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Роман Барде о сходе с Джиро д’Италия-2022

Роман Барде: "Расстроен, что вот так покидаю Джиро"

 

 

  Роман Барде (Romain Bardet) был вынужден сойти с Джиро д’Италия-2022 на 13-м этапе. Капитан команды DSM стартовал на итальянском Гранд-туре идеально подготовленным к борьбе за высокие места в общем зачёте. Но во время 12 этапа он почувствовал себя плохо, надеялся, что сможет перетерпеть и восстановиться. Однако состояние не улучшилось, Роману Барде пришлось прекратить борьбу в начале 13 этапа. 31-летний французский гонщик второй раз в карьере стартовал на Джиро д’Италия, в прошлом году на дебютной Джиро он занял 7-е место.

 

Photo Credit: Cor Vos/Team DSM

 

  Роман Барде: «Я очень расстроен, что вот так покидаю гонку. Мы все очень много работали ради Джиро, приложили массу сил, чтобы подойти к гонке в самой лучшей форме. Вчера во время этапа почувствовал себя очень плохо и лучше мне не становилось. Мы старались сделать всё, чтобы сегодня продолжить гонку, но у меня совсем не осталось сил. Ужасно разочарован, но у нас здесь сильная команда. Уверен, они продолжат  хорошо выступать в гонке, сохранят боевой настрой, надеюсь, ещё покажут высокие результаты. Желаю им всего самого лучшего «.

 

  Мэтт Уинстон, тренер команды DSM: «Ему было очень тяжело. Вчера  он почувствовал себя плохо, потом во время этапа ему стало ещё хуже. Мы следили за ним во время этапа, старались, чтобы он не перегрелся,  давали ему лёд и воду, очень внимательно приглядывали за ним в течение всего этапа. В автобусе, когда мы возвращались после гонки, он проспал всю дорогу.

 

  Прошлым вечером ничего не ел, не мог. Всю ночь не спал, ему было плохо. Утром оставался небольшой шанс, что он сможет финишировать. Роман – боец. Он хотел стартовать, хотел бороться. Но уже в нейтральной зоне ему стало плохо, продолжать гонку было просто невозможно.

 

  Роман был идеально готов к гонке, всё шло отлично. Ужасно расстроены, что Роман сошёл, потому что вся команда работала, чтобы мы могли бороться за генеральную классификацию. Но такие ситуации в спорте не редкость. Самое важное, чтобы Роман выздоровел.  

 

  И  нас ещё остаются здесь варианты. Мы не сдадимся, продолжим бороться, перегруппируемся, изменим фокус и стратегию на оставшуюся часть гонки, посмотрим, где финишируем, когда гонка закончится в Вероне».

 

  Анко Булен (Anko Boelens), врач команды DSM: «Ещё вчера Роман почувствовал себя плохо, жаловался на желудок. Мы постарались решить проблему вовремя гонки, помогли ему проехать этап, чтобы вечером он мог отдохнуть. К сожалению, за ночь лучше ему не стало. Утром мы решили, что ему можно попробовать проехать этап. Но ему всё ещё было плохо, сил почти не осталось, он больше не мог продолжать гонку».

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Теги к статье: Роман Барде Romain Bardet DSM Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • kwwk
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (5)
    kwwk-Фото
    Соглашусь на 100 %, генералы могут попробовать кого-нибудь разобрать, а этап быстрее всего уйдет отрыву.
  • BlAr
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (5)
    BlAr-Фото
    Согласен, градиенты могут хорошо просеять пелотон. Но выиграет почти наверняка отрыв.
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Догнали ОТРЫВщиков примерно за 700м. до финиша, ну и Групама-ФДЖ на этой Джиро лучшая по развозу своего капитана. У Арно теперь почти 2-кратный перевес в спринтерском/пунктовом зачёте, так что цикламеновая майка на 99% уже его до конца ГТ, разве что не впишется в лимит на каком то тяжелом этапе или сойдёт. Кстати, подметил, что Демар очень любит позировать на подиуме для фото-коров этой Джиро; наслаждается каждым моментом когда выходит на церемонию награждения к публике.

    Барде жаль sad

    Было видно, что очень силён и заточен на борьбу не только за подиум, но и за победу в генерале.   

  • M-07
    Роман Барде сошёл с Джиро д’Ит ... (2)
    M-07-Фото

    Очень жаль, вроде хорошо готов был, претендовал на итоговый подиум как минимум.

  • Cyrill
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (5)
    Cyrill-Фото

    Боюсь вы сильно ошибаетесь :) Конечно, на таком этапе выиграть Джиро нельзя, но проиграть - в лёгкую... Думаю будет один из самых коварных и не предсказуемых этапов этой Джиро. Скажем даже так - именно с этого этапа начнётся всё самое интересное. Вальв должен подняться на несколько строчек в генерале :)

  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (5)
    Николай Н.-Фото

    На этом этапе среди генералов серьёзных разборок не будет, будут беречь силы не воскресение.

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Мне тоже жаль отрыв, как они дружно работали, а в итоге их проглотили. Кавендиша всё же уже на хватает на такой групповой финиш.

  • litxaa
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (5)
    litxaa-Фото

    А Горы то на этом выпуске Джиро будут? Уже вторая неделя заканчивается. Или Этны с Богхаусом хватит?angel

  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (3)
    velodoctor-Фото

    Бахрейн добили отрыв, включились свежие в самом конце. Жаль, ребята так выложились. Нехватило буквально секунд 10-15. 



    Ниццоло восьмой, а его команда все силы отдала на погоню. dash

  • kwwk
    Роман Барде сошёл с Джиро д’Ит ... (2)
    kwwk-Фото

    Сход Бардэ — это сильная потеря для данной версии Джиро. Может стать так, что достаточно будет доехать до Вероны без срывов, чтоб быть на подиуме.

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