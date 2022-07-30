Спортивный директор команды Jumbo-Visma о пути к победе на Тур де Франс-2022

Мерейн Зееман: «Победа на Тур де Франс – высшее достижение команды»

В 2016 году Мерейн Зееман (Merijn Zeeman), спортивный директор команды LottoNL-Jumbo, так тогда называлась Jumbo-Visma, решил кардинально поменять способы работы. 2016 год команда, завершила с 19 победами, из которых только 3 были одержаны на гонках Мирового тура, одна из них – разделка на этапе Джиро д’Италия-2016, выигранная Приможем Рогличем.

В тот год лучшими результатами в генеральной классификации на Гранд-турах у команды LottoNL-Jumbo стало 4-е место Стевена Крёйсвейка на Джиро д’Италия и 10-е Джорджа Беннетта на Вуэльте Испании.

Шесть лет спустя команда одержала победу не только в генеральной классификации Тур де Франс, но также выиграла очковую и горную классификацию, шесть этапов и приз самого активного гонщика.

Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Тогда, в 2016 мы решили начать всё сначала и составить новый план. Провели мозговой штурм и в нескольких блокнотах написали все идеи, какие пришли в голову. Мы составили долгосрочный план, над чем иногда смеялись, особенно поначалу. Решили инвестировать в развитие талантов, оборудование, персонал, знания, развитие мастерства, питание и многое другое. Победа на Тур де Франс стала для нас Священным Граалем. Поразительно, но сейчас мы добились цели. Для нас это высшее достижение. Конечно, всё получилось не за один день.

Мы начали с гонщиков, которые должны были пойти на определённые жертвы, которые неразрывно связаны со спортом высшего уровня. Каждый год много недель гонщики проводят вдали от дома. Мы с предельной концентрацией работали над тем, чтобы каждый день совершенствовать каждого из гонщиков и одновременно выковывать команду.

Мы много тренировались на сборах и в лагерях на высоте, больше других команд. Например, сейчас у нас ещё одна группа гонщиков во время Тура работала на высоте в Тине. У Jumbo-Visma интенсивная программа. Ради этого мы отбираем гонщиков. Спортсмены нашей команды согласны идти на жертвы.

Мы постоянно пересматривали свой подход. Всегда его критически оценивали, жаждали достичь максимума. Мы не только продолжали делать задуманное, но всегда старались добавлять хотя бы одну лишнюю милю, искали, что ещё можно усовершенствовать. В этом сущность команды.

Много людей, которых не видно, работают каждый день, чтобы вывести Jumbo-Visma на самый высокий уровень. Я невероятно горжусь преданностью всех наших людей. Суть спорта в том, чтобы опережать соперников, каждый год мы над этим работаем.

Гриша (Нирман) (прим.VeloLIVE – Гриша Нирман пришёл в команду в 2017) каждую секунду в течение всего года заставлял гонщиков добиваться максимума. Поражение не рассматривалось. Когда мы начинали планировать, Тур де Франс был для нас лишь точкой на горизонте. За последние годы мы также внесли изменения в тактику, многое заимствовали в других видах спорта. Ни дня не проходило без попыток раскрыть свои сильные стороны, в том числе в работе тренеров.

Теперь на работу нашей команды смотрят с восхищением. И я не боюсь, что кто-то начнёт нас копировать. Разница в преданности делу, такую формулу невозможно скопировать один в один, потому что в работе слишком много деталей и сложностей. Jumbo-Visma больше, чем просто команда. На всех уровнях это идеально управляемая структура, основу которой составляет желание стремиться к лучшему. Много людей внесли вклад в этот успех.

Выступление на Тур де Франс-2022 – историческое. Мы с самого начала поставили целью и жёлтую, и зелёную майки, и выполнили задачу. Поэтому мы не можем говорить, что превзошли свои ожидания.

Мы чувствовали, как люди поддерживают нашу команду. Зрители говорили, что это был самый красивый Тур за долгие годы, и их не в последнюю очередь привлекало, как команда Jumbo-Visma вела гонку. Это один из лучших комплиментов, который мы получали. Миллионы людей смотрели этап до Отакам. Они видели, как велокоманда после многих лет тщательной подготовки контролирует гонку. Я ощущал, как члены нашей команды, работающие в этом уникальном проекте, с самого первого дня гордятся своей работой. Мечта сбылась, но не упала сама собой нам в руки, мы все очень много ради этого работали».