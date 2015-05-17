Ричард Карапас не выйдет на старт Вуэльты Испании-2019

- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Вчера, 19:22
Ричард Карапас пропускает Вуэльты Испании-2019 из-за травмы
Команда Movistar объявила, что 26-летний эквадорский гонщик, победитель Джиро д’Италия-2019, Ричард Карапас не сможет принять участие в Вуэльте Испании-2019 из-за травмы.
Карапас упал в воскресенье, 18 августа, на следующий день после финиша Вуэльты Бургоса, во время критериума Etten-Leur (Нидерланды). Он сильно ушиб правое плечо и, хотя у гонщика нет переломов, он не успевает полностью восстановиться к старту испанского Гран-тура.
34-летний испанский гонщик Хосе-Хоакин Рохас, находившийся в резерве, заменит Ричарда Карапаса в составе на Вуэльте Испании-2019
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