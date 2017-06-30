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Ричард Карапас продолжит сезон на Туре Прованса-2022

Падение на гонке “Звезда Бессежа” не помешает Ричарду Карапасу принять участие в “Туре Прованса”-2022

 

 

Photo (c) INEOS Grenadiers Team

 

  Олимпийский чемпион Ричард Карапас не стартовал на финальном этапе «Звезды Бессежа»-2022 из-за последствий падения на 3-м этапе. Тогда 28-летний эквадорский гонщик команды Ineos Grenadiers упал на спуске, на финальных километрах этапа, когда находился в лидирующей группе.

 

 

  Ему удалось избежать серьёзных травм, обошлось ссадинами и ушибами, которые не помешают Ричарду Карапасу стартовать на Туре Прованса-2022/Tour de la Provence, велогонки категории 2.Pro, которая начнётся 10 февраля.

 

 В интервью VeloNews спортивный директор команды Ineos Grenadiers Дарио Чиони сказал: «Ничего серьёзного. В субботу (5 февраля) он старался изо всех сил продолжать гонку, но, как обычно бывает, второй день после падения – худший. К тому же, из-за повреждений он не смог положить локти на TT-насадку для разделки. Он поедет Тур Прованса, поэтому мы решили дать ему дополнительный день отдыха».

 

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Теги к статье: Ричард Карапас Richard Carapaz Ineos Grenadiers Тур Прованса Tour de la Provence велогонка категории 2.Pro многодневная велогонка

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 11:34 | Регистрация: 30.06.2017

    У Инеоса в генерале на гран турах теперь вся надежда на Карапаса , после травмы Берналя. Томас и Харт не потянут, так же как и Ганна, не говоря уж о Сивакове и Родригезе.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Astanaforever
    Ричард Карапас продолжит сезон ... (1)
    Astanaforever-Фото
    У Инеоса в генерале на гран турах теперь вся надежда на Карапаса , после травмы Берналя. Томас и Харт не потянут, так же как и Ганна, не говоря уж о Сивакове и Родригезе.
  • drevgen
    Эган Берналь покинул госпиталь ... (2)
    drevgen-Фото

    Браво докторам и медсестрам ! Они реально сотворили чудо. Человек жив, сам ходит, не инвалид, какой, блин, сезон...

     

  • Ернат
    Эган Берналь покинул госпиталь ... (2)
    Ернат-Фото

    да не приятно конечно, сезон на смарку, но главное жив, быстрейщего выздоравления 

  • flugegeheimen
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 5. ... (9)
    flugegeheimen-Фото
    Цитата: motte
     
    Цитата: flugegeheimen
    Александра с победой! Бора ему подходит, и он по сути главный генеральщик у них

    Не по сути, он и есть Генерал Боры.
    ЗЫ что скажут собственники
    Собственники наверное хотели бы видеть немцев на первых ролях, но у Саши потенциал больше.
  • Camel
    Матье ван дер Пул вернулся к т ... (4)
    Camel-Фото

    Цитата: Earl57
    Матье говорит что боль стала меньше, но все равно остается. Похоже он упорно хочет спасти хоть что-то от сезона классик.

    После операции на колене ехать классики весьма стрёмно, разве что Ломбардию.

    Что-то мне подсказывает, что его и Берналя нам на пике не увидеть в этом году. У Берналя с 20 переломами вообще ситуация, похожая на Фрумовскую.

  • Earl57
    Матье ван дер Пул вернулся к т ... (4)
    Earl57-Фото

    Матье говорит что боль стала меньше, но все равно остается. Похоже он упорно хочет спасти хоть что-то от сезона классик.

  • SportSpirit
    Матье ван дер Пул вернулся к т ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Цифры от Ремко и Берналя выглядят занятней) 

  • BlAr
    Звезда Бессежа-2022. Этап 5. Р ... (6)
    BlAr-Фото

    Цитата: reforg34
    Томас неплохую форму набрал. Если "пойдет на все деньги" Джиро без проблем должен забирать, ибо Фрум вроде как настраивается сразу на Тур. Есть конечно Кинтана и Ланда, но они не будут фаворитами против Томаса.

    Всё вполне предсказуемо, кроме одного - это не английский Томас, а французский!biggrin

  • Earl57
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 5. ... (9)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Больше всего удивил Карлос Родригез.
    Это самая большая испанская заявка на титул преемника Контадора.

    Если бы вы смотрели Авенир, то не удивились бы. Вот там он выдал так выдал!!! И на каких горах! Подъемы Валенсии по сравнению с ними просто детские.

  • Sezar
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 5. ... (9)
    Sezar-Фото

    Больше всего удивил Карлос Родригез.

    Это самая большая испанская заявка на титул преемника Контадора.

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