Роман Барде о первом сезоне с командой DSM и новых целях

Роман Барде: "Наслаждаюсь выступлением в команде DSM, где все помогают друг другу"

Роман Барде завершил первый сезон в команде DSM. 31-летний французский велогонщик комфортно чувствует себя в новой команде и сумел «размочить сухой счёт» - после двух сезонов без побед выиграл одержал первую в карьере победу на этапе Вуэльты Испании, а также выиграл этап Вуэльты Бургоса.

На дебютной в карьере Джиро д’Италия Роман Барде занял 7-е место в генеральной классификации, почти на каждой из многодневных гонок, где стартовал, вошёл в топ-10 генеральной классификации, а завершил первый сезон с командой DSM 8-м местом на классике – Монументе «Ломбардия»-2021, что стало лучшим результатом за пять участий в гонке.

В интервью Cyclingnews Роман Барде подвёл итоги сезона и рассказал, что рассматривает возможность поставить целью Тур де Франс в 2022 году, так как ему очень понравился маршрут.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

Роман Барде: «Этот переход оказался именно тем, что мне было необходимо. В команде AG2R я был счастлив, но в какой-то момент требуются перемены. Я мог бы оставаться в команде ещё года четыре или пять лет, потому что чувствовал себя там как в семье. Но в то же время мне было нужно, чтобы окружающие меня люди чуть сильнее меня подталкивали.

Дома, во Франции, никто особенно не удивился, что я перешёл в другую команду. Они понимали, что такому, как я, нравится, когда перед ним новый вызов, и что мне было комфортно оставаться в AG2R. Я ощущал себя в ней на своём месте, а переход вывел меня из зоны комфорта. Должен признать, я многое потерял.

Но мне надо было быть честным перед самим собой. До 2018 года я жил в сказке Тур де Франс. Я продвигался вперёд, но не мог и дальше следовать по этой дороге до конца карьеры, потому что стало очевидно, что больше не сработает.

Я мог бы стартовать на Туре и говорить, что ставлю целью топ-10, и это всё ещё высокий результат. Но даже в 2018 году я финишировал шестым, и в каком-то смысле то был мой лучший Тур де Франс, но люди продолжали говорить: «Что он делает, он уже не так хорош». И я чувствовал, что должен что-то предпринять.

Босса команды DSM Ивана Спекенбринка я знал ещё с юниоров, примерно с 2008 года. Всегда радовался, когда встречал его в гонках. Он всегда вызывал у меня симпатию. Я очень уважаю команду, которую он выстроил, его стратегию и понимание велоспорта. Мало в какие команды я мог вписаться, но для меня был довольно очевиден выбор этой команды, которая к тому же твёрдо придерживается антидопинговых правил.

Думаю, в этом году стал более универсальным гонщиком, просто наслаждался на велосипеде, особенно потому, что больше не был единоличным лидером команды. Когда едешь 21 этап Тур де Франс с одной целью, а ребята всё делают для тебя, это довольно трудно, а, возможно, и скучно.

В этом году на Вуэльте Испании были дни, когда мы работали на спринтеров, потом в горах охотились за отрывами. Было очень круто и приятно, именно так я хотел выступать.

В команде AG2R мы не могли слишком рисковать, потому что главной целью была генеральная классификация. И моим товарищам по команде было нелегко, потому что им приходилось за мной приглядывать. А теперь в команде DSM ответственность делится на всех гонщиков. Мы говорим не о лидерах, а о том, кто сможет завершить работу для команды в конкретный день.

Я могу говорить лишь о моём личном опыте. У команды, конечно, есть очень подробный план. Они изучают каждого гонщика и думают о том, как его развивать. В наши дни некоторые из молодых гонщиков могут быть нетерпеливыми, они хотят сразу подняться на вершину, но пропускают некоторые ключевые этапы в своём развитии. Они слишком много оглядываются по сторонам в поисках лучшего, но им просто надо дождаться своего часа, делать необходимые шаги, потому что команда всегда открыта для обсуждений о том, как сделать гонщика сильнее. В конце концов, тебе платит команда, но если ты веришь в их способ работы, то получишь ценный опыт, потому что почувствуешь, как каждый будет вносить вклад в твоё выступление. У меня совсем другая точка зрения в отличие от некоторых гонщиков.

К примеру, мой случай. Команда могла сказать, зачем брать Барде, ему уже 30, у него свой стиль работы. Но пока ты открыт для обсуждений, пока видишь, что есть куда совершенствоваться, команда тебя поддержит. В то же время, если ты соглашаешься с какими-то пунктами, подписывая контракт, а потом всё идёт не по плану в вопросе физической формы, а ты не хочешь обсуждать ситуацию, то это создаёт трения.

Команда не старается застать кого-то врасплох. Это единственная команда из всех ,что я знаю, где чёткий план работы с самого начала сезона разрабатывается для каждого гонщика. В других командах только лидеры знают свою программу на сезон.

Я очень доволен прошедшим сезоном, для меня это был хороший год. Также впервые с 2018 года сезон я прошёл полностью. В 2019 году сезон сложился не лучшим образом, в прошлом у меня было тяжёлое падение на Туре, а потом ещё и ковид.

С этой точки зрения 2021 год был хорошим, потому что я смог проехать два Гранд-тура. Это был мой первый сезон в команде, так что мне понадобилось несколько недель, чтобы привыкнуть. Я доволен, что завершил сезон в хорошей форме, мы отлично поработали вместе.

На Джиро д’Италия, думаю, я ожидал большего. Но всё равно доволен тем, как проехал гонку, потому что на тот момент был ещё не так хорошо знаком со всей командой, возможно, мы ехали слишком консервативно. Это означает, что на Джиро я не был в стопроцентной форме. Но со второй половины сезона, с августа и далее я чувствовал себя намного лучше, и пришли результаты. Я смог бороться за победы, на Джиро д’Италия-2021 входил в топ-5 до последней разделки, и это при том, что чувствовал себя не на пике формы. Я смог взять несколько побед. По сравнению с результатами 2019 это хороший шаг.

Единственное, что я бы хотел – проехать два Гранд-тура в сезон, и очень хорошо к ним подготовиться. Это сработало с Джиро и Вуэльтой в этом сезоне, но, конечно, Тур де Франс в следующем году мне нравится. Посмотрим, где бы я смог там создать задел, но нам надо подумать, потому что в гонке будут участники сильнее меня.

Всё же считаю, что могу бороться за топ-5 или подиум, если всё пойдёт хорошо. Но если в соперниках такие гонщики как Погачар, Роглич и Берналь, надо хорошо подумать, найти Гранд-тур, который подходит лучше всего. Хотел бы вернуться на Тур де Франс, но совмещать с ним другой Гранд-тур тяжело. Просто хочу поехать на Тур де Франс, если смогу. Хочу оставить там след, и есть разные способы этого добиться.

Сейчас я точно в той команде, которая для этой цели подходит лучше всего. Уверен, они уже думают об этом. Я наслаждаюсь выступлением в команде DSM, где каждый получает свой шанс, где мы все помогаем друг другу».