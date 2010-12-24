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Ричард Карапас: «Не мог поверить, что выиграл олимпийское золото»

Ричард Карапас – победитель групповой гонки на шоссе Олимпийских игр-2020

 

 

  28-летний Ричард Карапас принёс первую в истории Эквадора  золотую медаль в шоссейном велоспорте, сольной атакой одержав победу в групповой гонке. Первая атака за 26 км до финиша стала ответом на ускорение Брэндона Макналти (США). За 6 км до финиша Ричард Карапас продолжил уезжать от группы в одиочку. На финише эквадорский велогонщик обошёл ближайших соперников на 1 минуту 7 секунд. Ричард Карапас приехал на Олимпийские игры в Токио сразу после Тур де Франс-2021, где занял 3-е место.

 

Ричард Карапас: «Не мог поверить, что выиграл олимпийское золото»

Ричард Карапас: «Не мог поверить, что выиграл олимпийское золото»

 

Ричард Карапас: «Не мог поверить, что выиграл олимпийское золото»

 

Ричард Карапас: «Не мог поверить, что выиграл олимпийское золото»

 

Ричард Карапас: «Не мог поверить, что выиграл олимпийское золото»

 

 

  Ричард Карапас: «Я ехал на Тур, думая о подиуме. Выполнил задачу. А сюда приехал с ощущением, что могу добиться чего-то особенного. И я выиграл золотую медаль. Хотя даже когда пересекал линию финиша, не мог в это поверить. Думаю, это счастливейший момент моей жизни.

 

Я просто ждал своего момента. День был немного безумным, гонка очень тяжелая. У меня, в отличие от других, не было команды, только Джонни (Джонатан Нарваэс/ Jhonatan Narváez) и я. Но мы были уверены в своих силах, у нас обоих есть опыт, мы много выступали в Европе. На подъёме ехали очень быстро, а потом начались многочисленные атаки. Я терпеливо ждал, пока проходил просев, ждал правильного момента, что для меня самое сложное.

 

Подумал, что Макналти – великолепный компаньон в отрыве, потому что он очень, очень силён на любых рельефах. Мне очень помогло, что я сидел на его колесе на равнине. Мы смогли набрать преимущество. Сначала 20 или 30 секунд. Когда увидели, что у нас 20 секунд, поняли, что разыгрываем медали, и включились по полной.

 

Потом, конечно, выйдя на круг мототрассы, я просто продолжил ехать с той же скоростью, а он замедлился. Я сомневался, потому что позади было много сильных гонщиков, которые могли добрать. Но в финале у меня хорошо шла нога, эти 30 секунд, которые мы добыли, сослужили мне хорошую службу. На финальных километрах просто давил на полную.

 

Золото Олимпиады ни с чем не сравнить. Это лучшее, что случалось в моей жизни. Невероятно, когда видишь свой флаг поднятым к вершине.

 

Я так много работал, чтобы сюда приехать. И вот я здесь, наслаждаюсь, это такое огромное событие для меня. Я хочу сказать спасибо всем за поддержку, которая мне очень помогла. Это золото для всех, кто в меня по-настоящему верил. А также моим детям, жене, родителям. Я люблю их!

 

Спасибо, Эквадор! Когда вернусь домой, они сойдут с ума. Это вторая золотая медаль в нашей истории. Если не ошибаюсь, с первой медали прошло 24 года. Это особенное достижение, потому что первое в этом виде спорта. У нас было много высоких достижений, несколько важных титулов, а теперь ещё и золотая медаль. Невероятно».

 

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Теги к статье: Ричард Карапас Richard Carapaz Ineos Grenadiers Олимпийские игры-2020 Олимпиада Олимпийские игры

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  1. Бакеша

    Сегодня, 17:43 | Регистрация: 1.02.2018

    Просто молодец!

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 21:36 | Регистрация: 30.06.2017

    Он герой. Национальный герой Эквадора. Его именем назовут улицы и города.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Николай

      marketbk

      Сегодня, 21:59 | Регистрация: 24.12.2010

      Спасибо , что Вы не президент Эквадора. Иначе бы завтра эта страна называлась бы по другому)))

  3. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 22:26 | Регистрация: 18.09.2014

    Все красавцы удалые,
    Великаны молодые,
    Все равны, как на подбор...

    ))

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц
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Комментарии

  • marketbk
    Положительный тест на Covid-19 ... (7)
    marketbk-Фото

    Как я сказал коллеги сегодня стартовала самая странная Олимпиада. На вопрос почему? Ответил: да хотябы потому что она проходит не в четный год!

