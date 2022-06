Критериум Дофине-2022. Этап 4 Категория:

Вчера, 17:37 Montbrison - La Bâtie d'Urfé (ITT), 31,9 км 1 Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers 35:32.58 2 Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma +2.00 3 Ethan Hayter (Gbr) Ineos Grenadiers +17.00 4 Mattia Cattaneo (Ita) Quick-Step Alpha Vinyl Team +39.00 5 Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma +42.00 6 Luke Durbridge (Aus) Team Bikeexchange - Jayco +53.00 7 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo-Visma +1:12.00 8 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious +1:25.00 9 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Ineos Grenadiers +1:31.00 10 Juan Ayuso Pesquera (Esp) Uae Team Emirates +1:34.00 11 Matteo Jorgenson (Usa) Movistar Team +1:36.00 12 Jannik Steimle (Ger) Quick-Step Alpha Vinyl Team +1:40.00 13 Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers +1:41.00 14 Ben O'Connor (Aus) Ag2R Citroen Team +1:46.00 15 Wilco Kelderman (Ned) Bora - Hansgrohe +1:48.00 16 Antonio Tiberi (Ita) Trek - Segafredo +1:50.00 17 Bruno Armirail (Fra) Groupama - Fdj +1:51.00 18 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Alpha Vinyl Team +1:52.00 19 Enric Mas Nicolau (Esp) Movistar Team +1:53.00 20 Thibault Guernalec (Fra) Team Arkea - Samsic +1:55.00 21 Luis Leon Sanchez (Esp) Bahrain Victorious +1:58.00 22 Patrick Konrad (Aut) Bora - Hansgrohe 23 David Gaudu (Fra) Groupama - Fdj +1:59.00 24 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious +2:01.00 25 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious +2:05.00 26 Miguel Heidemann (Ger) B&B Hotels - Ktm +2:06.00 27 Mathias Jørgensen (Den) Movistar Team +2:10.00 28 Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team +2:15.00 29 Nils Politt (Ger) Bora - Hansgrohe +2:19.00 30 Torjus Sleen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team +2:20.00 31 Benjamin Thomas (Fra) Cofidis 32 Brandon Mcnulty (Usa) Uae Team Emirates +2:21.00 33 Rudy Molard (Fra) Groupama - Fdj +2:22.00 34 Ruben Antonio Almeida Guerreiro (Por) Ef Education - Easypost +2:25.00 35 Louis Meintjes (Rsa) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 36 Kevin Vermaerke (Usa) Team Dsm 37 Matis Louvel (Fra) Team Arkea - Samsic +2:27.00 38 Jhoan Esteban Chaves Rubio (Col) Ef Education - Easypost +2:28.00 39 Nicholas Schultz (Aus) Team Bikeexchange - Jayco +2:29.00 40 Julius Johansen (Den) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +2:30.00 41 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora - Hansgrohe 42 Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma +2:33.00 43 Jan Bakelants (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +2:34.00 44 Kobe Goossens (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +2:35.00 45 Edward Dunbar (Irl) Ineos Grenadiers +2:38.00 46 Marco Brenner (Ger) Team Dsm 47 Andrea Bagioli (Ita) Quick-Step Alpha Vinyl Team 48 Oliver Naesen (Bel) Ag2R Citroen Team +2:43.00 49 Samuele Battistella (Ita) Astana Qazaqstan Team +2:44.00 50 Tony Gallopin (Fra) Trek - Segafredo +2:45.00 51 Maxime Bouet (Fra) Team Arkea - Samsic +2:47.00 52 Geoffrey Bouchard (Fra) Ag2R Citroen Team +2:48.00 53 Toms