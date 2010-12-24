Ричард Карапас: «Не мог поверить, что выиграл олимпийское золото»

Ричард Карапас – победитель групповой гонки на шоссе Олимпийских игр-2020

28-летний Ричард Карапас принёс первую в истории Эквадора золотую медаль в шоссейном велоспорте, сольной атакой одержав победу в групповой гонке. Первая атака за 26 км до финиша стала ответом на ускорение Брэндона Макналти (США). За 6 км до финиша Ричард Карапас продолжил уезжать от группы в одиочку. На финише эквадорский велогонщик обошёл ближайших соперников на 1 минуту 7 секунд. Ричард Карапас приехал на Олимпийские игры в Токио сразу после Тур де Франс-2021, где занял 3-е место.

Ричард Карапас: «Я ехал на Тур, думая о подиуме. Выполнил задачу. А сюда приехал с ощущением, что могу добиться чего-то особенного. И я выиграл золотую медаль. Хотя даже когда пересекал линию финиша, не мог в это поверить. Думаю, это счастливейший момент моей жизни.

Я просто ждал своего момента. День был немного безумным, гонка очень тяжелая. У меня, в отличие от других, не было команды, только Джонни (Джонатан Нарваэс/ Jhonatan Narváez) и я. Но мы были уверены в своих силах, у нас обоих есть опыт, мы много выступали в Европе. На подъёме ехали очень быстро, а потом начались многочисленные атаки. Я терпеливо ждал, пока проходил просев, ждал правильного момента, что для меня самое сложное.

Подумал, что Макналти – великолепный компаньон в отрыве, потому что он очень, очень силён на любых рельефах. Мне очень помогло, что я сидел на его колесе на равнине. Мы смогли набрать преимущество. Сначала 20 или 30 секунд. Когда увидели, что у нас 20 секунд, поняли, что разыгрываем медали, и включились по полной.

Потом, конечно, выйдя на круг мототрассы, я просто продолжил ехать с той же скоростью, а он замедлился. Я сомневался, потому что позади было много сильных гонщиков, которые могли добрать. Но в финале у меня хорошо шла нога, эти 30 секунд, которые мы добыли, сослужили мне хорошую службу. На финальных километрах просто давил на полную.

Золото Олимпиады ни с чем не сравнить. Это лучшее, что случалось в моей жизни. Невероятно, когда видишь свой флаг поднятым к вершине.

Я так много работал, чтобы сюда приехать. И вот я здесь, наслаждаюсь, это такое огромное событие для меня. Я хочу сказать спасибо всем за поддержку, которая мне очень помогла. Это золото для всех, кто в меня по-настоящему верил. А также моим детям, жене, родителям. Я люблю их!

Спасибо, Эквадор! Когда вернусь домой, они сойдут с ума. Это вторая золотая медаль в нашей истории. Если не ошибаюсь, с первой медали прошло 24 года. Это особенное достижение, потому что первое в этом виде спорта. У нас было много высоких достижений, несколько важных титулов, а теперь ещё и золотая медаль. Невероятно».