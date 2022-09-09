 Ремко Эвенепул защитил красную майку лидера на 9-м горном этапе Вуэльты Испании-2022

Ремко Эвенепул: "Мотивировало, когда услышал в наушник, что везу соперникам минуту"

22-летний бельгийский велогонщик команды Quick-Step Alpha Vinyl Ремко Эвенепул стал самым молодым после Мигеля Индурайна (с 1985 года) лидером общего зачёта Вуэльты Испании, удерживая красную майку четыре этапа.

Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images/ Quick-Step Alpha Vinyl Team

После 9-го горного этапа Вуэльты Испании-2022 Ремко Эвенепул сохранил красную майку лидера и увеличил свой отрыв от соперников в генеральной классификации до 1 минуты 12 секунд относительно Энрика Маса (Movistar) и до 1 минуты 53 секунд относительно Приможа Роглича (Jumbo-Visma).

Команда Quick Step Alpha Vinyl контролировала ход гонки. Реми Каванья, Дрис Девенинс, Фаусто Маснада отработали первые 120 км этапа, а на финальной части в голове пелотона задавали скорость чемпион мира Жулиан Алафилипп, Илан Ван Вильдер и Луис Верваке. Жулиан Алафилипп развёз Ремко Эвенепула к подножию финального подъёма 1-й категории Альто лес Праэрес (протяженность 3,9 км, средний градиент 12,9%, максимальный градиент 25%), после чего от пелотона осталось лишь несколько генеральщиков.

Ремко Эвенепул одного за другим сбрасывал своих соперников на крутых градиентах и финишировал на этапе 4-м через 1:34 после победителя этапа Луиса Мейнтьеса (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), в то время как ближайший соперник бельгийского гонщика по общему зачёту Энрик Мас финишировал через 2 минуты 18 секунд после победителя.

Ремко Эвенепул: «У нас был план – отпустить отрыв, чтобы ушли бонификационные секунды на тот случай, если мы потеряем время. Утром пришла плохая новость, что сошёл Питер Серри с положительным тестом на ковид. Но команда отработала идеально, снова взяла на себя ответственность в гонке как настоящие джентльмены. Мы отлично ладим друг с другом.

Дрис Девенинс сказал, что сегодня чувствует себя не очень хорошо, поэтому он отработал смены первым. Потом Жулиан и Илан подвезли меня к подъёму. Мы снова это сделали. Я очень впечатлён командой. Так рад, меня переполняют эмоции, когда вижу, как ребята прикладывают все силы, работая ради меня.

Если честно, я уже сильно устал, но чувствовал, что нога идёт и можно что-то попробовать на последнем подъёме. Я просто поехал. На таком подъёме важна мощность, сидеть на колесе или что-то подобное не получится, потому что слишком круто. Когда я, наконец, услышал Клааса Лодевика в наушнике, он сказал мне, что я везу минуту… Не представляете, как это мотивировало. Я уже через многое прошёл в жизни, поэтому продолжаю бороться и терпеть. Всё, через что я прошёл за последние два года, сделало меня новым человеком.

Я правда, не ожидал, что поеду разделку как лидер гонки, но в то же время знаю, что до конца Вуэльты далеко. Как я уже говорил, сегодня меня переполняют хорошие эмоции. У меня просто нет слов, я так благодарен ребятам. У нас лучшая команда в мире, это точно».

Энрик Мас (Movistar): «Я перестарался, когда попытался усидеть за Ремко, лучше бы ехал своей скоростью. Запомню это на будущее. В данный момент Ремко кажется непобедимым, но это трёхнедельная гонка. Сегодня он сильнее меня, но, как я уже говорил, гонку я еду день за днём. До конца Вуэльты далеко».

Хуан Аюсо (UAE Team Emirates): «Сегодня чувствовал себя намного лучше, чемвчера. Не был уверен, подходит ли мне финальный подъём, потому что ещё никогда не проверял себя на стольких финишах в гору в гонке такого уровня. Но всё прошло хорошо. На Вуэльте двигаюсь постепенно, стараюсь ценить весь опыт. С нетерпением жду день отдыха».