Skujins (Lat) Trek - Segafredo +2:52.00 54 Stan Dewulf (Bel) Ag2R Citroen Team +2:53.00 55 Jonas Wilsly (Den) Uno-X Pro Cycling Team +2:54.00 56 Anthony Delaplace (Fra) Team Arkea - Samsic +2:55.00 57 Maxim Van Gils (Bel) Lotto Soudal +2:58.00 58 Jasper Stuyven (Bel) Trek - Segafredo 59 George Bennett (Nzl) Uae Team Emirates 60 Simon Geschke (Ger) Cofidis +2:59.00 61 Stefan De Bod (Rsa) Astana Qazaqstan Team +3:01.00 62 Valentin Madouas (Fra) Groupama - Fdj 63 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal +3:04.00 64 Chris Froome (Gbr) Israel - Premier Tech +3:06.00 65 Kenny Elissonde (Fra) Trek - Segafredo +3:07.00 66 Omer Goldstein (Isr) Israel - Premier Tech +3:08.00 67 Greg Van Avermaet (Bel) Ag2R Citroen Team +3:16.00 68 Aleksandr Riabushenko (Blr) Astana Qazaqstan Team +3:21.00 69 Sean Quinn (Usa) Ef Education - Easypost +3:22.00 70 Dries Van Gestel (Bel) Totalenergies +3:24.00 71 Kévin Geniets (Lux) Groupama - Fdj +3:25.00 72 Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) Team Bikeexchange - Jayco 73 Ivo Manuel Alves Oliveira (Por) Uae Team Emirates +3:26.00 74 Javier Romo Oliver (Esp) Astana Qazaqstan Team +3:28.00 75 Hugo Page (Fra) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +3:33.00 76 Warren Barguil (Fra) Team Arkea - Samsic +3:34.00 77 Simone Velasco (Ita) Astana Qazaqstan Team +3:36.00 78 Lukasz Owsian (Pol) Team Arkea - Samsic 79 Yuriy Natarov (Kaz) Astana Qazaqstan Team +3:37.00 80 Mikkel Honoré (Den) Quick-Step Alpha Vinyl Team +3:40.00 81 Aurélien Paret Peintre (Fra) Ag2R Citroen Team +3:42.00 82 Fabien Doubey (Fra) Totalenergies 83 Oliviero Troia (Ita) Uae Team Emirates +3:43.00 84 Sébastien Grignard (Bel) Lotto Soudal +3:45.00 85 Matteo Fabbro (Ita) Bora - Hansgrohe +3:49.00 86 Pierre Rolland (Fra) B&B Hotels - Ktm 87 Franck Bonnamour (Fra) B&B Hotels - Ktm +3:52.00 88 Andrey Zeits (Kaz) Astana Qazaqstan Team 89 Julien Bernard (Fra) Trek - Segafredo +3:54.00 90 Tiesj Benoot (Bel) Jumbo-Visma 91 Laurens De Plus (Bel) Ineos Grenadiers +3:55.00 92 Jordi Meeus (Bel) Bora - Hansgrohe +4:01.00 93 Alexander Edmondson (Aus) Team Bikeexchange - Jayco +4:02.00 94 Romain Combaud (Fra) Team Dsm +4:03.00 95 Edvald Boasson-Hagen (Nor) Totalenergies +4:05.00 96 Simon Guglielmi (Fra) Team Arkea - Samsic +4:07.00 97 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain Victorious +4:12.00 98 Valentin Ferron (Fra) Totalenergies +4:17.00 99 Gorka Izagirre Insausti (Esp) Movistar Team 100 Hugo Toumire (Fra) Cofidis 101 Jan Hirt (Cze) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +4:18.00 102 Victor Lafay (Fra) Cofidis +4:20.00 103 Jens Keukeleire (Bel) Ef Education - Easypost +4:21.00 104 Gregor Mühlberger (Aut) Movistar Team +4:23.00 105 Mark Donovan (Gbr) Team Dsm +4:24.00 106 Alexis Vuillermoz (Fra) Totalenergies +4:27.00 107 Harrison Sweeny (Aus) Lotto Soudal 108 Kevin Colleoni (Ita) Team Bikeexchange - Jayco +4:29.00 109 Christophe Laporte (Fra) Jumbo-Visma +4:31.00 110 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team Bikeexchange - Jayco +4:36.00 111 Owain Doull (Gbr) Ef Education - Easypost +4:39.00 112 Chris Harper (Aus) Jumbo-Visma 113 Mark Padun (Ukr) Ef Education - Easypost 114 Filippo Conca (Ita) Lotto Soudal +4:42.00 115 Simon Clarke (Aus) Israel - Premier