VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Состав велокоманды Ineos Grenadiers на Джиро д’Италия-2022

Ричард Карапас возглавит велокоманду Ineos Grenadiers на Джиро д’Италия-2022

 

 

Состав велокоманды Ineos Grenaiders на Джиро д’Италия-2022

 

  Велокоманда Ineos Grenadiers, чьи гонщики трижды уезжали с итальянского Гранд-тура с розовой майкой лидера, представила состав на Джиро д’Италия-2022. Команду возглавит победитель Джиро д’Италия-2019, 28-летний эквадорский велогонщик Ричард Карапас.

 

  Вместе с ним на старт 6 мая в Будапеште выйдут 35-летний испанский гонщик Джонатан Кастровьехо, 25-летний эквадорский гонщик Джонатан Нарваэс, 37-летний австралийский велогонщик Ричи Порт, 32-летний итальянский гонщик Сальваторе Пуччио, 24-летний французский гонщик Павел Сиваков, 34-летний британский гонщик Бен Свифт и 20-летний британский гонщик Бен Талетт.

 

  Род Эллингворт, исполняющий обязанности генерального менеджера команды: «В этом году команда уже показала, насколько может быть сильной и конкурентоспособной. Проявили себя молодые гонщики, они превзошли планку, которую мы для них изначально ставили. Это воодушевило всех членов команды. Невероятно горжусь, как опытные гонщики помогали и подбадривали молодых, а также сами добивались результатов. Сочетание опыта и энергии, неподдельного энтузиазма каждого – сила нашей команды, доказательства успеха!

 

  Поэтому с нетерпением жду, что сможет показать Ричард Карапас и команда на Джиро д’Италия-2022. Кажется, совсем недавно мы видели Эгана, въезжающего на Пьяцца Дуомо и берущего розовую майку, или Тео с предыдущий год.  Эта гонка очень много значит для нашей команды, я уверен, что мы выйдем на старт в Будапеште с желанием победить, так же, как на других гонках. Мы решительно настроены».

 

  Ричард Карапас: «С Джиро у меня связаны прекрасные воспоминания, первые, когда гонка стартовала в Израиле, тогда я выиграл этап на моей первой Джиро. Я люблю эту гонку, наверное, она одна из самых любимых, поэтому победа на ней была особенной. Тот этап запомнил очень хорошо.

 

  Потом, когда выиграл Джиро д’Италия в 2019 году, это была невероятная победа на гонке, где всегда хотел бороться, одержал победу, которая оказала мощное влияние на мою страну, начала новую эру велоспорта в Эквадоре. На меня эта победа также повлияла, показала, что у меня есть способности быть успешным гонщиком на Гранд-туре.

 

 Самая большая сила нашей команды, что мы все стремимся к победе на Джиро д’Италия, каждый «Гренадер» знает нашу общую цель. А когда все в команде таких сильных  гонщиков все стремятся к одной цели и готовы помогать в этом  друг другу, в этом и есть главная мощность».

 

  Ричи Порт: «Любителем выступал в Италии, как будто возвращаюсь к дням ученичества. Тогда как нео-про приехал на Джиро д’Италия в 2010 году, а потом  вы знаете – три дня я носил розовую майку. Если честно, то был невероятный, лучший момент карьеры. Для меня привилегия, что, завершая круг,   финальным Гранд-туром карьеры будет Джиро д’Италия.

 

  Мне 37 лет, но в конце концов, это просто цифра, верно? Знаю, сейчас у меня семья, я уже другой, но на велосипеде выступаю так же хорошо, как и всегда. У нас есть Ричард Карапас, который может выиграть гонку. Приятно стартовать с гонщиком, которого уважаешь, который нравится. Надеюсь, помогу ему выиграть гонку. Это очень мотивирует».

