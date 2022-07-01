Ремко Эвенепул – победитель 8 этапа Тура Швейцарии-2022

Ремко Эвенепул впервые выиграл разделку на этапе гонки Мирового тура

22-летний бельгийский гонщик команды Quick Step Alpha Vinyl Ремко Эвенепул, у которого из 31 победы – 7 одержаны в индивидуальных гонках на время, впервые выиграл разделку на этапе гонки Мирового тура. На заключительном этапе Тура Швейцарии-2022 – индивидуальной гонке с раздельным стартом протяжённостью 25,6 км, борьба за победу развернулась между тремя велогонщиками.

Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images/ Quick-Step Alpha Vinyl Team

На промежуточной отсечке времени, расположенной на 12,9 км, быстрее всех оказался действующий чемпион Европы в гонке с раздельным стартом Штефан Кюнг (Stefan Küng (Sui) Groupama - FDJ). Он преодолел этот участок со средней скоростью 55,75 км/ч. Второе время показал Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team) с отставанием в 2 секунды. С третьим результатом и проигрышем в 7 секунд отсечку преодолел Герант Томас (Geraint Thomas (GBr) Ineos Grenadiers). На финише итоговая тройка сохранилась, но с перестановками.

Победителем 8 этапа Тура Швейцарии-2022 с лучшим временем дня - 28 минут и 26,18 секунд и средней скоростью 54,015 км/час стал 22-летний Ремко Эвенепул ( Quick-Step Alpha Vinyl Team). Второе место на этапе занял 36-летний британец Герант Томас (Ineos Grenadiers), проигравший 3 секунды, а швейцарец Штефан Кюнг (Groupama - FDJ в итоге уступил победителю этапа 11 секунд.

Ремко Эвенепул: «Отличное завершение гонки. В конце все шли близко, но у меня самый быстрый велосипед, горжусь, что выиграл в борьбе со столькими сильными гонщиками. Многому научился за эту неделю со спадами и подъёмами, трудностями, включая потерю времени на этапах, когда мне не хватало свежести. На двух заключительных этапах почувствовал себя лучше, форма нарастала, поэтому сфокусировался на этой разделке, где видел свой шанс.

Из-за жары сегодня было довольно тяжело, но, несмотря на эти условия, я сохранил мощность, придерживался плана. Рад, что всё получилось. Этот результат в разделке на этапе гонки Мирового тура – большой шаг в моей карьере. Это важная победа перед национальным чемпионатом, куда я поеду мотивированным и с хорошим настроем».