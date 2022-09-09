Сепп Кусс, Ваут Пулс и Питер Серри сошли с Вуэльты Испании-2022 перед 9-м этапом

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 16:23
Ковид и простуда – причина схода с Вуэльты Испании-2022 Сепа Кусса, Ваута Пулса и Питера Серри
Велокоманды Jumbo-Visma, Quck-Step Alpha Vinyl, Bahrain Victorious перед 9-м этапом Вуэльты Испании-2022 потеряли по одному гонщику в составе.
27-летний американский велогонщик команды Jumbo-Visma Сепп Кусс (Sepp Kuss), один из ключевых помощников Приможа Роглича, впервые в карьере сошёл с Гранд-тура. Команда объявила, что у Сеппа Кусса поднялась температура. Кусс замёрз на 6-м этапе, не был заметен на горном 8-м этапе.
Из-за теста, показавшего наличие Covid-19, перед 9-м этапом Вуэльты Испании-2022 сошёл 33-летний бельгийский велогонщик Питер Серри (Pieter Serry), один из лейтенантов капитана команды Quick-Step Alpha Vinyl Ремко Эвенепула. Команда Quick-Step Alpha Vinyl сообщила, что гонщик плохо почувствовал себя вечером, был протестирован на ковид, тест вернулся положительным.
Также из-за положительного результата на Covid-19 сошёл 34-летний нидерландский велогонщик команды Bahrain Victorious Ваут Пулс (Wout Poels). Команда сообщила, что у гонщика умеренные симптомы.
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