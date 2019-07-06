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Победитель Джиро д'Италия-2019 Ричард Карапас может перейти в команду Ineos

Победитель Джиро д'Италия-2019 года, по всей вероятности, подписал двухлетний контракт с британской командой Ineos

 

  Победитель Джиро д'Италия-2019 Ричард Карапас, по-видимому, собирается перейти из Movistar в Ineos. Французское издание L'Équipe сообщает, что два дня назад босс команды Ineos Дейв Брэйлсфорд встретился с агентом гонщика Джузеппе Аквадро, на встрече было достигнуто принципиальное соглашение. Официально о подписании двухлетнего контракта будет объявлено 1 августа, когда откроется трансферный рынок. 

 

  Эквадорец одержал свою самую большую победу и первую победу в Гранд-туре на Джиро д'Италия в начале сезона, опередив Винченцо Нибали (Бахрейн-Мерида) чуть более чем на минуту.

 

  Ричард Карапас работает в своей первой команде Мирового тура Movistar с 2017 года,  но в конце сезона он поменяет испанскую форму на красную форму Ineos, присоединившись к звездному составу британской команды.

 

 

  Карапас присоединится к двум другим победителям Гранд-тура в команде Ineos: защищающему титул чемпиона Тур де Франс Геранту Томасу, в настоящее время сражающемуся с товарищами Карапаса по команде Movistar в этом году, и Крису Фруму, восстанавливающемуся после тяжелого падения; в пальмарес Фрума победы во всех трех Гранд Турах.

 

  В июне, как сообщалось, Карапас отклонил предложение на 1,5 млн. евро по контракту с Ineos. Вместо этого он решил остаться в Movistar, который помог ему добиться неожиданной победы на Джиро. Однако, кажется, что-то изменило его мнение.

 

  В данный момент неизвестно, как Карапас впишется в состав британской команды, будет ли он одним из лидеров команды или горным доместиком для других звезд генеральной классификации.

 

  У 26-летнего гонщика впереди гораздо больше лет для гонок на высшем уровне по сравнению с 34-летним Фрумом и 33-летним Томасом, и он более опытен, чем молодой талант Эган Берналь, которому всего 22 года, и у которого еще много лет, чтобы развиться в стабильного соискателя побед в Гранд Турах.

 

  Микель Ланда также, вероятно, уходит из Movistar, перебираясь в Bahrain-Merida, чтобы заменить Винченцо Нибали (итальянец, по слухам, переходит в Trek-Segafredo).

 

   Наиро Кинтана, возможно, покинет испанскую команду, перейдя в проконтинентальную команду Arkéa-Samsic Андре Грайпеля. Алехандро Вальверде, однако, недавно продлил свой контракт с Movistar до 2021 года, в котором действующему чемпиону мира исполнится 41 год.

 

  При многих потенциальных потерях Movistar один гонщик, который может пополнить команду -  датчанин Якоб Фульсанг из команды "Астана". На данный момент переговоры продолжаются, а значит, период трансферного окна для испанской команды, похоже, пройдет оживленно.

 

Анна Павлова по материалам Cycling Weekly.

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Теги к статье: Ричард Карапас Movistar Ineos

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Победителем Тур де Франс-2019 будет гонщик, который участвовал в:

Комментарии

  • Серафим
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (38)
    Серафим-Фото
    Да, я действительно что-то мог напутать или не так услышать. Вот что бывает, когда одновременно смотришь гонку и совершенно эпический мужской финал Уимблдона.
    Но, кстати, все же любит Сергей найти на ровном месте всякие несуществующие вещи. Я понимаю - 5-6 часов репортажа, а тут ничего не происходит, надо ведь разнообразить монотонное течение дня.
  • Earl57
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (38)
    Earl57-Фото
    Правильно, о Нибали Курдюков не говорил. Мотоциклами недоволен Фульсанг, о чем он сам позже в интервью и сказал. Кроме него недовольство высказывали Барде и Дэн Мартин.
  • BaTman
    Алессандро Де Марки сошёл с Гр ... (6)
    BaTman-Фото
    Интересное предложение, Вы сами то когда катаетесь какие защитные элементы используете ?
  • M-07
    Алессандро Де Марки сошёл с Гр ... (6)
    M-07-Фото

    Цитата: Zhanzhak
    Каждый раз убеждаюсь насколько опасный и тяжелый вид спорта!

    А чтобы велоспорт был менее опасным, нужны дополнительные защитные элементы экипировки, а не отнекиваться от этого в угоду сомнительных преимуществ в аэродинамике и т. п.

  • Zhanzhak
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (38)
    Zhanzhak-Фото
    Да нет, что то вы напутали. Я слушала эфир, он сказал что претензии предъявлял Фульсанг, которого многие гонщики поддержали. О Нибали не было ни слова. Потом в эфире (чуть позже) вывели самого Якоба, где он и рассказал как и что он говорил.
  • Shega
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (38)
    Shega-Фото

    Это явно интерпретация комментатора) Он вчера вообще в творческом ударе был))

  • Серафим
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (38)
    Серафим-Фото
    Курдюков решил, что Нибали недоволен помощью мотоцикла Алафиллипу. Правда, он некоторые истории просто придумывает.
  • Shega
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (38)
    Shega-Фото
    Спасибо Вам огромное! Это для меня настоящий подарок) И язык знаю, и картинка четкая. Теперь у меня есть хорошая альтернатива нашему Евроспорту.
  • salomon
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (38)
    salomon-Фото
    Цитата: VeloVelo
    Это вторая победа у Дерила На ТДФ.
    Первая была в 2013-м.
    Поправлю Вас , - не индивидуальная победа, а в командной разделке ...?

    Цитата: salomon
    Цитата: VeloVelo
    Это вторая победа у Дерила На ТДФ.
    Первая была в 2013-м.
    Поправлю Вас , - не индивидуальная победа, а в командной разделке ...?
    Мне кажется, разница есть...
  • salomon
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (7)
    salomon-Фото
    Спринтерские команды вчера халтурили, так что сегодня для отрыва не вижу шансов...

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