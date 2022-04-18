Роман Барде – победитель Тура Альп-2022

Роман Барде выиграл Тур Альп-2022 на финальном этапе

31-летний французский гонщик команды DSM Роман Барде (Romain Bardet) одержал победу на многодневной велогонке Тур Альп-2022, а его товарищ по команде, 22-летний нидерландский гонщик Тимен Аренсман (Thymen Arensman) замкнул в общем зачёте тройку призёров.

С первого этапа Барде шёл в тройке сильнейших общего зачёта. На заключительном, 5-м этапе, когда стало понятно, что гонщики из отрыва разыграют этап, команда DSM сосредоточилась на борьбе за генеральную классификацию, где перед 5-м этапом Роман Барде шёл вторым и проигрывал лидеру Пельо Бильбао (Bahrain Victorious) 2 секунды.

Команда DSM подготовила всё необходимое для атаки, возглавив пелотон на подходе к подъёму. Барде и Аренсман атаковали вместе с гонщиком команды Groupama-FDJ Майклом Сторером на 3,1-километровом подъёме со средним градиентом 12,4%, а затем увеличили разрыв на спуске. Лидировавший в общем зачёте Пельо Бильбао (Bahrain-Victorious) выпал и потерял на финише 39 секунд и потерял место на подиуме.

Photo Credit: Cor Vos/Team DSM

Роман Барде: «Что могу сказать? Ощущения, будто провели гонку точно по учебнику, все ребята ехали великолепно. Мы хотели выдать максимум на последнем подъёме, ребята отлично меня развезли. Мы с Тименом оказались впереди, в идеальной для нас группе, и продавливал до финиша.

Сначала не верил, что победа в генеральной классификации достижима. Но сегодня мы посмотрели друг на друга и решили бороться. Финальный подъём был самым трудным из всех на этой неделе, но результат стоил всех усилий. Я не хотел довозить Бильбао до финального спринта, поэтому решил работать вместе с Аренсманом. И мы оба на подиуме, получилось лучше, чем ожидалось.

Мы с Тибо (победителем этапа) знаем друг друга много лет. Я рад за него. Сегодня великолепный день для французского велоспорта и важный знак для нашего сезона.

Тур Альп этого года впечатлил меня с технической и организационной точек зрения. Это мнение разделяет вся наша команда. Прекрасная гонка, идеально подходящая для горняков как я. И если бы решил однажды переехать, этот регион мог бы стать моим домом».

Мэтт Уинстон (Matt Winston), тренер команды DSM: «Ребята были очень сильны. Марко (Бреннер) следил за отрывом. Мы планировали атаковать на этом финальном подъёме. Ребята очень мощно его прошли, создали просвет. Мы показали фантастическую командную работу, каждый из них работал изо всех сил в долине, это принесло победу. В целом всю неделю ребята работали слаженно, мы сделали на этой гонке несколько важных шагов вперёд».