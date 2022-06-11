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Филиппо Ганна – победитель 4 этапа Критериума Дофине-2022

Филиппо Ганна, Ваут ван Арт, Примож Роглич о 4-м этапе Критериума Дофине-2022

 

  Борьба за первое место на 4-м этапе Критериум Дофине-2022 развернулась между действующими чемпионом и вице-чемпионом мира в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Бельгийский велогонщик Ваут Ван Арт (Jumbo-Visma), стартовавший последним в желтой майке лидера, знал результаты по отсечкам лидера этапа Филиппо Ганны (Ineos Grenadiers).

 

Филиппо Ганна – победитель 4 этапа Критериума Дофине-2022

 

Photo ©A.S.O. / Aurélien Vialatte

 

 

  На первой промежуточной отсечке времени, расположенной на 11,6 км маршрута, Ваут Ван Арт опередил чемпиона мира на 10 секунд, показав время 12 минут 37,69 секунд и среднюю скорость 55,115 км/ч.

 

На второй отсечке времени бельгиец проигрывал уже 10 секунд итальянцу, преодолевшему 21 км за 23 минуты и 42,23 секунды со средней скоростью 53,156 км/ч, а средняя скорость между отсечками составила 51,741 км/ч.

 

Имя победителя определилось на заключительной трети этапа, которую Ваут Ван Арт преодолел быстрее, но до первого места ему не хватило двух секунд.

 

 Действующий чемпион мира  Филиппо Ганна (Filippo Ganna) из команды INEOS Grenadiers стал победителем 4 этапа Критериум Дофине-2022 –в индивидуальной гонке на время  протяженностью 31,9 км, на прохождение дистанции он затратил 35 минут и 32,58 секунд, показав среднюю скорость  53,85  км/час.

 

  Ваут Ван Арт занял на этапе второе место и укрепил своё преимущество в генеральной классификации. Третьим стал действующий чемпион Великобритании в индивидуальной гонке с раздельным стартом Итан Хейтер (Ethan Hayter) из команды INEOS Grenadiers, преодолевший заключительный участок быстрее всех со средней скоростью 56,273 км/час, с отставанием в 17 секунд.

 

  Олимпийский чемпион в индивидуальной гонке с раздельным стартом Примож Роглич (Primož Roglič (SLO) Jumbo-Visma) показал 5-е время дня, уступив на финише 42 секунды.

 

  Филиппо Ганна: «Каждый раз между нами небольшие разрывы. Ван Арт очень силён, вчера он очень близко подошёл к победе. Он превосходный спортсмен, снимаю перед ним шляпу. Мне подходила эта разделка. Утром, когда мы смотрели трассу, шёл дождь. Я подумал, что день будет не из лучших, но, к счастью, вышло солнце, и мы проехали при той же погоде, что и все гонщики. Копенгаген всё ближе, но мне ещё надо подождать и узнать, буду ли там».

 

Филиппо Ганна – победитель 4 этапа Критериума Дофине-2022

 

 

  Ваут ван Арт: «Я доволен результатом. Индивидуальная гонка на время – это всегда точное отражение баланса мощности. Разрыв маленький, две секунды – это не так много, но они отделяют от победы. Я проиграл чемпиону мира. Филиппо заслуженно выиграл. Люблю выигрывать, но должен принять этот результат. Своим выступлением я доволен.

 

  Считаю, что очень сильно стартовал, шёл, действительно, на пределе, но он был намного быстрее. В конце я снова нашёл ритм, догнал Годю и Лафая, это дало небольшое преимущество, но я немного не дотянул. Думаю, разделка была честной, я её проиграл лучшему раздельщику мира. Если он опередил только на две секунды после довольно длинной разделки, считаю, это показатель формы.

 

  Я очень доволен этапом. Пока что Дофине складывается для меня отлично. На мне эта прекрасная майка, постараюсь наслаждаться гонкой следующие несколько дней».

 

  Примож Роглич: «Тяжёлая была разделка. Я бы предпочёл немного больше подъёмов, но, думаю, проехал довольно хорошо и эту дистанцию. Продавливал до предела. Морально я в порядке. С нетерпением жду уик-энда в горах. Но сначала надо выжить на двух следующих этапах. У нас сильная команда, можем показать ещё больше красивой борьбы в ближайшие дни».