  • RVL
    Ричард Карапас – олимпийский ч ... (84)
    RVL-Фото
    Это все большие кормушки созданные по своим правилам. Заметьте как все это растёт и раздувается. Федерации, лиги, комитеты, чемпионаты...и все с бюджетами...структурами и схемами заработка. По этому Олимпийский комитет решил брать реванш . Коммерциолизироваться. И пока получается. Скейтбординг, кёрлинг и ТП...ниша есть- заполняем.
  • EL-Fenomeno
    Ричард Карапас – олимпийский ч ... (84)
    EL-Fenomeno-Фото
    Народ, это самая лучшая дискуссия на ВелоЛайве которую я читал...честно) Признаюсь не осилил всё, но "рубка" страшная, а главное что почти без высеров и наездов. Всё-таки давно уже заметил (и как простой юзер на этом сайте, и как Админ в ВК-группе "ШВ"): наше болельщицкое велосообщество почти всегда воспитанное и толерантное хоть мыслей и мнений у нас по разных темах/спорах 1000+ (^^) а градус постов иногда тоже зашкаливает =_= Отдельно спасибо Карапазу и другим велогонщикам за заочные баталии на нашем форуме насчёт ОИ и ГТ .
  • marketbk
    Ричард Карапас – олимпийский ч ... (84)
    marketbk-Фото
    Это не наш путь! Мы пойдем другим путем)))
  • M-07
    Ричард Карапас – олимпийский ч ... (84)
    M-07-Фото

    ОИ просто распиарены сильно и искусственно считаются самым статусным соревнованием в большинстве видов спорта. Только вот во время одной гонки, особенно раз в 4 года, может многое произойти, реально сильнейший именно в тот момент может проиграть, получить травму, отравиться, да мало ли что. Считаю, что сильнейшего правильнее определять на дистанции, статус одной гонки над другими поднимать, ну такое. На ГТ меньше претендентов, меньше конкуренция, и что? В любой одной гонке больше претендентов, чем если победителя определять по сумме нескольких гонок. Но выиграть по сумме нескольких гонок сложнее, пожтому конкуренция меньше, фактор случайности в одной гонке в разы выше, чем на дистанции.

    Поэтому для меня кубок мира в тех же биатлоне и лыжных гонках (виды спорта, которые смотрю) важнее, чем ЧМ и ОИ, хотя в лыжах всё равно у меня особое отношение к марафонам (хотелось бы разделки) в купе с претензиями к календарю, где нет разнообразия, одни спринты и короткие для лыж пятнашки, длинных дистанций очень мало. И поэтому не нравится форматы крупных футбольных турниров, три игры для определения участников игр на вылет, а дальше игры на вылет - это слишком большой фактор цепи случайностей, только выгодой такие форматы могу объяснить, но такие форматы часто не выявляют реально сильнейших.

  • RVL
    Ричард Карапас – олимпийский ч ... (84)
    RVL-Фото

    Так и элтону Джону ни за тдф ни за ои ни за трек 
    Может есть третий путь получить сэра?))))

  • Александра
    Ричард Карапас: «Не мог повери ... (4)
    Александра-Фото

    Все красавцы удалые,
    Великаны молодые,
    Все равны, как на подбор...

    ))

  • Александра
    Ричард Карапас – олимпийский ч ... (84)
    Александра-Фото
    Так и не за олимпиаду!
  • Александра
    Ричард Карапас – олимпийский ч ... (84)
    Александра-Фото

    И не надо возвышать обладателя победителя ТФ до космического достижения.

    Почему не надо? А почему олимпийское достижение надо? Откуда такая безапелляционность, у вас в дипломе написано, что вы доктор непререкаемых суждений?
    Лично я, к примеру, не смогу вспомнить ни одного олимпийского чемпиона до Авермата, забуду половину победителей Тура, за которыми следила, но помню всех победителей Париж - Рубэ с того времени, как стала интересоваться велошоссе. Для меня Мет Хейман вообще герой номер один, впереди Погачара, Фрума и даже, возможно, Контадора, который вообще первый из первых. И что мне теперь делать? Плакать и каяться?
    Прекрасная гонка была, прекрасная победа Карапаса, праздник, ура, все дела. А теперь можно каждому из нас иметь свое собственное мнение, не оскорбляющее других?)

     

    Зато все в мире хотели бы стать олимпийскими чемпионами в любом виде спорта.

    Я не хочу. Мне совершенно точно это не нужно.)

  • Александра
    Ричард Карапас – олимпийский ч ... (84)
    Александра-Фото
    Я даже не вспомнила, что Уиггинс взял золото на олимпиаде. Хотя, наверняка, слышала об этом. А вот про Тур, конечно, знаю очень хорошо!

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