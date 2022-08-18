  Ремко Эвенепул: “Нацеливался не потерять время на 8 этапе Вуэльты Испании-2022 “

Ремко Эвенепул и Примож Роглич о 8-м этапе Вуэльты Испании-2022

На 8-м этапе Вуэльты Испании-2022 с набором высоты 3500 м и финишем в подъем первой категории Ремко Эвенепул сохранил красную майку лидера. Команда Quick-Step Alpha Vinyl защищала 22-летнего бельгийского гонщика на протяжении всего этапа, задавая скорость в пелотоне с первого подъёма дня. На финальном подъёме Ремко Эвенепул за 3 км до финиша ускорился, а усидеть за ним смогли лишь Примож Роглич (Jumbo-Visma) и Энрик Мас (Movistar). Трио лидеров генеральной классификации пересекли финиш через 1:20 после победителя этапа Джея Вайна (Alpecin-Deceuninck).

Перед завершающим первую неделю гонки горным 9-м этапом Ремко Эвенепул опережает в общем зачёте ближайшего соперника Энрика Маса на 28 секунд и на 1 минуту 1 секунду – Приможа Роглича.

Ремко Эвенепул: «Думаю, я уже говорил, что стояла цель – не потерять время, а если представится возможность, то и выиграть. Думаю, я выиграл время у многих за исключением самых важных соперников – Приможа и Энрика. Но приятно было видеть, что Примож сегодня ехал очень сильно. Это хорошо для гонки. Я же просто сделал всё, что мог.

Моя команда сегодня работала превосходно. Мы контролировали гонку с самого старта, хотя это было нелегко! Поздравляю всех моих товарищей по команде, потому что они вытолкнули меня к этому результату. По радио они пытались мне объяснить, как действовать, но, думаю, они немного запаздывали. В какой-то момент они говорили мне насчёт 14 ребят, но на тот момент нас осталось четверо или пятеро. Я не имел понятия, что происходит в гонке. На последнем километре впереди остались только я, Примож, Энрик и Родригес. Этап прошёл идеально. Я очень рад, как чувствовал себя сегодня. Надеюсь, смогу хорошо восстановиться, потому что завтра мне снова будут нужны очень свежие ноги.

Что я понял по прошлым результатам, на таких подъёмах не будет очень больших разрывов, но если на такой горе выдохнешься, это, точно, всё. Я не теряю уверенности. Знаю, что этот подъём мне хорошо подходит по протяжённости, поэтому собираюсь приложить все силы. Команда у нас сильная. Постараемся удержать майку, и, почему бы нет, побороться за победу на этапе, это было бы здорово».

Примож Роглич: «Нога шла лучше, чем несколько дней назад. На этой Вуэльте очень высокий уровень, скорости тоже очень высокие. Моя форма в порядке. Сегодня я был в группе сильнейших. Очень рад, как прошёл этап. Мы на верном пути. С каждым днём я еду всё лучше. За две недели многое может случиться».