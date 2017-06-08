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Ричи Порт – победитель 4-го этапа Критериума Дофине-2017

Ричи Порт опередил Тони Мартина в разделке на 4-м этапе Критериума Дофине-2017

 

 

  32-летний австралийский гонщик команды BMC Ричи Порт (Richie Porte) одержал победу в индивидуальной гонке на время на 4-м этапе Критериума Дофине-2017. Дистанцию в 23,5 км он проехал за 28 минут 7 секунд со средней скоростью 50.148 км/ч.

 

Ричи Порт – победитель 4-го этапа Критериума Дофине-2017

 Photo © ASO/A.Broadway 

 

  На промежуточной отсечке Ричи Порт проигрывал действующему чемпиону мира в разделке Тони Мартину (Katusha-Alpecin)  2 секунды, но на финише опередил его на 12 секунд. Третье место на этапе с отставанием в 24 секунды от Ричи Порта занял испанский гонщик Алехандро Вальверде (Movistar).

 

  Лидер общего зачёта Томас Де Гендт (Lotto Soudal) проиграл Ричи Порту 42 секунды, но сохранил на плечах жёлтую майку с преимуществом в 27 секунд.

 

  Ричи Порт (BMC) поднялся на вторую строчку генеральной классификации, а Алехандро Вальверде (Movistar) замыкает в общем зачёте тройку лучших, уступая Томасу Де Гендту 51 секунду.

 

 

Результаты 4-го этапа Критериума Дофине-2017

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Теги к статье: Ричи Порт Richie Porte BMC ITT разделка индивидуальная гонка на время Критериум Дофине Criterium du Dauphine гонка Мирового тура

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Комментарии

  • GTX
    Критериум Дофине-2017. Этап 4 (15)
    GTX-Фото
    У Порта сумашедшая форма. Походу он и будет победителем Дофине. Эсли бы не злополучный спринтерский этап на Париж-Ницца, у Контадора и Энао шансов не было бы, а Порт выиграл бы все гонки в которых участвувал в этом сезоне на данный момент. Вальверде даже не удивляюсь. Фрум-Хрум, очередной звоночек, но все станет ясно через 1-2 дня. Талански, слабенько.
  • SSS
    Критериум Дофине-2017. Этап 4 (15)
    SSS-Фото
    Когда была победа на Стельвио, он был очень даже опасен. Даже был виртуальной розовой майкой где-то до середины подъема. И в итоге отодвинул-таки некоторых генеральщиков на строчку ниже.
  • RVL
    Критериум Дофине-2017. Этап 4 (15)
    RVL-Фото
    Латур злой в борьбе напрочь. Будет умирать , но не сдается. Еще в прошлом году ванговал на его генеральные амбиции...
  • uran
    Том Дюмулин продлил контракт с ... (26)
    uran-Фото

    Том аля Росси, дает фору соперникам :)

  • Николай Н.
    Критериум Дофине-2017. Этап 4 (15)
    Николай Н.-Фото

    Фрум и Контадор видно годовятся себя показать в горах.

  • Крайний
    Якоб Фульсанг и Александр Крис ... (21)
    Крайний-Фото

    Цитата: NTs
    Цитата: Gonza Golanov
    Мне кажется, Цабель в этом сезоне смотрится убедительнее Кристоффа. Санек даже не всегда может усидеть у него на колесе при развозах.
    Мне кажется, что генеральщик с победами на грандтурах, закончивший Джиро в пятерке, без работы не останется.

    А от не уверен что все так просто.

    Вообще по всем командам где доминирующее положение занимают американские спонсоры, приобретение Закарина как лидера команды на ГТ это очень большой вопрос.

    Скай могла бы на самом деле, если избавиться от Ланды и перестать ставить эксперименты над Томасом. А они явно хотят нового английского победителя Гранд Тура. Так что вряд ли.

    Не факт, не факт что Закарин легко найдет команду где будет безоговорочным капитаном. Парадокс. Конкурента (точнее заместителя) у него нет, но команда не заточена на выигрыш им Гранд-Тура.

  • velodoctor
    Якоб Фульсанг и Александр Крис ... (21)
    velodoctor-Фото

    Киттель не Замена норвежцу никак, надо ждать тур и смотреть что там викинг покажет. Если он победит думаю придется ему платить больше чем сейчас хотят или отпускать.

  • Rokka
    Критериум Дофине-2017. Этап 4 (15)
    Rokka-Фото
    Сегодня аж обидно стало за Тони(
  • Юрий Скворцов
    Критериум Дофине-2017. Этап 4 (15)
    Юрий Скворцов-Фото
    может как обычно просто в отрыве фигачил и отрыв полностью не добрали по причине отсутствия опасности от его участников генеральщикам?
  • Adriano
    Якоб Фульсанг и Александр Крис ... (21)
    Adriano-Фото

    Про Кристофа уже можно забыть,а Фульсу надо было так в МТБ вместе с Кесьяковым и оставатся. Там они были в свей тарелке и радовали своей борьбой куда больше чем на шоссе.

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4 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
6 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
8 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
9 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
10 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152

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