Tech +4:44.00 116 Alexis Gougeard (Fra) B&B Hotels - Ktm +4:46.00 117 Sebastian Schönberger (Aut) B&B Hotels - Ktm +4:47.00 118 Andrey Amador (Crc) Ineos Grenadiers +4:49.00 119 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team +4:51.00 120 Thomas Champion (Fra) Cofidis +4:52.00 121 James Shaw (Gbr) Ef Education - Easypost +4:54.00 122 Clement Venturini (Fra) Ag2R Citroen Team +4:59.00 123 Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Pro Cycling Team +5:04.00 124 Michael Storer (Aus) Groupama - Fdj +5:08.00 125 Eliot Lietaer (Bel) B&B Hotels - Ktm 126 Carlos Verona Quintanilla (Esp) Movistar Team +5:09.00 127 Xandres Vervloesem (Bel) Lotto Soudal +5:11.00 128 Laurens Huys (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +5:14.00 129 Andres Camilo Ardila Ordoñez (Col) Uae Team Emirates 130 François Bidard (Fra) Cofidis +5:19.00 131 Guy Sagiv (Isr) Israel - Premier Tech +5:22.00 132 Taj Jones (Aus) Israel - Premier Tech 133 Idar Andersen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team +5:27.00 134 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) Uae Team Emirates +5:32.00 135 Eddy Fine (Fra) Cofidis +5:33.00 136 Matthew Walls (Gbr) Bora - Hansgrohe 137 Kamil Gradek (Pol) Bahrain Victorious +5:36.00 138 Fabien Grellier (Fra) Totalenergies +5:40.00 139 Antwan Tolhoek (Ned) Trek - Segafredo +5:52.00 140 James Piccoli (Can) Israel - Premier Tech +5:57.00 141 Luca Mozzato (Ita) B&B Hotels - Ktm +5:58.00 142 Olivier Le Gac (Fra) Groupama - Fdj +6:03.00 143 Carlos Barbero (Esp) Lotto Soudal +6:18.00 144 Sandy Dujardin (Fra) Totalenergies +6:19.00 145 Anthon Charmig (Den) Uno-X Pro Cycling Team +6:25.00 146 Dylan Groenewegen (Ned) Team Bikeexchange - Jayco +6:49.00 147 Guy Niv (Isr) Israel - Premier Tech +6:54.00 148 Leon Heinschke (Ger) Team Dsm +7:32.00 Генеральная классификация после 4 этапа 1 Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma 13:26:06 2 Mattia Cattaneo (Ita) Quick-Step Alpha Vinyl Team +53 3 Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma +56 4 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo-Visma +1:26 5 Ethan Hayter (Gbr) Ineos Grenadiers 6 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious +1:39 7 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Ineos Grenadiers +1:45 8 Juan Ayuso Pesquera (Esp) Uae Team Emirates +1:48 9 Matteo Jorgenson (Usa) Movistar Team +1:50 10 Ben O'Connor (Aus) Ag2R Citroen Team +2:00 11 Wilco Kelderman (Ned) Bora - Hansgrohe +2:02 12 David Gaudu (Fra) Groupama - Fdj +2:03 13 Enric Mas Nicolau (Esp) Movistar Team +2:07 14 Patrick Konrad (Aut) Bora - Hansgrohe +2:12 15 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious +2:15 16 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious +2:19 17 Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers +2:26 18 Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team +2:29 19 Antonio Tiberi (Ita) Trek - Segafredo 20 Brandon Mcnulty (Usa) Uae Team Emirates +2:35 21 Luis Leon Sanchez (Esp) Bahrain Victorious +2:37 22 Ruben Antonio Almeida Guerreiro (Por) Ef Education - Easypost +2:39 23 Louis Meintjes (Rsa) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 24 Jhoan Esteban Chaves Rubio (Col) Ef Education - Easypost +2:42 25 Edward Dunbar (Irl) Ineos