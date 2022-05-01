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Команда Jumbo-Visma заинтересована в контракте с Диланом ван Барле

Мерейн Зееман: «Дилан ван Барле – один из лучших нидерландских гонщиков»

 

 

Команда Jumbo-Visma заинтересована в контракте с Диланом ван Барле

Photo (c) A.S.O. / Pauline Ballet

 

 

  29-летний нидерландский велогонщик Дилан ван Барле (Dylan van Baarle), победитель классики-Монумента Париж-Рубэ-2022, призёр Тура Фландрии, выступает в команде Ineos Grenadiers пятый сезон. Его контракт с британской командой завершается в этом году, и нидерландская команда Jumbo-Visma дала понять, что не возражала бы увидеть Дилана Ван Барле в своих рядах. Об этом в интервью VeloNews сказал спортивный директор Jumbo-Visma Мерейн Зееман (Merijn Zeeman).

 

 

  Мерейн Зееман: «У меня нет права что-то рассказывать, но отрицать, что мы  заинтересованы в нём, бесполезно. Он – один из лучших нидерландских гонщиков. Мы- интернациональная команда, но с голландским ядром. Понятно, что мы хотим подписывать сильных гонщиков из Нидерландов. Но самое важное, что он – один из лучших классиков мира. А также один из самых надёжных помощников для своих товарищей, который только может быть в  крупной велокоманде. Он много раз проехал Тур де Франс, был в составе, когда Тур выиграл Эган Берналь. Дилан – сильный парень.

 

  Мы бы хотели видеть его в нашей команде, но я не могу сказать, получится ли это. Думаю, много других команд тоже хотят его подписать, особенно его нынешняя команда Ineos. Они фантастически с ним работали, мы с  уважением к этому относимся.

 

  Сейчас цена контракта с ним намного выше, он принёс команде одну из крупнейших побед. Думаю, у всех команд есть желание видеть такого гонщика в своём составе. Это многое меняет. Посмотрим. Будет тяжело его подписать, но мы посмотрим».

 

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Теги к статье: Дилан Ван Барле Dylan Van Baarle Ineos Grenadiers Jumbo-Visma

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Комментарии

  • MVDP
    Тур Романдии-2022. Этап 1 (7)
    MVDP-Фото

    Арденнские классики как и не заканчивались.

  • BlAr
    Тур Романдии-2022. Этап 1 (7)
    BlAr-Фото
    А у меня другая ассоциация, с Рогличем на Мюр де Hui, когда того накрыл Алафилипп.
  • Геродот
    В 2023 году появится профессио ... (3)
    Геродот-Фото

    " Я точно не буду ни тренером, ни спортивным директором, буду выступать как владелец. Думаю, мой опыт последних нескольких лет, моя компания и работа в Swiss Racing Academy показали мне, что для этой роли я полностью подхожу"

     

    К какой роли он больше всего подходит? К роли владельца что ли?)) Или это некорректный перевод.

  • Николай Н.
    Тур Романдии-2022. Этап 1 (7)
    Николай Н.-Фото

    Власов сегодня не плохо смотрелся и в генерале поднялся.

  • Woterman 1980
    Тур Романдии-2022. Этап 1 (7)
    Woterman 1980-Фото
    Я так понимаю, что Денис претендент на генирал
  • velodoctor
    Тур Романдии-2022. Этап 1 (7)
    velodoctor-Фото

    Такое ощущение что в Джамбо над такими ускорениями работают как-то, Деннис выдал что-то похожее на Лапорта-Ван Арта. 

  • BlAr
    Тур Романдии-2022. Этап 1 (7)
    BlAr-Фото

    Жестко, конечно, Тюнс накрыл Денниса на последних метрах...

    Совсем чуток Роан не дотерпел!

  • SportSpirit
    Тур Романдии-2022. Этап 1 (7)
    SportSpirit-Фото

    У Роана еще есть время реализовать свой 5-илетний план)

  • reforg34
    В 2023 году появится профессио ... (3)
    reforg34-Фото

    К сожалению, после той истории с моторчиком, доверия нет уже к Канчеларре. Гораздо больше доверия вызывает Ди Лука.

  • RVL
    Предварительные составы команд ... (3)
    RVL-Фото
    доезжать он не будет..кости разомнет немного по венгрии и будет целить тдф. джиро -хороший тест, что бы побить эдди на тдф

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