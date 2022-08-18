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Ремко Эвенепул: “Нацеливался не потерять время на 8 этапе Вуэльты Испании-2022“

Ремко Эвенепул и Примож Роглич о 8-м этапе Вуэльты Испании-2022

 

 

  На 8-м этапе Вуэльты Испании-2022 с набором высоты 3500 м и финишем в подъем первой категории Ремко Эвенепул сохранил красную майку лидера. Команда Quick-Step Alpha Vinyl защищала 22-летнего бельгийского гонщика на протяжении всего этапа, задавая скорость в пелотоне с первого подъёма дня. На финальном подъёме Ремко Эвенепул за 3 км до финиша ускорился, а усидеть за ним смогли лишь Примож Роглич (Jumbo-Visma) и Энрик Мас (Movistar). Трио лидеров генеральной классификации пересекли финиш через 1:20 после победителя этапа Джея Вайна (Alpecin-Deceuninck).

 

  Перед завершающим первую неделю гонки горным 9-м этапом Ремко Эвенепул опережает в общем зачёте ближайшего соперника Энрика Маса на 28 секунд и на 1 минуту 1 секунду – Приможа Роглича.

 

Ремко Эвенепул: “Нацеливался не потерять время на 8 этапе Вуэльты Испании-2022 “

 Ремко Эвенепул: “Нацеливался не потерять время на 8 этапе Вуэльты Испании-2022 “

  Ремко Эвенепул: “Нацеливался не потерять время на 8 этапе Вуэльты Испании-2022 “

Ремко Эвенепул: “Нацеливался не потерять время на 8 этапе Вуэльты Испании-2022 “

 

 

  Ремко Эвенепул: «Думаю, я уже говорил, что стояла цель – не потерять время, а если представится возможность, то и выиграть. Думаю, я выиграл время у многих за исключением самых важных соперников – Приможа и Энрика. Но приятно было видеть, что Примож сегодня ехал очень сильно. Это хорошо для гонки. Я же просто сделал всё, что мог. 

 

  Моя команда сегодня работала превосходно. Мы контролировали гонку с самого старта, хотя это было нелегко! Поздравляю всех моих товарищей по команде, потому что они вытолкнули меня к этому результату.  По радио они пытались мне объяснить, как действовать, но, думаю, они немного запаздывали. В какой-то момент они говорили мне насчёт 14 ребят, но на тот момент нас осталось четверо или пятеро. Я не имел понятия, что происходит в гонке. На последнем километре впереди остались только я, Примож, Энрик и Родригес. Этап прошёл идеально. Я очень рад, как чувствовал себя сегодня. Надеюсь, смогу хорошо восстановиться, потому что завтра мне снова будут нужны очень свежие ноги.

 

  Что я понял по прошлым результатам, на таких подъёмах не будет очень больших разрывов, но если на такой горе выдохнешься, это, точно, всё. Я не теряю уверенности. Знаю, что этот подъём мне хорошо подходит по протяжённости, поэтому собираюсь приложить все силы. Команда у нас сильная. Постараемся удержать майку, и, почему бы нет, побороться за победу на этапе, это было бы здорово».

 

  Примож Роглич: «Нога шла лучше, чем несколько дней назад. На этой Вуэльте очень высокий уровень, скорости тоже очень высокие. Моя форма в порядке. Сегодня я был в группе сильнейших.  Очень рад, как прошёл этап. Мы на верном пути. С каждым днём я еду всё лучше. За две недели многое может случиться».

 

Результаты 8 этапа Вуэльты Испании-2022

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Quick-Step Alpha Vinyl Вуэльта Испании La Vuelta Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • Velolife
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (17)
    Velolife-Фото

    Слов нет! Пока только 1 гонщик выиграл 2 горных этапа. И этот гонщик Jay Vine! Звезда Zwift восходит новой звездой Vuelta! Veni, vidi, vici Vine!

     

  • VeloliveTeam
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (14)
    VeloliveTeam-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Так в чем причина-то? Такое впечатление, что кто-то на кого-то обиделся и поэтому всё так произошло )

     

    Никаких обид. Просто стечение разных обстоятельств.

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (17)
    EL-Fenomeno-Фото

    Этот Вайн действительно красюк. Взял уже 2 горных этапа, сегодня ещё и все 6 горных вершин (и уже настоящий горный король). Альпецин должна быть очень довольная...не МВДП единым, так сказать)

    Рэмко мне кажется где то точно забуксует, но не завтра, а через неделю. И уделает его не знаменитый ученик колёсник Контадора, а экс прыгун Рогла; но правда подождёи ещё до разделки во вторник, она тоже думаю многое прояснит.

    Цитата: Николай Н.
    Крутая горка на финише своё дело сделала. Показала кто в таких горах настоящий горняк. Вайн это будут новая звезда из горняков, с ним придется считаться. Больше всего потерял Паша, для него такие крутяки не по силам.

    а Завтра, т.е. уже сегодня будет гора ещё по круче bb и там тоже будут по одному фактичски финишировать.

    Павел капнул, да, но зато Карапаз кончился, а на воскресном этапе думаю вообще закатит в какой то групетто...очень жаль( С другой стороны ТАО прибавил и на уровне у них держиться молодой К.Родригес Кано. Может даже выстрелит на каком то этапе, а когда каптет Рэмко то и белую майку может прихватить и не зачоно как сейчас, а в натуре)

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (14)
    VeloVelo-Фото

    Так в чем причина-то? Такое впечатление, что кто-то на кого-то обиделся и поэтому всё так произошло )

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (14)
    VeloVelo-Фото

    на ТДФ было.

  • Sezar
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (17)
    Sezar-Фото

    Цитата: shekn
    Who is mister Vine?

    Мистер Звифт. Человек, который еще на Туре Норвегии в горах выдавал ватты Погачара. Ну и в отрыве на прошлой Вуэльте творил чудеса. 

  • Sezar
    Тур Германии-2022. Этап 3 (1)
    Sezar-Фото

    Мда, щас еще Берналь будет годы от травмы восстанавливаться. А говорили, что восстановление идет быстро.

  • Sezar
    Tour de l'Avenir-2022. Этап 8 (2)
    Sezar-Фото

    Вот уже и первый. Улучшенный Ремко:)

  • shekn
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (17)
    shekn-Фото
    Who is mister Vine?
  • Sezar
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (5)
    Sezar-Фото

    Где-то читал, что последний километр по гравию. Не знаю так или нет, но крутяк тяжелый, хотя больше полуминуты здесь серьезным соперникам не привезешь.

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3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
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