Состав велокоманды Ineos Grenadiers на Джиро д’Италия-2022:

Ричард Карапас возглавит велокоманду Ineos Grenadiers на Джиро д’Италия-2022

Велокоманда Ineos Grenadiers, чьи гонщики трижды уезжали с итальянского Гранд-тура с розовой майкой лидера, представила состав на Джиро д’Италия-2022. Команду возглавит победитель Джиро д’Италия-2019, 28-летний эквадорский велогонщик Ричард Карапас.

Вместе с ним на старт 6 мая в Будапеште выйдут 35-летний испанский гонщик Джонатан Кастровьехо, 25-летний эквадорский гонщик Джонатан Нарваэс, 37-летний австралийский велогонщик Ричи Порт, 32-летний итальянский гонщик Сальваторе Пуччио, 24-летний французский гонщик Павел Сиваков, 34-летний британский гонщик Бен Свифт и 20-летний британский гонщик Бен Талетт.

Род Эллингворт, исполняющий обязанности генерального менеджера команды: «В этом году команда уже показала, насколько может быть сильной и конкурентоспособной. Проявили себя молодые гонщики, они превзошли планку, которую мы для них изначально ставили. Это воодушевило всех членов команды. Невероятно горжусь, как опытные гонщики помогали и подбадривали молодых, а также сами добивались результатов. Сочетание опыта и энергии, неподдельного энтузиазма каждого – сила нашей команды, доказательства успеха!

Поэтому с нетерпением жду, что сможет показать Ричард Карапас и команда на Джиро д’Италия-2022. Кажется, совсем недавно мы видели Эгана, въезжающего на Пьяцца Дуомо и берущего розовую майку, или Тео с предыдущий год. Эта гонка очень много значит для нашей команды, я уверен, что мы выйдем на старт в Будапеште с желанием победить, так же, как на других гонках. Мы решительно настроены».

Ричард Карапас: «С Джиро у меня связаны прекрасные воспоминания, первые, когда гонка стартовала в Израиле, тогда я выиграл этап на моей первой Джиро. Я люблю эту гонку, наверное, она одна из самых любимых, поэтому победа на ней была особенной. Тот этап запомнил очень хорошо.

Потом, когда выиграл Джиро д’Италия в 2019 году, это была невероятная победа на гонке, где всегда хотел бороться, одержал победу, которая оказала мощное влияние на мою страну, начала новую эру велоспорта в Эквадоре. На меня эта победа также повлияла, показала, что у меня есть способности быть успешным гонщиком на Гранд-туре.

Самая большая сила нашей команды, что мы все стремимся к победе на Джиро д’Италия, каждый «Гренадер» знает нашу общую цель. А когда все в команде таких сильных гонщиков все стремятся к одной цели и готовы помогать в этом друг другу, в этом и есть главная мощность».

Ричи Порт: «Любителем выступал в Италии, как будто возвращаюсь к дням ученичества. Тогда как нео-про приехал на Джиро д’Италия в 2010 году, а потом вы знаете – три дня я носил розовую майку. Если честно, то был невероятный, лучший момент карьеры. Для меня привилегия, что, завершая круг, финальным Гранд-туром карьеры будет Джиро д’Италия.

Мне 37 лет, но в конце концов, это просто цифра, верно? Знаю, сейчас у меня семья, я уже другой, но на велосипеде выступаю так же хорошо, как и всегда. У нас есть Ричард Карапас, который может выиграть гонку. Приятно стартовать с гонщиком, которого уважаешь, который нравится. Надеюсь, помогу ему выиграть гонку. Это очень мотивирует».

Состав велокоманды Ineos Grenadiers на Джиро д’Италия-2022:

Ричард Карапас/Richard Carapaz, Джонатан Кастровьехо/Jonathan Castroviejo, Джонатан Нарваэс/Jhonatan Narváez, Ричи Порт/Richie Porte, Сальваторе Пуччио/Salvatore Puccio, Павел Сиваков/Pavel Sivakov, Бен Свифт/Ben Swift, Бен Талетт/Ben Tulett