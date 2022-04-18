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Роман Барде – победитель Тура Альп-2022

Роман Барде выиграл Тур Альп-2022 на финальном этапе

 

 

 

  31-летний французский гонщик команды DSM Роман Барде (Romain Bardet) одержал победу на многодневной велогонке Тур Альп-2022, а его товарищ по команде, 22-летний нидерландский гонщик Тимен Аренсман (Thymen Arensman) замкнул в общем зачёте тройку призёров.

 

  С первого этапа Барде шёл в тройке сильнейших общего зачёта. На заключительном, 5-м этапе, когда стало понятно, что гонщики из отрыва разыграют этап, команда DSM сосредоточилась на борьбе за генеральную классификацию, где перед 5-м этапом Роман Барде шёл вторым и проигрывал лидеру Пельо Бильбао (Bahrain Victorious) 2 секунды.

 

  Команда DSM подготовила всё необходимое для атаки, возглавив пелотон   на подходе к подъёму. Барде и Аренсман атаковали вместе с гонщиком команды Groupama-FDJ Майклом Сторером на 3,1-километровом подъёме со средним градиентом 12,4%, а затем увеличили разрыв на спуске.  Лидировавший в общем зачёте Пельо Бильбао (Bahrain-Victorious) выпал и потерял на финише 39 секунд и потерял место на подиуме.

 

Роман Барде – победитель Тура Альп-2022

 

Роман Барде – победитель Тура Альп-2022

Photo Credit: Cor Vos/Team DSM

 

 

  Роман Барде: «Что могу сказать? Ощущения, будто провели гонку точно по учебнику, все ребята ехали великолепно. Мы хотели выдать максимум на последнем подъёме, ребята отлично меня развезли. Мы с Тименом оказались впереди, в идеальной для нас группе, и продавливал до финиша.  

 

  Сначала не верил, что победа в генеральной классификации достижима. Но сегодня мы посмотрели друг на друга и решили бороться. Финальный подъём был самым трудным из всех на этой неделе, но результат стоил всех усилий. Я не хотел довозить Бильбао до финального спринта, поэтому решил работать вместе с Аренсманом. И мы оба на подиуме, получилось лучше, чем ожидалось.

 

  Мы с Тибо (победителем этапа) знаем друг друга много лет. Я рад за него. Сегодня великолепный день для французского велоспорта и важный знак для нашего сезона.

 

  Тур Альп этого года впечатлил меня с технической и организационной точек зрения. Это мнение разделяет вся наша команда. Прекрасная гонка, идеально подходящая для горняков как я. И если бы решил однажды переехать, этот регион мог бы стать моим домом».

 

  Мэтт  Уинстон (Matt Winston), тренер команды DSM: «Ребята  были очень сильны. Марко (Бреннер) следил за отрывом. Мы планировали атаковать на этом финальном подъёме. Ребята очень мощно его прошли, создали просвет. Мы показали фантастическую командную работу, каждый из них работал изо всех сил в долине, это принесло победу. В целом всю неделю ребята работали слаженно, мы сделали на этой гонке несколько важных шагов вперёд».

 

Результаты 5 этапа Тура Альп-2022

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Теги к статье: Тур Альп Tour of the Alps многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour Роман Барде Romain Bardet DSM

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Комментарии

  • RVL
    Тур Альп-2022. Этап 5 (12)
    RVL-Фото
    Как раз по 2-3 минуты на этапе
  • Astanaforever
    Тур Альп-2022. Этап 5 (12)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: nightbuster33
    Вот еще один предвестник будущих побед Астаны .После вчерашней долгой работы в отрыве,Круз смог достойно выступить сегодня,заняв вторую позицию на этапе.При встрече с А. Винокуровым Президент Казахстана особо отметил, что"... Астана Казахстан Тайм является спортивным брендом Казахстана на международной арене". И кто бы ни выступал в составе команды все они причастны к этому. Тяжелые травмы полученные Лутсенко,Тахеды и молодого итальянца несколько замедлят приближение побед, но общий настрой команды и тренеров позволяет рассчитывть,что они не за горами,а в ближайшей гонке Джиро де Италии.Успехов!
    reforg34 ты или твой брат? Стилистика повествования фантастики точь в точь.
  • motte
    Тур Альп-2022. Этап 5 (12)
    motte-Фото

    А вот вам и Майкл, вторым в генерале, талантливейший небрутальный австралиец.