Grenadiers +2:52 26 Andrea Bagioli (Ita) Quick-Step Alpha Vinyl Team 27 Samuele Battistella (Ita) Astana Qazaqstan Team +3:05 28 Bruno Armirail (Fra) Groupama - Fdj +3:06 29 Rudy Molard (Fra) Groupama - Fdj +3:18 30 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 31 Kenny Elissonde (Fra) Trek - Segafredo +3:21 32 Kobe Goossens (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +3:31 33 Toms Skujins (Lat) Trek - Segafredo +3:34 34 George Bennett (Nzl) Uae Team Emirates +3:37 35 Kevin Vermaerke (Usa) Team Dsm +3:38 36 Kévin Geniets (Lux) Groupama - Fdj +3:39 37 Jan Bakelants (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +3:49 38 Chris Froome (Gbr) Israel - Premier Tech +3:51 39 Simon Geschke (Ger) Cofidis +3:55 40 Maxime Bouet (Fra) Team Arkea - Samsic +3:59 41 Geoffrey Bouchard (Fra) Ag2R Citroen Team +4:03 42 Maxim Van Gils (Bel) Lotto Soudal +4:05 43 Stefan De Bod (Rsa) Astana Qazaqstan Team +4:16 44 Mikkel Honoré (Den) Quick-Step Alpha Vinyl Team +4:19 45 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Alpha Vinyl Team +4:24 46 Victor Lafay (Fra) Cofidis +4:30 47 Warren Barguil (Fra) Team Arkea - Samsic +4:49 48 Javier Romo Oliver (Esp) Astana Qazaqstan Team 49 Jan Hirt (Cze) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +4:57 50 Omer Goldstein (Isr) Israel - Premier Tech +5:02 51 Simon Guglielmi (Fra) Team Arkea - Samsic +5:03 52 Matteo Fabbro (Ita) Bora - Hansgrohe +5:04 53 Franck Bonnamour (Fra) B&B Hotels - Ktm +5:13 54 Andrey Zeits (Kaz) Astana Qazaqstan Team 55 Nicholas Schultz (Aus) Team Bikeexchange - Jayco +5:19 56 Valentin Madouas (Fra) Groupama - Fdj +5:21 57 Alexis Vuillermoz (Fra) Totalenergies +5:25 58 Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma +5:29 59 Nils Politt (Ger) Bora - Hansgrohe +5:31 60 Mark Donovan (Gbr) Team Dsm +5:45 61 Simon Clarke (Aus) Israel - Premier Tech +5:59 62 Carlos Verona Quintanilla (Esp) Movistar Team +6:05 63 Hugo Page (Fra) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 64 Jonas Wilsly (Den) Uno-X Pro Cycling Team +6:06 65 Hugo Toumire (Fra) Cofidis +6:11 66 Benjamin Thomas (Fra) Cofidis +6:22 67 Eliot Lietaer (Bel) B&B Hotels - Ktm +6:23 68 Laurens Huys (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +6:27 69 Aleksandr Riabushenko (Blr) Astana Qazaqstan Team +6:33 70 Andres Camilo Ardila Ordoñez (Col) Uae Team Emirates +6:35 71 Simone Velasco (Ita) Astana Qazaqstan Team +6:48 72 Fabien Doubey (Fra) Totalenergies +6:54 73 Pierre Rolland (Fra) B&B Hotels - Ktm +6:57 74 Romain Combaud (Fra) Team Dsm +7:15 75 Thibault Guernalec (Fra) Team Arkea - Samsic +7:16 76 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team +7:23 77 Michael Storer (Aus) Groupama - Fdj +7:28 78 Gorka Izagirre Insausti (Esp) Movistar Team +7:29 79 Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers +7:53 80 Sebastian Schönberger (Aut) B&B Hotels - Ktm +7:57 81 Andrey Amador (Crc) Ineos Grenadiers +8:01 82 Stan Dewulf (Bel) Ag2R Citroen Team +8:18 83 Lukasz Owsian (Pol) Team Arkea - Samsic +8:30 84 Matis Louvel (Fra) Team Arkea - Samsic +8:38 85 Sean Quinn (Usa) Ef Education - Easypost +8:47 86 Greg Van Avermaet (Bel) Ag2R Citroen Team +8:51 87 Anthony Delaplace (Fra) Team Arkea - Samsic +9:01 88 Jannik Steimle (Ger) Quick-Step Alpha Vinyl