что он и мог, и наверное хотел рвануть скорее, но сил бы не хватило даже на то, сколько он отыграл в реале...увы и ахх((( Так что Карапаз всё рассчитал (каг бэ), но за Роглу сыиграли все вот еготе БОНУСнЫе секунды, заработанные ранее.

    Viva Ecuador!! 

    Админы, ну добавтье в смайл-теги флаги Словении и Эквадора уже) а вот Бразилию (зачем она) можно убрать

  • Shega
    Примож Роглич - победитель Вуэ ... (14)
    Shega-Фото
    Не Руслан, а Ренат только. А в остальном согласна полностью. Хамидулина слушала с удовольствием и интересом. Очень жалею, что его больше не приглашают хотя бы в пару к основному комментатору(
    А в этом сезоне половину трансляций смотрела без звука на ТВ-экране, параллельно читая комментарии в чате (Спасибо огромное Велолайву). Сложно иногда было, но чтобы понимать, что происходит, информации хватило.
  • ROSt
    Крис Фрум проехал последнюю го ... (5)
    ROSt-Фото

    Больной астматик (((

    П@здуй на покой !!!!!

    bye

    ... хэйтеры идите на х@Й !!!

    acute

  • velodoctor
    Примож Роглич - победитель Вуэ ... (14)
    velodoctor-Фото
    СК в эфире очень много зачитывает информации, интервью и прочее. Вы складываете мнения о гонщиках часто с его слов. Например о Хью Карти на этой Вуэльте. Я заметил, что в эмоциях он потерял только.
  • Meilleur
    Крис Фрум проехал последнюю го ... (5)
    Meilleur-Фото
    Заслуги не размываются никогда. Фрум уже в истории, в ареопаге великих. Тут проблема в том, что суперчемпион нужен болельщикам только в ранге суперчемпиона, призер-пятерочник-десяточник - это уже не чемпион, а хромая утка после всего, что было. mosking Даже не знаю, что у Фрума на уме. Вероятно, чувствует себе внутренние силы на заход на топ-5 Тура, возможно, на этап. Почти наверняка так, иначе закончил бы. Но шансы, что получится, невелики.  Фрум, безусловно, великий атлет, который достаточно поздно заскочил в большие результаты, но нейро-мышечные связи уж очень слабеют после 30-ти, не говоря уже о том, какой мышечный и невролгический урон ему нанесло серьезнейшее падение и простой прошлого года. Я думаю, его реальные цели - что-то типа топ 5-10 ТдФ плюс этап.
  • Freejazz
    Примож Роглич - победитель Вуэ ... (14)
    Freejazz-Фото

    У Сергея, к сожалению, в комментариях все больше и больше становится туризма и все меньше велоспорта. Я понимаю, что надо говорить о чем нибудь по 5 часов и он это делает красочнее других, но это приводит к потери смысла содержимого. Ренат Хамидуллин, когда они были вместе, ещё мог разбавить туризм техническими деталями и интересными фактами изнутри, но теперь это редкость. Кроме того, есть (должно быть) много тем, непосредственно связанных с происходящим на картинке. Каналу надо думать о двойном комментировании и планировать правильную экономическую составляющую, чтобы не было комментаторской войны, но был рост.

     

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