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Ричард Карапас сможет улететь из Эквадора в Испанию 15 июля

Эквадорским велогонщикам дали разрешение на перелёт в Европу

 

 

Ричард Карапас сможет улететь из Эквадора в Испанию 15 июля  Победитель Джиро д’Италия-2019, эквадорский велогонщик команды Ineos Ричард Карапас сможет улететь в Европу прямо из Эквадора, а не из Колумбии, как планировалось ранее.

 

  Согласно первому плану Карапас должен был добираться до Колумбии, где ему пришлось бы отсидеть в 14-дневном карантине перед перелётом в Европу.

 

  Министерство спорта Эквадора сообщило, что вместе со своим товарищем по команде Джонатаном Нарваэсом (Jhonatan Narváez) Карапас прямым рейсом из столицы Эквадора Кито прилетит в Испанию 15 июля, и гонщикам не потребуется самоизолироваться после перелёта.

 

  Мигель Ландасури (Miguel Landázuri), представитель министерства спорта Эквадора: «Мы обратились с просьбой в Министерство иностранных дел, чтобы помочь велосипедистам попасть на гуманитарный рейс из Колумбии. Но когда увидели, что время против нас, мы попросили технических директоров команд найти другие варианты. К счастью, совместными усилиями мы с разрешения посольства Испании смогли получить прямой рейс из Кито в Испанию».

 

  Другие эквадорские велогонщики Александр Сепеда (Alexander Cepeda/Androni-Sidermec), Алвейро Сепеда (Alveiro Cepeda /Caja Rural-Seguros RGA) и Джонатан Кайседо (Jonathan Caicedo /EF Pro Cycling) прилетят в Испанию 21, 22 и 28 июля соответственно.

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Теги к статье: Ричард Карапас Richard Carapaz Ineos

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Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Миккель Оноре продлил контракт ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Миккель красавчик, очень сильный гонщик, рад что его продлили
  • Александра
    Эган Берналь: “Крис Фрум, Гера ... (8)
    Александра-Фото

    Ясно, что все туманно.)

  • Camel
    Программа Тома Дюмулина не поз ... (5)
    Camel-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Том становится образчиком рефлексий, к сожалению. 

    Том становится заложником начальства Юмбо-Висма. Переход из Санвэба должен быть оправдан, поэтому никаких ему чемпионатов. Не потянет лично, будет помогать Рогличу. И никаких лавров! Том на Туре не победит. А вот чемпионат Нидерландов и ЧМ могли бы принести ему дивиденды.

  • SportSpirit
    Программа Тома Дюмулина не поз ... (5)
    SportSpirit-Фото

    Том становится образчиком рефлексий, к сожалению. 

  • SportSpirit
    Эган Берналь: “Крис Фрум, Гера ... (8)
    SportSpirit-Фото

    От интервью сложилось впечатление, что Берналь - добрый парень, но корона ему поддавливает (что в принципе нормально) и скрывать это не очень получается.   

     

    Вот над этими фразами я улыбнулась: "Фрум хорошо знает велоспорт, Тур. Он важный для команды человек." Ну типа дядька-талисман такой)) 

  • Astanaforever
    Программа Тома Дюмулина не поз ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: close2you
    да...именно лопеззззз, как возьмет, да как разъиграет ....
    Улыбнуло.))) Да не бери в голову.
  • close2you
    Программа Тома Дюмулина не поз ... (5)
    close2you-Фото
    да...именно лопеззззз, как возьмет, да как разъиграет ....
  • Astanaforever
    Программа Тома Дюмулина не поз ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Хаха. Походу будет борьба не межкомандная, а внутрикомандная. Берналь+Томас+Фрум против Роглич+Кройшвайк+Дюмолон. А в это время одиночки типа Кинтаны и Лопеса возьмут и разыграют главный трофей под их шумные разборки.))) ?
  • Yuriy 17
    Эган Берналь: “Крис Фрум, Гера ... (8)
    Yuriy 17-Фото

    В 18 м 19 годах у Sky-Ineos было два капитана - и всё завершилось полным успехом.

     

  • Sezar
    Эган Берналь: “Крис Фрум, Гера ... (8)
    Sezar-Фото

    Интересно, что Берналь чувствует именно себя фаворитом. Это читается между строк.

    Насчет тактики все ясно. Если Берналь атакует, Фруму ждать контратаки Роглича либо кого еще и садиться на колесо. И ждать разделки. А Томасу то же самое, но ждать последнего километра и вперед! Три капитана все же многовато, а вот два как по мне вполне нормально.

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