Команда Jumbo-Visma заинтересована в контракте с Диланом ван Барле

Мерейн Зееман: «Дилан ван Барле – один из лучших нидерландских гонщиков»

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29-летний нидерландский велогонщик Дилан ван Барле (Dylan van Baarle), победитель классики-Монумента Париж-Рубэ-2022, призёр Тура Фландрии, выступает в команде Ineos Grenadiers пятый сезон. Его контракт с британской командой завершается в этом году, и нидерландская команда Jumbo-Visma дала понять, что не возражала бы увидеть Дилана Ван Барле в своих рядах. Об этом в интервью VeloNews сказал спортивный директор Jumbo-Visma Мерейн Зееман (Merijn Zeeman).

Мерейн Зееман: «У меня нет права что-то рассказывать, но отрицать, что мы заинтересованы в нём, бесполезно. Он – один из лучших нидерландских гонщиков. Мы- интернациональная команда, но с голландским ядром. Понятно, что мы хотим подписывать сильных гонщиков из Нидерландов. Но самое важное, что он – один из лучших классиков мира. А также один из самых надёжных помощников для своих товарищей, который только может быть в крупной велокоманде. Он много раз проехал Тур де Франс, был в составе, когда Тур выиграл Эган Берналь. Дилан – сильный парень.

Мы бы хотели видеть его в нашей команде, но я не могу сказать, получится ли это. Думаю, много других команд тоже хотят его подписать, особенно его нынешняя команда Ineos. Они фантастически с ним работали, мы с уважением к этому относимся.

Сейчас цена контракта с ним намного выше, он принёс команде одну из крупнейших побед. Думаю, у всех команд есть желание видеть такого гонщика в своём составе. Это многое меняет. Посмотрим. Будет тяжело его подписать, но мы посмотрим».