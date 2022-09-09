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Сепп Кусс, Ваут Пулс и Питер Серри сошли с Вуэльты Испании-2022 перед 9-м этапом

Ковид и простуда – причина схода с Вуэльты Испании-2022 Сепа Кусса, Ваута Пулса и Питера Серри

 

 

  Велокоманды Jumbo-Visma, Quck-Step Alpha Vinyl, Bahrain Victorious перед 9-м этапом Вуэльты Испании-2022 потеряли по одному гонщику в составе.

 

  27-летний американский велогонщик команды Jumbo-Visma Сепп Кусс (Sepp Kuss), один из ключевых помощников Приможа Роглича,  впервые в карьере сошёл с Гранд-тура. Команда объявила, что у Сеппа Кусса поднялась температура. Кусс замёрз на 6-м этапе, не был заметен на горном 8-м этапе.  

 

  Из-за теста, показавшего наличие Covid-19, перед 9-м этапом Вуэльты Испании-2022 сошёл 33-летний бельгийский велогонщик Питер Серри (Pieter Serry), один из лейтенантов капитана команды Quick-Step Alpha Vinyl Ремко Эвенепула. Команда Quick-Step Alpha Vinyl сообщила, что гонщик плохо почувствовал себя вечером, был протестирован на ковид, тест вернулся положительным.

 

  Также из-за положительного результата на Covid-19 сошёл 34-летний нидерландский велогонщик команды Bahrain Victorious Ваут Пулс (Wout Poels). Команда сообщила, что у гонщика умеренные симптомы.

 

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Теги к статье: Сеп Кусс Sepp Kuss Jumbo-Visma Вуэльта Испании La Vuelta Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

  • nightbuster33
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (28)
    nightbuster33-Фото

    Пока КВИК СТЕП диктует свои условия ведения гонки  ничего не изменится.Кроме них,одним это выгодно,а у других уже нет того состава команды,способной развалить пелетон не дожидаясь последнего подъема. Никогда,раньше,такого не было,чтобы пелетон катился всей массой до финального подъёма при наличии больших торчков до этого.К финальным километрам оставались лидеры со своими,самыми-самыми лейтенантами,которые и решали исход этапа,а затем гонки. Было интересно захватывающе смотреть.Впереди,кроме разделки,два дуплета:14-15 и 17-18 этапы, возможо там будет,что-то неожиданное.   

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (28)
    EL-Fenomeno-Фото
    Смотрю видосы на твиттере Вуэльты, какие же они все приезжают убитые на финиш, когда такая экстрим-гора последняя на этапе. Выжатые ка лимоны; Аюсо например дали одну бутылку попить, потом вторую, не захотел, т.е. просто не смог - дышал рвано а голова если бы не шея упала на землю от перенапряжения.
    Цитата: Николай Н.
    Ремко на таких этапах старается сделать большой запас времени. И это он делает правильно. Роглич не тянет на таких крутых финишах. Падун потихоньку поднимается в общем зачёте и так скоро войдёт в 10. Эти два этапа получились интересными и показали кто на что способен.
    Этап понравился, Рэмко снова сделал запас, хотя и разделка его козырь, но посмотрим на ІТТ во вторник, а ещё лучше через неделю...готов ли он по настоящему. Марк Падун вообще молодца! Лучший в команде на этапе! Уже в ТОП 20 генерала...может всё-таки поборется за майку горного короля, где, кстати, 1-2-3 пока что одни Альпецины)))
    Цитата: _DeKKeR_
    Согласен, вышел на новый уровень, даже не так забавно за ним теперь наблюдать, никаких маханий руками, истерик и т.д. Он просто едет на первой позиции и даже не оборачивается, почти. Видимо, уж очень он уверен в своих силах)
    ПЛЮСую, хоть вообще за него не болею. Выглядит уверенно, колесит очень правильно и без бахвальства; от команды помощь получает почти на всех фронтах, так сказать, пока что явных слабинок не видно, но это только 9 этапов. Жду особенно #14 и #15
  • _DeKKeR_
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (28)
    _DeKKeR_-Фото
    Согласен, вышел на новый уровень, даже не так забавно за ним теперь наблюдать, никаких маханий руками, истерик и т.д. Он просто едет на первой позиции и даже не оборачивается, почти. Видимо, уж очень он уверен в своих силах)
  • sstasuk
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (28)
    sstasuk-Фото

    Ну что эксперты диванные, умылись? Капнул Эвенпул?! Завтра капнет? biggrin ржу с вас как вы с меня когда я говорил что Мас будет в тройке...

  • BlAr
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (28)
    BlAr-Фото
    Именно легко. Он и едет легко, без напряга и гримас, не выжимая из себя последние усилия. Пока он выглядит неуязвимым и нет никаких предпосылок к изменению ситуации. Он не вырезает финиши, как Погачар, капнувший впоследствии на тяжелой горе, а берет всех темпом, без шансов для остальных. Полагаю, за ним могли бы усидеть только Погачар и Вингегор.
  • _DeKKeR_
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (28)
    _DeKKeR_-Фото
    В таком ключе, можно описать и состав ТДФ, эти "топы" проиграли 13+ и более минут. При этом, там не было Карапаса, Хиндли, Ланды и т.д.
  • VeloVelo
    Мадс Педерсен перехватил зелён ... (3)
    VeloVelo-Фото
    Это сарказм?
  • Karmatron
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (28)
    Karmatron-Фото

    Не сильно удивлюсь, если в итоге выиграет Мас: в этом году ГТ выигрывают те, кто уже бывали вторыми. Хиндли был в 20-м на Джиро - первый в этом году. Винго был вторым в прошлом году на Туре - первый в этом. Мас был в прошлом году вторым на Вуэльте, так что ...

    Карапас, конечно, тоже у нас частенько второй, но этот ГТ показывает, что для Инеос его уход - вообще не потеря. Сравнить того же Алмейду, который до конца сезона бился на каждой гонке за Квиков, уже имея контракт с Эмиратами и Карапаса - очки явно не в пользу последнего.

  • Даниил
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (28)
    Даниил-Фото
    Можно было смотреть последние 10 км, но они стоили того. Подъезд к финальному подъём был напряжённый (тем интереснее смотреть). Ремко продолжает удивлять, но именно на этом этапе я задумался: вот они (молодёжь) сейчас рвут и мечтают на первой неделе! А что будет потом? Кто из капнет? Сколько будет продолжаться кризис? И как раз этим и интересна эта Вуэльта. Первая неделя - парад молодёжи и сидящий на колесе Мас. "Заправленный этот рамка по сымые не балуй, интересно он не асматик случайно" Про астматика прикольно.
  • Даниил
    Bretagne Classic - Ouest-Franc ... (1)
    Даниил-Фото
    Торжество звериной мощи... Почаще бы такие спринт в пригорок.

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