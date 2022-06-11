Филиппо Ганна – победитель 4 этапа Критериума Дофине-2022

Филиппо Ганна, Ваут ван Арт, Примож Роглич о 4-м этапе Критериума Дофине-2022

Борьба за первое место на 4-м этапе Критериум Дофине-2022 развернулась между действующими чемпионом и вице-чемпионом мира в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Бельгийский велогонщик Ваут Ван Арт (Jumbo-Visma), стартовавший последним в желтой майке лидера, знал результаты по отсечкам лидера этапа Филиппо Ганны (Ineos Grenadiers).

Photo ©A.S.O. / Aurélien Vialatte

На первой промежуточной отсечке времени, расположенной на 11,6 км маршрута, Ваут Ван Арт опередил чемпиона мира на 10 секунд, показав время 12 минут 37,69 секунд и среднюю скорость 55,115 км/ч.

На второй отсечке времени бельгиец проигрывал уже 10 секунд итальянцу, преодолевшему 21 км за 23 минуты и 42,23 секунды со средней скоростью 53,156 км/ч, а средняя скорость между отсечками составила 51,741 км/ч.

Имя победителя определилось на заключительной трети этапа, которую Ваут Ван Арт преодолел быстрее, но до первого места ему не хватило двух секунд.

Действующий чемпион мира Филиппо Ганна (Filippo Ganna) из команды INEOS Grenadiers стал победителем 4 этапа Критериум Дофине-2022 –в индивидуальной гонке на время протяженностью 31,9 км, на прохождение дистанции он затратил 35 минут и 32,58 секунд, показав среднюю скорость 53,85 км/час.

Ваут Ван Арт занял на этапе второе место и укрепил своё преимущество в генеральной классификации. Третьим стал действующий чемпион Великобритании в индивидуальной гонке с раздельным стартом Итан Хейтер (Ethan Hayter) из команды INEOS Grenadiers, преодолевший заключительный участок быстрее всех со средней скоростью 56,273 км/час, с отставанием в 17 секунд.

Олимпийский чемпион в индивидуальной гонке с раздельным стартом Примож Роглич (Primož Roglič (SLO) Jumbo-Visma) показал 5-е время дня, уступив на финише 42 секунды.

Филиппо Ганна: «Каждый раз между нами небольшие разрывы. Ван Арт очень силён, вчера он очень близко подошёл к победе. Он превосходный спортсмен, снимаю перед ним шляпу. Мне подходила эта разделка. Утром, когда мы смотрели трассу, шёл дождь. Я подумал, что день будет не из лучших, но, к счастью, вышло солнце, и мы проехали при той же погоде, что и все гонщики. Копенгаген всё ближе, но мне ещё надо подождать и узнать, буду ли там».

Ваут ван Арт: «Я доволен результатом. Индивидуальная гонка на время – это всегда точное отражение баланса мощности. Разрыв маленький, две секунды – это не так много, но они отделяют от победы. Я проиграл чемпиону мира. Филиппо заслуженно выиграл. Люблю выигрывать, но должен принять этот результат. Своим выступлением я доволен.

Считаю, что очень сильно стартовал, шёл, действительно, на пределе, но он был намного быстрее. В конце я снова нашёл ритм, догнал Годю и Лафая, это дало небольшое преимущество, но я немного не дотянул. Думаю, разделка была честной, я её проиграл лучшему раздельщику мира. Если он опередил только на две секунды после довольно длинной разделки, считаю, это показатель формы.

Я очень доволен этапом. Пока что Дофине складывается для меня отлично. На мне эта прекрасная майка, постараюсь наслаждаться гонкой следующие несколько дней».

Примож Роглич: «Тяжёлая была разделка. Я бы предпочёл немного больше подъёмов, но, думаю, проехал довольно хорошо и эту дистанцию. Продавливал до предела. Морально я в порядке. С нетерпением жду уик-энда в горах. Но сначала надо выжить на двух следующих этапах. У нас сильная команда, можем показать ещё больше красивой борьбы в ближайшие дни».