Ричард Карапас сможет улететь из Эквадора в Испанию 15 июля

Эквадорским велогонщикам дали разрешение на перелёт в Европу

Победитель Джиро д’Италия-2019, эквадорский велогонщик команды Ineos Ричард Карапас сможет улететь в Европу прямо из Эквадора, а не из Колумбии, как планировалось ранее.

Согласно первому плану Карапас должен был добираться до Колумбии, где ему пришлось бы отсидеть в 14-дневном карантине перед перелётом в Европу.

Министерство спорта Эквадора сообщило, что вместе со своим товарищем по команде Джонатаном Нарваэсом (Jhonatan Narváez) Карапас прямым рейсом из столицы Эквадора Кито прилетит в Испанию 15 июля, и гонщикам не потребуется самоизолироваться после перелёта.

Мигель Ландасури (Miguel Landázuri), представитель министерства спорта Эквадора: «Мы обратились с просьбой в Министерство иностранных дел, чтобы помочь велосипедистам попасть на гуманитарный рейс из Колумбии. Но когда увидели, что время против нас, мы попросили технических директоров команд найти другие варианты. К счастью, совместными усилиями мы с разрешения посольства Испании смогли получить прямой рейс из Кито в Испанию».

Другие эквадорские велогонщики Александр Сепеда (Alexander Cepeda/Androni-Sidermec), Алвейро Сепеда (Alveiro Cepeda /Caja Rural-Seguros RGA) и Джонатан Кайседо (Jonathan Caicedo /EF Pro Cycling) прилетят в Испанию 21, 22 и 28 июля соответственно.