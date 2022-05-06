Роман Барде о сходе с Джиро д’Италия-2022

Роман Барде: "Расстроен, что вот так покидаю Джиро"



Роман Барде (Romain Bardet) был вынужден сойти с Джиро д’Италия-2022 на 13-м этапе. Капитан команды DSM стартовал на итальянском Гранд-туре идеально подготовленным к борьбе за высокие места в общем зачёте. Но во время 12 этапа он почувствовал себя плохо, надеялся, что сможет перетерпеть и восстановиться. Однако состояние не улучшилось, Роману Барде пришлось прекратить борьбу в начале 13 этапа. 31-летний французский гонщик второй раз в карьере стартовал на Джиро д’Италия, в прошлом году на дебютной Джиро он занял 7-е место.

Photo Credit: Cor Vos/Team DSM

Роман Барде: «Я очень расстроен, что вот так покидаю гонку. Мы все очень много работали ради Джиро, приложили массу сил, чтобы подойти к гонке в самой лучшей форме. Вчера во время этапа почувствовал себя очень плохо и лучше мне не становилось. Мы старались сделать всё, чтобы сегодня продолжить гонку, но у меня совсем не осталось сил. Ужасно разочарован, но у нас здесь сильная команда. Уверен, они продолжат хорошо выступать в гонке, сохранят боевой настрой, надеюсь, ещё покажут высокие результаты. Желаю им всего самого лучшего «.

Мэтт Уинстон, тренер команды DSM: «Ему было очень тяжело. Вчера он почувствовал себя плохо, потом во время этапа ему стало ещё хуже. Мы следили за ним во время этапа, старались, чтобы он не перегрелся, давали ему лёд и воду, очень внимательно приглядывали за ним в течение всего этапа. В автобусе, когда мы возвращались после гонки, он проспал всю дорогу.

Прошлым вечером ничего не ел, не мог. Всю ночь не спал, ему было плохо. Утром оставался небольшой шанс, что он сможет финишировать. Роман – боец. Он хотел стартовать, хотел бороться. Но уже в нейтральной зоне ему стало плохо, продолжать гонку было просто невозможно.

Роман был идеально готов к гонке, всё шло отлично. Ужасно расстроены, что Роман сошёл, потому что вся команда работала, чтобы мы могли бороться за генеральную классификацию. Но такие ситуации в спорте не редкость. Самое важное, чтобы Роман выздоровел.

И нас ещё остаются здесь варианты. Мы не сдадимся, продолжим бороться, перегруппируемся, изменим фокус и стратегию на оставшуюся часть гонки, посмотрим, где финишируем, когда гонка закончится в Вероне».

Анко Булен (Anko Boelens), врач команды DSM: «Ещё вчера Роман почувствовал себя плохо, жаловался на желудок. Мы постарались решить проблему вовремя гонки, помогли ему проехать этап, чтобы вечером он мог отдохнуть. К сожалению, за ночь лучше ему не стало. Утром мы решили, что ему можно попробовать проехать этап. Но ему всё ещё было плохо, сил почти не осталось, он больше не мог продолжать гонку».