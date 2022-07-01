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Ремко Эвенепул – победитель 8 этапа Тура Швейцарии-2022

Ремко Эвенепул впервые выиграл разделку на этапе гонки Мирового тура

 

 

  22-летний бельгийский гонщик команды Quick Step Alpha Vinyl Ремко Эвенепул, у которого из 31 победы – 7 одержаны в индивидуальных гонках на время, впервые выиграл разделку на этапе гонки Мирового тура. На заключительном этапе Тура Швейцарии-2022 – индивидуальной гонке с раздельным стартом протяжённостью 25,6 км, борьба за победу  развернулась между тремя велогонщиками.

 

 

Ремко Эвенепул – победитель 8 этапа Тура Швейцарии-2022

 

Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images/ Quick-Step Alpha Vinyl Team

 

   На промежуточной отсечке времени, расположенной на 12,9 км, быстрее всех оказался действующий чемпион Европы в гонке с раздельным стартом Штефан Кюнг (Stefan Küng (Sui) Groupama - FDJ). Он преодолел этот участок со средней скоростью 55,75 км/ч. Второе время показал Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team) с отставанием в 2 секунды. С третьим результатом и проигрышем в 7 секунд отсечку преодолел Герант Томас (Geraint Thomas (GBr) Ineos Grenadiers). На финише итоговая тройка сохранилась, но с перестановками.

 

  Победителем 8 этапа Тура Швейцарии-2022 с лучшим временем дня - 28 минут и 26,18 секунд и средней скоростью 54,015 км/час стал 22-летний Ремко Эвенепул ( Quick-Step Alpha Vinyl Team).  Второе место на этапе  занял 36-летний британец Герант Томас (Ineos Grenadiers), проигравший 3 секунды, а швейцарец Штефан Кюнг (Groupama - FDJ в итоге уступил победителю этапа 11 секунд.

 

  Ремко Эвенепул: «Отличное завершение гонки. В конце все шли близко, но у меня самый быстрый  велосипед, горжусь, что выиграл в борьбе со столькими сильными гонщиками. Многому научился за эту неделю со спадами и подъёмами, трудностями, включая потерю времени на этапах, когда мне не хватало свежести. На двух заключительных этапах почувствовал себя лучше, форма нарастала, поэтому сфокусировался на этой разделке, где видел свой шанс.

 

  Из-за жары сегодня было довольно тяжело, но, несмотря на  эти условия, я сохранил мощность, придерживался плана. Рад, что всё получилось. Этот результат в разделке на этапе гонки Мирового тура – большой шаг в моей карьере. Это важная победа перед национальным чемпионатом, куда я поеду мотивированным и с хорошим настроем».

 

 

Результаты 8 этапа Тура Швейцарии-2022

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Quick-Step Alpha Vinyl Тур Швейцарии Tour de Suisse велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Тур Словении-2022. Этап 4 (10)
    EL-Fenomeno-Фото
    Я понимаю, но от этого не легче. И дело даже не в Рогличе или Погачаре, на их месте может быть кто угодно (вспомните Фрума и его главенствование на разных ТдФ, причём подряд)
    Когда на больших гонках (даже не беру этот Тур Словении - странно что Мохорич не поБоролся на нём за 3-е итоговое место) одна команда доминирует так, что к её капитану другие фавориты не могут приблизится вообще, то о какой борьбе, не говорю уже об интриге, может идти речь. Ты ждёшь этих решающих горных этапов или там ключевой разделки, но в душе понимаешь, что чуда не будет и результат (победителя) почти ясен.
    Приближается Тур де Франс...нужен форс-мажор))
  • Earl57
    Тур Бельгии-2022. Этап 5 (1)
    Earl57-Фото

    Лампарта дисквалифицировали, но добытая нечестным путем победа Шмидта осталась.diablo

  • BAXUTOB
    La Route d'Occitanie - La Dep ... (3)
    BAXUTOB-Фото
    Цитата: marketbk
    Какая глупая ошибка, оказался переход Зейца. Потерял 2 года!!!
    Так он травму позвоночника получил плюс два сезона были в разгар короны. Будь он в Астане, также было бы. Он не из-за команды потерял эти сезоны
  • velodoctor
    Тур Швейцарии-2022. Этап 8 (8)
    velodoctor-Фото

    Кстати мужчины начиная с 60 места ( Фил Жила) проиграли победительнице в разделке среди женщин. От Ремко американка Фолклер отстала на 3:20 за 26 км. 

  • sixpack
    Тур Швейцарии-2022. Этап 8 (8)
    sixpack-Фото

    главная сенсация это Груздев нв 23м месте

    Хорошо проехал Игита, молодец. Мартинес показал ногу, так что у Инеоса есть еще ягоды в ягодицах, хотя ЖМ им не по зубам. Уж не знаю, как там отковидит Ейтс, штука труднопредсказуемая.

     

  • Yuriy 17
    Тур Швейцарии-2022. Этап 8 (8)
    Yuriy 17-Фото

    Кинтана всё же рассекретился (не рано ли - это может стоит ему победы на Тур де Франс) и гоняет сейчас на La Route d'Occitanie

  • reforg34
    Тур Швейцарии-2022. Этап 8 (8)
    reforg34-Фото

    Как мы и предполагали в начале гонки, Томас без проблем забрал генеральную классификацию в экономном режиме. Ему даже не пришлось в стиле Контадора сбрасывать в горах своих соперников. А это значит что достаточно в хорошей форме подходит к ТДФ.
    По Фруму и Кинтане нет информации по подготовке к туру. Видимо они на секретных высокогорных сборах, тренируют потенциальные атаки в горах. В общем будем внимательно следить за этой троицей.

  • Karmatron
    Тур Швейцарии-2022. Этап 8 (8)
    Karmatron-Фото

    Уж не знаю, давал ли какие-то прогнозы глубокоуважаемый reforg34, но сработало)

    В разделке удивил, в первую очередь, Томас: обошел Кюнга и почти выиграл. Ремко тоже хорош, но он все-таки не боролся за генерал, так что это был его единственный шанс выстрелить.

    Игита на кураже тоже неплохо проехал, для такого малыша очень достойно. И вот Мартинес с деревянной медалью на этапе намекает, что за подиум на ТдФ (ну не за первое место, это, к сожалению, очевидно) Инеос еще поборется.

  • velodoctor
    Тур Швейцарии-2022. Этап 8 (8)
    velodoctor-Фото

    А я не верю, что Томаса хватит на 3 недели. Да и атаки на туре горные будут не сравнимы с туром Швейцарии, хотелось бы biggrin

  • lazhu
    Тур Швейцарии-2022. Этап 8 (8)
    lazhu-Фото

    Как сказал бы тов. reforg34, Томас влегкую возьмет генерал на тдф с запасом в 5 минут. Что ему какие-то ноунейм словенцы?

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