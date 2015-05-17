Ричард Карапас не выйдет на старт Вуэльты Испании-2019

С учётом отпада Карапаза (очень жаль) Рогличъ неофициально каг бэ претендент №1, но до конца в Примо не верю. А вот Лопез, которому Джиро пошло со всех сторон хуже не придумаешь нацелен очень "злобно"), тем более что подиум и Мигелито уже есть почему бы не замахнуться на победу (Фульсанг ему в помощь для этого)

С другой стороны даже при отсутствие Карапуза старый и хитрый лис Алекс Вальверде способен уже в который раз удивить всех нас) Ну и Эстебан Чавес Рубио полноценно готовился именно под эту Вуэльту, так что мой призовой подиум в Мадриде (рискну предположить): №1-Примо, №2-Алекс, №3-Эстебан

Цитата: Arciv

Пулс капитан???

Ару тоже)) У Фабио неплохой (как для такого такого Ару) получился ТдФ, хотелось чтобы на этой Вуэльте итальянец поднялся выше чем на Туре-2019