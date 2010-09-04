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Ремко Эвенепул – 4-й на Туре Страны Басков-2022

Ремко Эвенепул потерял майку лидера на финальном этапе Тура Страны Басков-2022

 

 

  22-летний бельгийский велогонщик команды Quick Step Alpha Vinyl Ремко Эвенепул занял 4-е место в общем зачёте Тура Страны Басков-2022. Перед стартом 6-го этапа Ремко Эвенепул лидировал с преимуществом в 2 секунды над Даниэлем Мартинесом (Ineos Grenadiers).

 

  На коротком, но тяжёлом горном этапе Эвенепул сделал всё, чтобы защитить жёлтую майку лидера – атаковал соперников на финальных 40 километрах, поехал своей скоростью там, где большие градиенты не позволили ему удерживать скорость соперников, добрал 25-секундное отставание на спуске с подъёма Крабелин, выиграл промежуточный спринт у Дани Мартинеса за 9 км до финиша. Но на финальном подъёме Аррате Ремко Эвенепул выпал из группы лидеров за 5,3 км и финишировал 4-м, проиграв победителю этапа Йону Исагирре (Cofidis) 24 секунды.

 

Ремко Эвенепул – 4-й на Туре Страны Басков-2022

 

Ремко Эвенепул – 4-й на Туре Страны Басков-2022

 

 

  В результате Ремко Эвенепул остался в шаге от подиума, уступив занявшему третье место на Туре Страны Басков-2022 Александру Власову (Bora-hansgrohe) 5 секунд, а победителю гонки Даниэлю Мартинесу 21 секунду.  Но без приза Ремко Эвенепул не остался, выиграв майку лучшего молодого гонщика.

 

  Ремко Эвенепул: «Очень тяжёлый этап. У меня не было плохого дня, я весь этап выкладывался изо всех сил, но мне просто немного не хватило, чтобы остаться с сильнейшими и бороться за победу в общем зачёте.

 

  Было трудно, особенно на крутых отрезках подъёмов, но я боролся, верил в себя. Я приехал сюда, чтобы протестировать себя  в борьбе с  претендентами на Гранд-туры.

 

  Этот результат – основа будущих целей. Сегодня я держался с сильнейшими до финального подъёма. Когда они мощно ускорились, я не смог усидеть, но  продолжал идти на высокой скорости, потерял относительно первых ребят 24 секунды. Это жизнь. Думаю, форма в порядке, хотя это не означает, что я очень счастлив, потому что предпочёл бы стоять на подиуме Тура Страны Басков.

 

 В каком-то смысле разочарован, что был так близко к подиуму. В каком-то смысле доволен, потому что стал ближе к тому уровню, на котором хочу выступать. Возможно, через пару дней буду смотреть на этот результат по-другому, учитывая, какой тяжёлой была гонка и силу пелотона».

 

 

Результаты 6 этапа Тура Страны Басков-2022

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Quick-Step Alpha Vinyl Тур Страны Басков Itzulia Basque Country велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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  1. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 05:34 | Регистрация: 4.09.2010

    кто-нибудь там рядом может сказать хлопцу что он просто толстый??

    сильный - да! но блин - толстый!!

    и не жрать - часть его работы

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Сегодня, 05:57 | Регистрация: 7.12.2014

      Беттиолю тоже говорили не жрать. В итоге который год желудок лечит. Природа всегда мстит за насилие над собой...

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Комментарии

  • Earl57
    Ремко Эвенепул – 4-й на Туре С ... (2)
    Earl57-Фото
    Беттиолю тоже говорили не жрать. В итоге который год желудок лечит. Природа всегда мстит за насилие над собой...
  • Shalam s Urala
    Ремко Эвенепул – 4-й на Туре С ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    кто-нибудь там рядом может сказать хлопцу что он просто толстый??

    сильный - да! но блин - толстый!!

    и не жрать - часть его работы

  • EL-Fenomeno
    Тур Страны Басков-2022. Этап 6 (27)
    EL-Fenomeno-Фото

    Красивый финальный/последний этап на ТСБ (как по мне получился ещё поЛучше чем предпоследний), но как же много сошедших и ещё больше тех, кто не вписался в лимит. Красивая была и развязка среди генеральщиков. Но снова не обошлось без форс-мажора, правда тот кто нелепо упал (притёрся что ли) выгреб, т.е. догнал, а на финише ещё и вырвал победу на этапе good Хорошо хоть сегодня на спусках никто не улетел в обрыв(ы). М.Вадеру - здоровья!

    А Мартинез то какой молодец (как ив ся ИНЭОС - лучшие в командном зачёте):

    • взял генерал;
    • взял майку лучшего спринтера;
    • ещё и косвенно не позволил Формоло обойти комрада по Инэосу К.Родригеса в горном зачёте (хотя Формолино очень старался на этапе, жаль что догнали итальянца в последнюю гору)

    Эвенпулу - белая майка лучшего молодого как "утешительный приз". Пока что у Рэмко идти спуски и догонять соперников получаются лучше чем атаковать в гору и отцеплять оппонентов.

    Власову большой плюс за борьбу и его 3-е место вполне заслуженное. 

    Цитата: Gorn9k
    Лучшая недельная гонка их тех, что я видел (а видел много, но возможно что-то не помню).Надеюсь таких горных неделек будет больше

    Полностью согласен. Очень яркий и красивый Тур Страны Басков в этом году получился. Иногда мне кажется, что недельные многодневки бывают, т.е. получаются лучше даже чем 3-х_недельные гранд туры. 

  • Astanaforever
    Тур Страны Басков-2022. Этап 6 (27)
    Astanaforever-Фото
    Трое в десятке бывшие астанинцы. Порадуюсь хоть за них. А че еще остается делать?
  • marketbk
    Тур Страны Басков-2022. Этап 6 (27)
    marketbk-Фото

    Гавно полезло. Как терпел, держался. Но если ты гавно, то оно по-любому из тебя полезит.

     

  • Astanaforever
    Амстел Голд Рэйс-2022. Маршут ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Пусть победит не из списка претендентов. Допустим. Dmitriy Gruzdev (KAZ). Верим и ждем чудо.)))
  • Kay82
    Тур Страны Басков-2022. Этап 6 (27)
    Kay82-Фото
    на то он и Саша
  • Kay82
    Тур Страны Басков-2022. Этап 6 (27)
    Kay82-Фото

    Как подло поступил Власов!!! Изагире когда упал , так Власов увидев это и резко поехал в отрыв, но как говорят бумеранг возратился! и Изагире на финише технично и мощно обьехал его и одержал победу!!! 

  • Gorn9k
    Тур Страны Басков-2022. Этап 6 (27)
    Gorn9k-Фото
    Не влезли в лимит времени
  • дрокер
    Тур Страны Басков-2022. Этап 6 (27)
    дрокер-Фото
    Саню с отличной гонкой! Едет, атакует, борется, молодец! Если Мартинес с Ремко не добрали бы перед последней горой, расклад был бы другой. Йон боец.

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