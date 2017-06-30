Ричард Карапас может остаться в команде Movistar

Победитель Джиро д’Италия-2019 Ричард Карапас хочет продолжать карьеру в команде Movistar

Генеральный менеджер команды Movistar Эусебио Унсуэ надеется, что Ричард Карапас, ставший победителем Джиро д’Италия-2019, продолжит выступать в его команде.

И 26-летний эквадорский гонщик, чей контракт с командой Movistar заканчивается в конце этого сезона, несмотря на интересные предложения от других команд, кажется, не хочет расставаться с Movistar, о чём рассказал в интервью изданию Marca.

Ричард Карапас: «Я хочу продолжать выступать в Movistar. Если команда захочет сделать на меня ставку, я с удовольствием продолжу в ней работать».

Эусебио Унсуэ: «На этой неделе время поговорить о будущем. С контрактом Карапаса ещё ничего не решено, но я надеюсь, что он продлит его. Мы собираемся сделать всё, что в наших силах, чтобы он продолжил работать с нами. Мы договаривались обсудить этот вопрос после Джиро. Но в любом случае мы не можем говорить о подписании официально до 1 августа.

Конечно, нет необходимости иметь в команде четыре сильных гонщика. Нам нужно создать команду вокруг одного или двух лидеров, которые хотят продолжать выступать у нас. Всё-таки лучше решать проблему (с несколькими лидерами), чем не иметь такой проблемы (нескольких лидеров). Всё работает и с тремя или с двумя лидерами. Я всегда говорил, что при нынешнем календаре гонок, в котором почти 270 дней соревнований, два или три лидера необходимы, чтобы распределять цели на весь сезон.

Сейчас Ланда и Карапас проехали Джиро д’Италия-2019, потом Микель и Наиро поедут Тур де Франс, а Вальверде стартует с ними на Туре и Вуэльте Испании».

По сообщению La Gazzetta dello Sport, британская команда Ineos предложила Ричарду Карапасу 1,5 миллиона евро в год ,в 10 раз больше, чем его нынешняя зарплата.