  • Earl57
    Матье ван дер Пул о новом подх ... (8)
    Earl57-Фото
    Это вы про джунгли? Так там же фотофиниш был))
    Но трасса там просто идеально для Матье была.
  • EL-Fenomeno
    Тур Альп-2022. Этап 5 (12)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ай да Пино, ай да мололец good И хватило сил снова на отрыв после предыдущего этапа. И на мокром спуске не упал, и рывок выиграл у Де Ла Круза - наконец то с победой!

    Цитата: ararat
    Французский день)

    Двойной успех fra это было красиво. Ещё и бывший комрад Барде по ДСМ Сторер 2-й на подиуме.

    Кстати, ДСМщики №1 и №3 на Альпийском Туре + 2  призовые майки.

    Бильбао погода убила/добила, и он увы, даже мимо подиума(

    Цитата: Astanaforever
    Попугай Фрэнки, который сопровождал на тренировках победителя "Джиро д'Италия" Микеле Скарпони, появился на тренировке итальянского велогонщика Антонио Нибали.Фрэнки выезжал на шоссе вместе со Скарпони, а когда тот погиб в результате ДТП в 2017 году, стал прилетать к месту тренировок бывшего гонщика "Астаны". Недавно попугая, который очень популярен в итальянском городе Филоттрано, заметили на тренировке Антонио Нибали, брата победителя "Тур де Франс" Винченцо Нибали.Сегодня Лопес отдал дань великому спортсмену, погибшему 22 апреля 2017 года своей победой. Спасибо Мигелито. Вечная память Микеле. Завтра надо еще постараться взять еще один этап к этой дате.

    На этом Альпийском Туре была спец. майка желтого цвета как самому агресивному на гонке и в честь памяти М.Скарпони, которую получил Н.Тесфацьйон из команды Drone Hopper-Androni.

     Ровно 5 лет тому назад Скарпа трагически погиб...22.04.17...RIP

    P.S.

    Милан Вадер, который упал на этапе Туре Страны Басков вышел из комы:

    https://www.wielerflits.nl/nieuws/goede-hoop-op-volledig-herstel-milan-vader/

  • MVDP
    Матье ван дер Пул о новом подх ... (8)
    MVDP-Фото

    Матвей, когда уже на МТБ? Старик Нинуля совсем распоясался.

  • RVL
    Тур Альп-2022. Этап 5 (12)
    RVL-Фото
    На тдф он привезет их второму!
  • Earl57
    Тур Альп-2022. Этап 5 (12)
    Earl57-Фото

    Ричи Порт в свои 37 лет был самым возрастным участником гонке. В итоговом генерале 7-й, одна минута от Барде. На этапе заехал 13-м, раньше многих и многих молодых. Может на Джиро тоже в десятку ГК заедет?

    Ланда в ГК только 11-й.

  • nightbuster33
    Тур Альп-2022. Этап 5 (12)
    nightbuster33-Фото

    Вот еще один предвестник будущих побед Астаны .После вчерашней долгой работы в отрыве,Круз смог достойно выступить сегодня,заняв вторую позицию на этапе.При встрече с А. Винокуровым Президент Казахстана особо отметил, что"... Астана Казахстан Тайм является спортивным брендом Казахстана на международной арене". И кто бы ни выступал в составе команды все они причастны к этому. Тяжелые травмы полученные Лутсенко,Тахеды и молодого итальянца несколько замедлят приближение побед, но общий настрой команды и тренеров позволяет рассчитывть,что они не за горами,а в ближайшей гонке Джиро де Италии.Успехов!

  • Earl57
    Тур Альп-2022. Этап 5 (12)
    Earl57-Фото
    Увы, но Фрум не попал в лимит времени. Он финишировал через 26 минут после Пино, а лимит был 19 минут...

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