Team +9:22 89 Tiesj Benoot (Bel) Jumbo-Visma +9:23 90 Harrison Sweeny (Aus) Lotto Soudal +9:54 91 Clement Venturini (Fra) Ag2R Citroen Team 92 Yuriy Natarov (Kaz) Astana Qazaqstan Team +10:03 93 Torjus Sleen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team +10:17 94 Filippo Conca (Ita) Lotto Soudal +10:35 95 Jasper Stuyven (Bel) Trek - Segafredo +10:40 96 François Bidard (Fra) Cofidis +10:44 97 Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Pro Cycling Team +11:23 98 Edvald Boasson-Hagen (Nor) Totalenergies +11:47 99 Jens Keukeleire (Bel) Ef Education - Easypost +11:59 100 Gregor Mühlberger (Aut) Movistar Team +12:05 101 Owain Doull (Gbr) Ef Education - Easypost +12:17 102 Olivier Le Gac (Fra) Groupama - Fdj +12:23 103 Sébastien Grignard (Bel) Lotto Soudal +12:52 104 Marco Brenner (Ger) Team Dsm +12:59 105 Oliver Naesen (Bel) Ag2R Citroen Team +13:01 106 Guy Niv (Isr) Israel - Premier Tech +13:25 107 Laurens De Plus (Bel) Ineos Grenadiers +14:17 108 Mark Padun (Ukr) Ef Education - Easypost +14:27 109 James Shaw (Gbr) Ef Education - Easypost +14:44 110 James Piccoli (Can) Israel - Premier Tech +15:03 111 Anthon Charmig (Den) Uno-X Pro Cycling Team +15:32 112 Kevin Colleoni (Ita) Team Bikeexchange - Jayco +15:50 113 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora - Hansgrohe +16:38 114 Tony Gallopin (Fra) Trek - Segafredo +18:06 115 Ivo Manuel Alves Oliveira (Por) Uae Team Emirates +18:28 116 Aurélien Paret Peintre (Fra) Ag2R Citroen Team +19:03 117 Chris Harper (Aus) Jumbo-Visma +19:18 118 Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) Team Bikeexchange - Jayco +20:07 119 Christophe Laporte (Fra) Jumbo-Visma +20:20 120 Fabien Grellier (Fra) Totalenergies +21:42 121 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) Uae Team Emirates +23:29 122 Antwan Tolhoek (Ned) Trek - Segafredo +23:34 123 Luke Durbridge (Aus) Team Bikeexchange - Jayco +23:57 124 Eddy Fine (Fra) Cofidis +24:55 125 Idar Andersen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team +25:25 126 Julien Bernard (Fra) Trek - Segafredo +26:31 127 Thomas Champion (Fra) Cofidis +26:58 128 Alexander Edmondson (Aus) Team Bikeexchange - Jayco +27:11 129 Alexis Gougeard (Fra) B&B Hotels - Ktm +27:41 130 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team Bikeexchange - Jayco +27:45 131 Valentin Ferron (Fra) Totalenergies +28:14 132 Carlos Barbero (Esp) Lotto Soudal +28:18 133 Luca Mozzato (Ita) B&B Hotels - Ktm +29:07 134 Miguel Heidemann (Ger) B&B Hotels - Ktm +31:27 135 Kamil Gradek (Pol) Bahrain Victorious +31:37 136 Mathias Jørgensen (Den) Movistar Team +33:34 137 Julius Johansen (Den) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 138 Sandy Dujardin (Fra) Totalenergies +34:31 139 Jordi Meeus (Bel) Bora - Hansgrohe +34:49 140 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain Victorious +35:00 141 Dylan Groenewegen (Ned) Team Bikeexchange - Jayco +37:37 142 Xandres Vervloesem (Bel) Lotto Soudal +39:06 143 Oliviero Troia (Ita) Uae Team Emirates +41:55 144 Guy Sagiv (Isr) Israel - Premier Tech +43:34 145 Taj Jones (Aus) Israel - Premier Tech 146 Dries Van Gestel (Bel) Totalenergies +44:54 147 Matthew Walls (Gbr) Bora - Hansgrohe +48:31 148 Leon Heinschke (Ger) Team Dsm +49:45 Критериум Дофине-2022. 