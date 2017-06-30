Ричард Карапас продолжит сезон на Туре Прованса-2022

- Категория:
- VeloNEWS / VeloNAME |
- Дата:
- Вчера, 22:22
Падение на гонке “Звезда Бессежа” не помешает Ричарду Карапасу принять участие в “Туре Прованса”-2022
Photo (c) INEOS Grenadiers Team
Олимпийский чемпион Ричард Карапас не стартовал на финальном этапе «Звезды Бессежа»-2022 из-за последствий падения на 3-м этапе. Тогда 28-летний эквадорский гонщик команды Ineos Grenadiers упал на спуске, на финальных километрах этапа, когда находился в лидирующей группе.
Ему удалось избежать серьёзных травм, обошлось ссадинами и ушибами, которые не помешают Ричарду Карапасу стартовать на Туре Прованса-2022/Tour de la Provence, велогонки категории 2.Pro, которая начнётся 10 февраля.
В интервью VeloNews спортивный директор команды Ineos Grenadiers Дарио Чиони сказал: «Ничего серьёзного. В субботу (5 февраля) он старался изо всех сил продолжать гонку, но, как обычно бывает, второй день после падения – худший. К тому же, из-за повреждений он не смог положить локти на TT-насадку для разделки. Он поедет Тур Прованса, поэтому мы решили дать ему дополнительный день отдыха».
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