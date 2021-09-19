Филиппо Ганна – чемпион мира-2021 в индивидуальной гонке на время

Филиппо Ганна - двукратный чемпионом мира в индивидуальной гонке на время

25-летний итальянский велогонщик Филиппо Ганна (Filippo Ganna) одержал победу в индивидуальной гонке на время на чемпионате мира-2021 во Фландрии, став двукратным чемпионом мира в этой дисциплине, выиграв титул второй год подряд. Чемпион Италии в разделке опередил двух бельгийских гонщиков, выступавших на домашней трассе – Ваута Ван Арта и Ремко Эвенепула.

Как и год назад, основным соперником Филиппо Ганны стал бельгийский гонщик Ваут ван Арт (Wout van Aert), который, как и Ганна, смог выехать из 48 минут.

43,3-километровую равнинную дистанцию гонки с раздельным стартом Филиппо Ганна преодолел за 47 минут 47 секунд со средней скоростью 54,355 км/ч. На первой отсечке через 13,8 км после старта Ваут Ван Арт выигрывал у Ганны 6.68 секунд, на второй – на 33,3 километре от преимущества бельгийского гонщика остались 84 сотых секунды, а на финише Филиппо Ганна обошёл Ваута Ван Арта на 5,37 секунд.

Борьба за бронзовую медаль в разделке чемпионата мира-2021 во Фландрии разгорелась между товарищами по команде Deceuninck-Quick Step, 21-летним бельгийским гонщиком Ремко Эвенепулом и 26-летним датским гонщиком Каспером Асгреном. Ремко Эвенепул проехал дистанцию 43,3 км на 2,30 секунды быстрее и стал бронзовым призёром.

Филиппо Ганна: «В начале года выписал на бумаге свои цели - Олимпиада и чемпионат мира. Взять две медали (в командной гонке преследования в Токио) – это фантастика. Думаю, эта майка психологически убедит меня, что я могу подняться на первую ступень подиума. Было нелегко это подтвердить.

Когда в прошлом году выиграл радужную майку в разделке, та победа казалась нереальной из-за ковида, потому что год был необычным. И майка стала сюрпризом.

После короткого тренировочного лагеря на высоте моя форма за неделю улучшилась, а потом я проехал чемпионат мира, но нога шла не слишком хорошо, я не знал, смогу ли приехать на чемпионат в хорошей форме. Сегодня, проснувшись, хотел добиться этого результата, но понимал, что будет сложно. Знал, что передо мной поедут два сильных гонщика – Ремко и Ваут, и что для них очень важен результат.

Думаю, каждый в этой гонке испытывал давление. Мне надо было подтвердить титул, а другим гонщикам нужно было выиграть майку. Когда пересёк финиш, цель была достигнута. Мне было тяжело, и нужно ещё привыкнуть удерживать тот же настрой, концентрацию и ставить те же цели гонка за гонкой.

Я бы сказал, - с улыбкой добавил Филиппо Ганна относительно Ваута Ван Арта и Ремко Эвенепула, - что мы немного из разных дисциплин. Эти ребята выигрывали в спринтах, в горах, везде. Думаю, они являются одними из сильнейших гонщиков последних двух – трёх лет.

Думаю, теперь можно выиграть или проиграть разделку всего на одном повороте из-за того, что пройдёшь его всего на 2 км/ч быстрее или медленнее. Сегодня на 44 километрах разница между нами составила всего шесть секунд, мы ехали одну гонку, прилагая одинаковые усилия. В итоге я выиграл и головой, и сердцем. Моей целью была победа.

Снимаю шляпу перед ребятами и перед каждым участником, потому что все сегодня выступили на максимуме».