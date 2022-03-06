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Филиппо Ганна – победитель 1 этапа Тиррено-Адриатико-2022

Филиппо Ганна, Ремко Эвенепул, Тадей Погачар о 1-м этапе Тиррено-Адриатико-2022

 

 

 

  25-летний итальянский велогонщик команды Ineos Grenadiers Филиппо Ганна одержал победу на 1-м этапе  «Гонки двух морей»  Тиррено-Адриатико-2022, традиционно стартовавшей с индивидуальной гонки на время.

  13,9-километровую дистанцию в Лидо ди Камайоре двукратный чемпион мира в разделке преодолел за 15 минут 17 секунд со средней скоростью 51.028 км/ч. На промежуточной отсечке 6,2 км Филиппо Ганна также показал лучший результат – 7 минут 17 секунд и 42 сотых.  Ближайшим соперником итальянского чемпиона стал 22-летний бельгийский велогонщик команды Quick Step Alpha Vinyl Ремко Эвенепул, проигравший Ганне 11 секунд. Ремко Эвенепул надел белую майку лучшего молодого гонщика.

 

Победа на 1-м этапе Тиррено-Адриатико-2022 принесла Филиппо Ганне и майку лидера. Это третья в сезоне победа чемпиона мира в индивидуальной гонке на время после разделки в гонке «Звезда Бессежа» и пролога на Туре Прованса.

 

Один из фаворитов в борьбе за генеральную классификацию Тиррено-Адриатико-2022 – недавний победитель Тура ОАЭ-2022 Тадей Погачар (UAE Team Emirates) занял на 1-м этапе третье место, уступив Филиппо Ганне 18 секунд.

 

Филиппо Ганна – победитель 1 этапа Тиррено-Адриатико-2022

 

Филиппо Ганна – победитель 1 этапа Тиррено-Адриатико-2022

 

Филиппо Ганна – победитель 1 этапа Тиррено-Адриатико-2022

 

Филиппо Ганна – победитель 1 этапа Тиррено-Адриатико-2022

 

Филиппо Ганна – победитель 1 этапа Тиррено-Адриатико-2022

 

Филиппо Ганна – победитель 1 этапа Тиррено-Адриатико-2022

 

PHOTO CREDIT: LaPresse

 

  Филиппо Ганна: «Сегодня гонка проведена идеально. Я много готовился перед этим стартом, потому что люблю эту гонку. И я показал, как хочу выиграть. Для меня и для команды  это важный результат.  Сначала планировалось, что я поеду гонку Париж-Ницца, но Тиррено-Адриатико – гонка, в которой всегда принимал участие с тех пор, как пришёл в профессионалы.

 

  Когда стартовал, был сильный встречный ветер, подумал, что будет тяжело. Потом развернулись, скорость улучшилась. Я немного рисковал, прошёл очень близко к барьерам на U-повороте. Но я получил результат.

 

  Я буду помогать товарищам по команде, посмотрим, пойдёт ли нога в конце следующего этапа. Нам, конечно, нужно поберечь силы, потому что меньше чем через две недели у нас важная гонка в Италии – Милан-Сан-Ремо, хочу, чтобы на ней у меня хорошо шла нога».

 

  Ремко Эвенепул: «Может и мог бы проехать чуть быстрее, но, всё же, думаю, выдал максимум, так что второе место, наверное, лучший для меня результат. Меня не интересует, сколько времени я привёз остальным гонщикам – моей единственной целью было мощно проехать разделку. Хотел бы надеть синюю майку, но белая – тоже хорошо. Поеду гонку день за днём, буду помогать команде добиваться хороших результатов на этой красивой гонке. Мы постараемся побороться за победы с Марком Кэвендишем».

 

  Тадей Погачар: «Разделка была очень напряжённой, дистанция очень быстрая. Я доволен выступлением, мощностью, которую выдал. Впереди очень насыщенная неделя, каждый день мы будем работать изо всех сил. Ощущения позволяют мне с уверенностью смотреть на предстоящие этапы».

 

 

Результаты 1 этапа Тиррено-Адриатико-2022

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Теги к статье: Филиппо Ганна Filippo Ganna Ineos Grenadiers Тиррено - Адриатико Tirreno-Adriatico велогонка Мирового тура многодневная велогонка велолайв

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Комментарии

  • RVL
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 2 (12)
    RVL-Фото

    А в чем неполиткорректность СК , отара, брейды? Не слышал ничего такого ни от кого от из них. Просто нужно видимо дожать прыжки и пр зимние виды))

  • Earl57
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 2 (12)
    Earl57-Фото
    Почему придираюсь? Просто интересуюсь. Там вон Биссегер несколько раз пытался уехать, так его каждый раз ловили. А уж его индивидуальный ход с Солером не сравнить. Сорен Краг Андерсен несколько пытался атаковать, но это уже совсем от отчаяния - уже март на дворе, а у DSM ни одной победы нет.
    Ну дождался бы Солер хотя бы подходящего ему рельефа. А тут все спринтеры в группе, подходящих для них этапов крайне мало на Тиррено и понятно же что дарить победу они не станут.
  • vadi
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 2 (12)
    vadi-Фото

    Кондрашов - это тот, который давится и задыхается при любой возможности?  Интересно, он сам себя когда слышал в записи?  А те, кто решил его выпустить в эфир? 

  • VeloVelo
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 2 (12)
    VeloVelo-Фото
    Ольга, ну захотелось человеку атакнуть, имеет право, что вы придираетесь? )
  • VeloVelo
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 2 (12)
    VeloVelo-Фото

    На евроспорте все последние дни очень политкорректные комментаторы (видимо, это условие контракта). Жаль, что вы не заметили.

    Что касается Кондрашова, на мой скромный взгляд, то, как он комментирует велошоссе, —
    это ужасно.

  • RVL
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 2 (12)
    RVL-Фото
    Мерлир велосипед привез ...там о траектории даже думать не стоит.
  • RVL
    Париж - Ницца-2022. Этап 3 (4)
    RVL-Фото
    Он кабан здоровый, но все же не суперспринтер. Я бы его форму по спринтам не оценивал. С учётом вчерашнего шоу.
    Педерсен классик сходный с вва с мощным спринтом но вчера он слегка отдохнул...
  • Earl57
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 2 (12)
    Earl57-Фото
    Ну зачем Погачар полез как раз понятно. Хоть на 1 секунду но сократил отставание от Ремко. Секунда тут, секунда там...
  • AmaAma
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 2 (12)
    AmaAma-Фото
    Проверил ногу, посветил формой. Зачем Погачар лез за 1 секундой? Или он хочет очковый зачёт тоже забрать?
  • Earl57
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 2 (12)
    Earl57-Фото

    А чего хотел добиться Солер своей атакой? Он всерьез думал что спринтерские команды не будут его ловить? Да и раздельщик он не настолько хороший, чтобы убегать в одиночку так задолго.

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
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