Филиппо Ганна – победитель 1 этапа Тиррено-Адриатико-2022

Филиппо Ганна, Ремко Эвенепул, Тадей Погачар о 1-м этапе Тиррено-Адриатико-2022

25-летний итальянский велогонщик команды Ineos Grenadiers Филиппо Ганна одержал победу на 1-м этапе «Гонки двух морей» Тиррено-Адриатико-2022, традиционно стартовавшей с индивидуальной гонки на время.

13,9-километровую дистанцию в Лидо ди Камайоре двукратный чемпион мира в разделке преодолел за 15 минут 17 секунд со средней скоростью 51.028 км/ч. На промежуточной отсечке 6,2 км Филиппо Ганна также показал лучший результат – 7 минут 17 секунд и 42 сотых. Ближайшим соперником итальянского чемпиона стал 22-летний бельгийский велогонщик команды Quick Step Alpha Vinyl Ремко Эвенепул, проигравший Ганне 11 секунд. Ремко Эвенепул надел белую майку лучшего молодого гонщика.

Победа на 1-м этапе Тиррено-Адриатико-2022 принесла Филиппо Ганне и майку лидера. Это третья в сезоне победа чемпиона мира в индивидуальной гонке на время после разделки в гонке «Звезда Бессежа» и пролога на Туре Прованса.

Один из фаворитов в борьбе за генеральную классификацию Тиррено-Адриатико-2022 – недавний победитель Тура ОАЭ-2022 Тадей Погачар (UAE Team Emirates) занял на 1-м этапе третье место, уступив Филиппо Ганне 18 секунд.

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Филиппо Ганна: «Сегодня гонка проведена идеально. Я много готовился перед этим стартом, потому что люблю эту гонку. И я показал, как хочу выиграть. Для меня и для команды это важный результат. Сначала планировалось, что я поеду гонку Париж-Ницца, но Тиррено-Адриатико – гонка, в которой всегда принимал участие с тех пор, как пришёл в профессионалы.

Когда стартовал, был сильный встречный ветер, подумал, что будет тяжело. Потом развернулись, скорость улучшилась. Я немного рисковал, прошёл очень близко к барьерам на U-повороте. Но я получил результат.

Я буду помогать товарищам по команде, посмотрим, пойдёт ли нога в конце следующего этапа. Нам, конечно, нужно поберечь силы, потому что меньше чем через две недели у нас важная гонка в Италии – Милан-Сан-Ремо, хочу, чтобы на ней у меня хорошо шла нога».

Ремко Эвенепул: «Может и мог бы проехать чуть быстрее, но, всё же, думаю, выдал максимум, так что второе место, наверное, лучший для меня результат. Меня не интересует, сколько времени я привёз остальным гонщикам – моей единственной целью было мощно проехать разделку. Хотел бы надеть синюю майку, но белая – тоже хорошо. Поеду гонку день за днём, буду помогать команде добиваться хороших результатов на этой красивой гонке. Мы постараемся побороться за победы с Марком Кэвендишем».

Тадей Погачар: «Разделка была очень напряжённой, дистанция очень быстрая. Я доволен выступлением, мощностью, которую выдал. Впереди очень насыщенная неделя, каждый день мы будем работать изо всех сил. Ощущения позволяют мне с уверенностью смотреть на предстоящие этапы».