 

 

 

Состав велокоманды Ineos Grenadiers на Джиро д’Италия-2022:

 

Ричард Карапас/Richard Carapaz, Джонатан Кастровьехо/Jonathan Castroviejo, Джонатан Нарваэс/Jhonatan Narváez, Ричи Порт/Richie Porte, Сальваторе Пуччио/Salvatore Puccio, Павел Сиваков/Pavel Sivakov, Бен Свифт/Ben Swift, Бен Талетт/Ben Tulett

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Ричард Карапас Richard Carapaz Ineos Grenadiers Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

26 апреля - 1 мая 2022

Tour de Romandie

29 апреля - 1 мая 2022

Vuelta Asturias

1 мая 2022

Eschborn-Frankfurt

3 - 8 мая 2022

4 Jours de Dunkerque

6 - 29 мая 2022

Giro d'Italia

11 - 15 мая 2022

Tour de Hongrie

24 - 29 мая 2022

Tour of Norway

5 - 12 июня 2022

Criterium du Dauphine

ОПРОС

Понравилась ли вам классика Льеж-Бастонь-Льеж-2022?

Комментарии

  • nightbuster33
    Тур Романдии-2022. Этап 3 (1)
    nightbuster33-Фото

    На последних 2-х этапах Гарольд Техада(Астана) может на много улучшить свое местоположение в итоговой таблице.Если это будет так,то первый дебют в качестве лидера команды можно будет считать успешным и почти готовым к Джиро после тяжелой травмы.

  • Karmatron
    Предварительные составы команд ... (11)
    Karmatron-Фото

    Хотелось бы услышать экспертное мнение reforg34: в отсутсвие настоящих генеральщиков (Фрума, Томаса и Кинтаны) у кого больше шансы на победу - у Пулса, который "может без проблем забрать гонку, ведь, он совсем недавно помогал Фруму побеждать на ТДФ, так что, все умеет" или Порт, "т.к. является верным помощником Кристофера Фрума, а значит, многому от него научился и не так прост"?

  • василий
    Предварительные составы команд ... (11)
    василий-Фото

    Саймон должен забирать тур

     

  • velodoctor
    Предварительные составы команд ... (11)
    velodoctor-Фото

    Кельдерман и Хиндли вместе в одной команде снова едут Джиро. У Дюмолена капитаский номер, но на генерал должен ехать Фосс. Непонятно в какой он форме правда.  Много конечно подбитых лётчиков и подающих надежды, интересно будет. 



    Я наверное за Бильбао буду болеть. У него бывают очень сильные дни в горах, надеюсь стабильности хватит. 

  • kwwk
    Предварительные составы команд ... (11)
    kwwk-Фото

    Бахрейн отличную банду на генерал выставил, по моему мнению будут феерить.

  • nightbuster33
    Предварительные составы команд ... (11)
    nightbuster33-Фото

    Астана выставляет самых лучших, на данный момент,гонщиков.При этом не забывают о предстоящих после Джиро больших гонках.Лишь бы они оправдали надежды, в успешном выступлении, тренеров и почитателей казахстанской команды.Успехов тренерам и команде в гонке.

  • Kay82
    Предварительные составы команд ... (11)
    Kay82-Фото

    а где россияне?

  • Ернат
    Предварительные составы команд ... (11)
    Ернат-Фото

    Пронский хороший горняк

  • Ернат
    Эган Берналь может вернуться в ... (3)
    Ернат-Фото

    хорошая новость 

  • Earl57
    Предварительные составы команд ... (11)
    Earl57-Фото

    Инеос в итоге убрали из состава на Джиро Геогеган Харта и Пидкока. Тео на ТДФ пока не собираются ставить, у него только Тур Венгрии в программе. А вот про Пидкока Элингворт говорил что он вероятно поедет Тур. Во всяком случае у Тома пока только Тур в шоссейной программе остался. Интересно, он поедет МТБ 6 мая? Если он собирается ехать ЧМ по МТБ, то ему надо участвовать в гонках и набирать очки в рейтинг.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

29 апреля

Carlos Barbero (Lotto Soudal)

Antwan Tolhoek (Trek-Segafredo)

Kobe Goossens (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux)

Sebastien Grignard (Lotto Soudal)

30 апреля

Michael Morkov (Quick Step Alpha Vinyl Team)

Marcel Sieberg (Bahrain Victorious)

Jakub Mareczko (Alpecin-Fenix)

Idar Andersen (Uno-X Team)

Edward Theuns (Trek-Segafredo)

Corbin Strong (Israel - Premier Tech)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2022 (141)
Март 2022 (122)
Февраль 2022 (143)
Январь 2022 (103)
Декабрь 2021 (95)
Ноябрь 2021 (95)