 

 

Результаты 4 этапа Критериума Дофине-2022

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Теги к статье: Филиппо Ганна Filippo Ganna Ineos Grenadiers Критериум Дофине Criterium du Dauphine велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • VeloliveTeam
    Критериум Дофине-2022. Этап 4 (20)
    VeloliveTeam-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    Что случилось с Мак Налти, кто видел? 

    У него заклинило цепь, механик долго не мог поправить. Сначала механик предложил ему запасной велосипед, но Макналти хотел поехать на старом. Однако потом всё равно ему пришлось пересесть на запасной.

  • старт-шоссе 82
    Критериум Дофине-2022. Этап 4 (20)
    старт-шоссе 82-Фото

    А ведь Ван Арт снова получил щелчок по носу( не смотря на то что проехал отличную разделку ) заметили как улыбался Гудю на финише?

    У меня вообще создалось впечатление что в гонке участвовало только четыре гонщика , Роглич, Ганна, Гудю и Ван Арт.

    Орги вообще удивили когда долгое время сравнивали время Роглича и Ван Арта, зачем?

    Что случилось с Мак Налти, кто видел? 

    По поводу набраного запаса времени у Ван Арта, в Джамбо сделают большую ошибку если на седьмом этапе пастроят команду под него, я думаю этого не произойдет.

  • _DeKKeR_
    ZLM Tour-2022. Этап 1 (1)
    _DeKKeR_-Фото

    Хорошее такое поколение подрастает) Кой, Де Ли, Гирмай)

  • svan
    Критериум Дофине-2022. Этап 4 (20)
    svan-Фото
    посмотрим последние этапы, может капнуть
  • Ернат
    Крис Фрум: "Впервые за три го ... (4)
    Ернат-Фото
    Тоже так думаю
  • salomon
    Критериум Дофине-2022. Этап 4 (20)
    salomon-Фото
    Цитата: svan
    Роглич слабовато для себя проехал.
    И этого будет вполне достаточно для победы в генерале !
  • Гонщик
    Критериум Дофине-2022. Этап 4 (20)
    Гонщик-Фото

    Цитата: velodoctor
    Двойной удар для Ваута, и гаду не догнал, и не победил. 
    Он и не чистый раздельщик, можно сказать выше головы прыгнул, видимо на пике формы на данный момент. 



    Цитата: kostel69
    Джамбо, думается, повезёт на генерал Приможа, в крайнем случае Вингегарда, если с Роглой не дай бог что то произойдёт. Они гораздо выше других генералов по таблице. Но если перед Джамбо поставить задачу везти Ван Арта, несмотря на предстоящие горы, при существующих разрывах у них могло бы получиться. Один из самых ярких однодневщиков современности побеждает на многодневке Дофине. Красота.
    Что то из области фантастики, это что же должен скушать тяжëлый Арт, чтобы не вывалить в высоких горах , а Рогле как раз нужно жать по максимуму, успеть вкатиться перед Туром времени оч мало осталось... 

  • Kay82
    Критериум Дофине-2022. Этап 4 (20)
    Kay82-Фото

    64. Chris Froome (Gbr) Israel - Premier Tech +3:06.00  Последний сезон для него, тут даже и говорить нечего

  • sixpack
    Критериум Дофине-2022. Этап 4 (20)
    sixpack-Фото

    +3 мин. Слабовато Фрумстер прошел.

     

    Хайтер силен. Аюсо стоит отметить, хорошо проехал.

     

    ван Арт может и затащить КД. впрочем, у них свои расклады. В противном случае Винегор.

  • kostel69
    Критериум Дофине-2022. Этап 4 (20)
    kostel69-Фото

    Джамбо, думается, повезёт на генерал Приможа, в крайнем случае Вингегарда, если с Роглой не дай бог что то произойдёт. Они гораздо выше других генералов по таблице. Но если перед Джамбо поставить задачу везти Ван Арта, несмотря на предстоящие горы, при существующих разрывах у них могло бы получиться. Один из самых ярких однодневщиков современности побеждает на многодневке Дофине. Красота.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
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