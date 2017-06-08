Ричи Порт – победитель 4-го этапа Критериума Дофине-2017

- Категория:
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- Дата:
- Сегодня, 17:36
Ричи Порт опередил Тони Мартина в разделке на 4-м этапе Критериума Дофине-2017
32-летний австралийский гонщик команды BMC Ричи Порт (Richie Porte) одержал победу в индивидуальной гонке на время на 4-м этапе Критериума Дофине-2017. Дистанцию в 23,5 км он проехал за 28 минут 7 секунд со средней скоростью 50.148 км/ч.
Photo © ASO/A.Broadway
На промежуточной отсечке Ричи Порт проигрывал действующему чемпиону мира в разделке Тони Мартину (Katusha-Alpecin) 2 секунды, но на финише опередил его на 12 секунд. Третье место на этапе с отставанием в 24 секунды от Ричи Порта занял испанский гонщик Алехандро Вальверде (Movistar).
Лидер общего зачёта Томас Де Гендт (Lotto Soudal) проиграл Ричи Порту 42 секунды, но сохранил на плечах жёлтую майку с преимуществом в 27 секунд.
Ричи Порт (BMC) поднялся на вторую строчку генеральной классификации, а Алехандро Вальверде (Movistar) замыкает в общем зачёте тройку лучших, уступая Томасу Де Гендту 51 секунду.
Результаты 4-го этапа Критериума Дофине-2017
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