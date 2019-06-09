Ваут ван Арт – победитель 4 этапа Критериума Дофине-2019

Ваут ван Арт, Адам Йейтс, Том Дюмулин о 4-м этапе Критериума Дофине-2019

24-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт одержал победу на 4-м этапе Критериума Дофине-2019. Молодой бельгиец быстрее всех преодолел 26,1 км дистанцию индивидуальной гонки на время. На промежуточной отсечке времени, расположенной на вершине некатегорийного подъема протяженностью 2,2 км со средним градиентом 8,2% он показал лучшее время, пройдя 11,5 км со средней скоростью 35,738 км/ч.

Вторую часть дистанции протяженностью 14,6 км, которая была преимущественно под спуск, он преодолел со средней скоростью 61,082 км/ч. В итоге всю дистанцию 4-го этапа Критериума Дофине-2019 протяженностью 26,1 км Ваут ван Арт преодолел за 33 минуты и 38 секунд со средней скоростью 46,54 км/ч.

Его ближайший соперник Тиджей Ван Гардерен (EF Education First) проиграл Вауту ван Арту 31 секунду. Том Дюмулин (Sunweb) замкнул на этапе тройку лучших, уступив бельгийскому гонщику команды Jumbo-Visma 47 секунд.

Адам Йейтс (Mitchelton-Scott), занявший на этапе 6-е место, надел жёлтую майку лидера. В общем зачёте он опередил Дилана Тёнса (Bahrain-Merida) на 4 секунды.

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Ваут ван Арт: «Это огромная победа. Не могу поверить. За последние недели я много работал над разделкой, но не ожидал, что выиграю здесь. Я очень счастлив. Конечно, с длинными прямыми дорогами и этим подъёмом дистанция мне идеально подходила. Я знал, что могу хорошо выступать в разделках, но никогда на этом не фокусировался, потому что должен думать о велокроссе. Я впервые проехал разделку в цветах команды Jumbo-Visma, и сразу одержал победу. Это также моя первая победа на гонке Мирового тура. На Критериуме Дофине я доказал, что команда правильно выбрала меня в состав на Тур де Франс-2019».

Адам Йейтс: «Мы знали, что этап будет трудным, но на самом деле дистанция мне подходила. Я не люблю длинные прямые дороги, но наклонил голову и приложил все силы, чтобы подъём проехать как можно быстрее. Я показал хорошее время. Завтра спринтерский этап, надеюсь, другие команды захотят его контролировать. Довезти жёлтую майку до конца гонки – серьёзная задача. Надеюсь, что у меня это получится, поеду день за днём. Будет сложно, уверен, что на горных этапах ситуацию контролировать будет сложно».

Том Дюмулин: «Всегда внутри надеюсь на большее, поэтому всегда разочаровываюсь, даже если результат ожидаем. Есть причины, по которым сейчас я не выиграл, а просто проехал хорошо. Но победитель во мне не может этого принять. Я бы хотел приехать сюда в полной готовности к борьбе за победу, но сейчас не в такой форме. Знаю, почему, понимаю, что не должен был ожидать большего, но всё равно так себя чувствую».

Айке Висбек, тренер команды Sunweb: «Сегодня Том выступил стабильно. Мы понимаем, что он всё ещё набирает форму, потому что у него не было достаточного количество тренировок, которые бы позволили ему выступать на самом высоком уровне. Технически он очень хорошо прошёл разделку, прохождение поворотов и всё остальное было отличным. Чтобы сегодня бороться за победу, ему надо было быть в лучшей форме, но мы должны принять результат. Мы довольны тем, как он сейчас выступает. С каждым этапом Том становится сильнее. Вся команда едет лучше и лучше с каждым днём».