Победитель Джиро д'Италия-2019 Ричард Карапас может перейти в команду Ineos

Победитель Джиро д'Италия-2019 года, по всей вероятности, подписал двухлетний контракт с британской командой Ineos



Победитель Джиро д'Италия-2019 Ричард Карапас, по-видимому, собирается перейти из Movistar в Ineos. Французское издание L'Équipe сообщает, что два дня назад босс команды Ineos Дейв Брэйлсфорд встретился с агентом гонщика Джузеппе Аквадро, на встрече было достигнуто принципиальное соглашение. Официально о подписании двухлетнего контракта будет объявлено 1 августа, когда откроется трансферный рынок.

Эквадорец одержал свою самую большую победу и первую победу в Гранд-туре на Джиро д'Италия в начале сезона, опередив Винченцо Нибали (Бахрейн-Мерида) чуть более чем на минуту.

Ричард Карапас работает в своей первой команде Мирового тура Movistar с 2017 года, но в конце сезона он поменяет испанскую форму на красную форму Ineos, присоединившись к звездному составу британской команды.

Карапас присоединится к двум другим победителям Гранд-тура в команде Ineos: защищающему титул чемпиона Тур де Франс Геранту Томасу, в настоящее время сражающемуся с товарищами Карапаса по команде Movistar в этом году, и Крису Фруму, восстанавливающемуся после тяжелого падения; в пальмарес Фрума победы во всех трех Гранд Турах.

В июне, как сообщалось, Карапас отклонил предложение на 1,5 млн. евро по контракту с Ineos. Вместо этого он решил остаться в Movistar, который помог ему добиться неожиданной победы на Джиро. Однако, кажется, что-то изменило его мнение.

В данный момент неизвестно, как Карапас впишется в состав британской команды, будет ли он одним из лидеров команды или горным доместиком для других звезд генеральной классификации.

У 26-летнего гонщика впереди гораздо больше лет для гонок на высшем уровне по сравнению с 34-летним Фрумом и 33-летним Томасом, и он более опытен, чем молодой талант Эган Берналь, которому всего 22 года, и у которого еще много лет, чтобы развиться в стабильного соискателя побед в Гранд Турах.

Микель Ланда также, вероятно, уходит из Movistar, перебираясь в Bahrain-Merida, чтобы заменить Винченцо Нибали (итальянец, по слухам, переходит в Trek-Segafredo).

Наиро Кинтана, возможно, покинет испанскую команду, перейдя в проконтинентальную команду Arkéa-Samsic Андре Грайпеля. Алехандро Вальверде, однако, недавно продлил свой контракт с Movistar до 2021 года, в котором действующему чемпиону мира исполнится 41 год.

При многих потенциальных потерях Movistar один гонщик, который может пополнить команду - датчанин Якоб Фульсанг из команды "Астана". На данный момент переговоры продолжаются, а значит, период трансферного окна для испанской команды, похоже, пройдет оживленно.

Анна Павлова по материалам Cycling Weekly.