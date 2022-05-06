 Ричард Карапас о 15-м этапе Джиро д’Италия-2022

Ричард Карапас не пострадал во время завала в начале 15 этапа Джиро д’Италия-2022

Ричард Карапас завершил вторую неделю Джиро д’Италия-2022 в розовой майке лидера, десятой в карьере. 15-й, альпийский горный этап, капитан команды Ineos Grenadiers начал с попадания в завал. Как сообщает команда, к счастью, Ричард Карапас мягко приземлился на траву, быстро поднялся и смог сразу продолжить гонку. Причиной падения нескольких гонщиков стало касание колёсами.

Когда сформировался отрыв дня, команда Ineos Grenadiers работала в голове пелотона, контролируя ситуацию.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

Ричард Карапас: «В начале первого дня в розовой майке попал в небольшой завал, но без последствий. Просто пришлось поменять велосипед. Потом всё пошло гладко. Сценарий гонки сложился очень хорошо. В первой части этапа было тяжело, потом мы всё держали под контролем. Мы старались держать отрыв достаточно близко.

Вчера этап был сложным, поэтому то, как сегодня пошла гонка, не стало неожиданностью. После вчерашнего этапа многие устали. Кроме того, сегодня много команд отправили своих гонщиков в отрыв.

Честно говоря, третья неделя будет решающей. Усталость последних дней повлияет. Впереди тяжёлые этапы. Но у нас отличный настрой, потому что это моя территория. Лучше защищаться, чем атаковать. В генеральной классификации нас разделяет несколько секунд. Но я считаю, что это уже значительное преимущество».