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Ричард Карапас о 15-м этапе Джиро д’Италия-2022

Ричард Карапас не пострадал во время завала в начале 15 этапа Джиро д’Италия-2022

 

 

  Ричард Карапас завершил вторую неделю Джиро д’Италия-2022 в розовой майке лидера, десятой в карьере. 15-й, альпийский горный этап, капитан команды Ineos Grenadiers начал с попадания в завал. Как сообщает команда, к счастью, Ричард Карапас мягко приземлился на траву, быстро поднялся и смог сразу продолжить гонку. Причиной падения нескольких гонщиков стало касание колёсами.   

 

Когда сформировался отрыв дня, команда Ineos Grenadiers работала в голове пелотона, контролируя ситуацию.

 

 Ричард Карапас о 15-м этапе Джиро д’Италия-2022

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

Ричард Карапас о 15-м этапе Джиро д’Италия-2022

 

 

  Ричард Карапас: «В начале  первого дня в розовой майке попал в небольшой завал, но без последствий. Просто пришлось поменять велосипед. Потом всё пошло гладко. Сценарий гонки сложился очень хорошо. В первой части этапа было тяжело, потом мы всё держали под контролем. Мы старались держать отрыв достаточно близко.

 

  Вчера этап был сложным, поэтому то, как сегодня пошла гонка, не стало неожиданностью. После вчерашнего этапа многие устали. Кроме того, сегодня много команд отправили своих гонщиков в отрыв.

 

  Честно говоря, третья неделя будет решающей. Усталость последних дней повлияет. Впереди тяжёлые этапы. Но у нас отличный настрой, потому что это моя территория. Лучше защищаться, чем атаковать. В генеральной классификации нас разделяет несколько секунд. Но я считаю, что это уже значительное преимущество».

 

Результаты 15 этапа Джиро д’Италия-2022

Фотогалереия 15 этапа Джиро д’Италия-2022

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Теги к статье: Ричард Карапас Richard Carapaz Ineos Grenadiers Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • nightbuster33
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (17)
    nightbuster33-Фото

    В.Нибали с 2010г.,участвуя на ДИ, 2 раза был победителем,один раз вторым призером и  3 раза-третьим из 8 гонок. И только в20-21г.г. 7-м и 18-м будущи в составе ТРЕК.И едва ли он согласится быть в 10-ке в последней для него гонке(ДИ),если да,то только в первой его половине.Весь накопленный опыт предыдущих гонок по крупицам, на каждом этапе, помогают ему принять правильное решение,чтобы успешно завершить гонку.

  • старт-шоссе 82
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (17)
    старт-шоссе 82-Фото
    Я бы сказал не много иначе: не после =эмоционального и напряженного субботнего этапа=,
    а перед =тяжолым, опасным и одним из решающих этапов во вторник=, генеральщики взяли тайм-аут.
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (17)
    EL-Fenomeno-Фото

    На вчерашнем этапе лимит был аж 50 мин., интересно сколько сегодня ? Но хорошо что и вчера, и сегодня все спринтеры вписАлись в него.

    Цитата: M-07
    Скучный этап, который в очередной раз подтвердил мои слова под результатами предыдущего шикарного этапа про то, что не стоит зацикливаться на больших горах в ГТ.

    Как и ожидалось многими в превью (в т.ч. и мной) после эмоционального и напряженного суботнего этапа генеральщики сегодня взяли "перерыв/паузу" на разборки, а отрыв (большой) поехал и выиграл классный парень из него.

    Немного беру свои слова обратно насчёт Чикконе; собрался, реабилитировался, но генеральщиком на ГТ ему точно не стать, а вот матёрым горняком (чтобы навсегда запомнили) аки Саволделли или Л.Жалабер должен может быть.

    Кстати, это уже фишка Джулио на финише своих ДЖИРОвских побед разбраысывать очки или просто он это делает на автомате от переизбытка чувств и эмоций ?)

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (17)
    Earl57-Фото

  • M-07
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (17)
    M-07-Фото

    Скучный этап, который в очередной раз подтвердил мои слова под результатами предыдущего шикарного этапа про то, что не стоит зацикливаться на больших горах в ГТ.

  • svan
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (17)
    svan-Фото

    Удивляет, что Нибали в общем зачете очень высоко. Не ожидал. Думал минут 20-30 повезет.

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (17)
    Earl57-Фото
    Там сначала были 2 сек разрыва, потом их убрали
  • Freejazz
    Rund um Koln-2022 (2)
    Freejazz-Фото
    Там, судя по времени, первая тройка была в отрыве и Бора разыграла атаку Политта и выигрыш Ван Поппеля в спринте у Арндта.
  • velodoctor
    Rund um Koln-2022 (2)
    velodoctor-Фото

    Интересно как при спринтере Ван Поппеле выиграл Политт? Видать поделили. 

  • BlAr
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (17)
    BlAr-Фото
    Интересно, у кого?

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