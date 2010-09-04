Ремко Эвенепул – 4-й на Туре Страны Басков-2022

Ремко Эвенепул потерял майку лидера на финальном этапе Тура Страны Басков-2022

22-летний бельгийский велогонщик команды Quick Step Alpha Vinyl Ремко Эвенепул занял 4-е место в общем зачёте Тура Страны Басков-2022. Перед стартом 6-го этапа Ремко Эвенепул лидировал с преимуществом в 2 секунды над Даниэлем Мартинесом (Ineos Grenadiers).

На коротком, но тяжёлом горном этапе Эвенепул сделал всё, чтобы защитить жёлтую майку лидера – атаковал соперников на финальных 40 километрах, поехал своей скоростью там, где большие градиенты не позволили ему удерживать скорость соперников, добрал 25-секундное отставание на спуске с подъёма Крабелин, выиграл промежуточный спринт у Дани Мартинеса за 9 км до финиша. Но на финальном подъёме Аррате Ремко Эвенепул выпал из группы лидеров за 5,3 км и финишировал 4-м, проиграв победителю этапа Йону Исагирре (Cofidis) 24 секунды.

В результате Ремко Эвенепул остался в шаге от подиума, уступив занявшему третье место на Туре Страны Басков-2022 Александру Власову (Bora-hansgrohe) 5 секунд, а победителю гонки Даниэлю Мартинесу 21 секунду. Но без приза Ремко Эвенепул не остался, выиграв майку лучшего молодого гонщика.

Ремко Эвенепул: «Очень тяжёлый этап. У меня не было плохого дня, я весь этап выкладывался изо всех сил, но мне просто немного не хватило, чтобы остаться с сильнейшими и бороться за победу в общем зачёте.

Было трудно, особенно на крутых отрезках подъёмов, но я боролся, верил в себя. Я приехал сюда, чтобы протестировать себя в борьбе с претендентами на Гранд-туры.

Этот результат – основа будущих целей. Сегодня я держался с сильнейшими до финального подъёма. Когда они мощно ускорились, я не смог усидеть, но продолжал идти на высокой скорости, потерял относительно первых ребят 24 секунды. Это жизнь. Думаю, форма в порядке, хотя это не означает, что я очень счастлив, потому что предпочёл бы стоять на подиуме Тура Страны Басков.

В каком-то смысле разочарован, что был так близко к подиуму. В каком-то смысле доволен, потому что стал ближе к тому уровню, на котором хочу выступать. Возможно, через пару дней буду смотреть на этот результат по-другому, учитывая, какой тяжёлой была гонка и силу пелотона».