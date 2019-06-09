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Ваут ван Арт – победитель 4 этапа Критериума Дофине-2019

Ваут ван Арт, Адам Йейтс, Том Дюмулин о 4-м этапе Критериума Дофине-2019

 

 

  24-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт одержал победу на 4-м этапе Критериума Дофине-2019. Молодой бельгиец быстрее всех преодолел 26,1 км дистанцию индивидуальной гонки на время. На промежуточной отсечке времени, расположенной на вершине некатегорийного подъема протяженностью 2,2 км со средним градиентом 8,2% он показал лучшее время, пройдя 11,5 км со средней скоростью 35,738 км/ч.

 

  Вторую часть дистанции протяженностью  14,6 км, которая была преимущественно под спуск, он преодолел со средней скоростью 61,082 км/ч. В итоге всю дистанцию 4-го этапа Критериума Дофине-2019 протяженностью 26,1 км Ваут ван Арт преодолел за 33 минуты и 38 секунд со средней скоростью 46,54 км/ч.

 

  Его ближайший соперник Тиджей Ван Гардерен (EF Education First) проиграл Вауту ван Арту 31 секунду. Том Дюмулин (Sunweb) замкнул на этапе тройку лучших, уступив бельгийскому гонщику команды Jumbo-Visma 47 секунд.

 

  Адам Йейтс (Mitchelton-Scott), занявший на этапе 6-е место, надел жёлтую майку лидера. В общем зачёте он опередил Дилана Тёнса (Bahrain-Merida) на 4 секунды.

 

 

Ваут ван Арт – победитель 4 этапа Критериума Дофине-2019

 

Ваут ван Арт – победитель 4 этапа Критериума Дофине-2019

 

Photo © ASO/Alex BROADWAY

 

 

  Ваут ван Арт: «Это огромная победа. Не могу поверить. За последние недели я много работал над разделкой, но не ожидал, что выиграю здесь. Я очень счастлив. Конечно, с длинными прямыми дорогами и этим подъёмом дистанция мне идеально подходила. Я знал, что могу хорошо выступать в разделках, но никогда на этом не фокусировался, потому что должен думать о велокроссе.  Я впервые проехал разделку в цветах команды Jumbo-Visma, и сразу одержал победу. Это также моя первая победа на гонке Мирового тура. На Критериуме Дофине я доказал, что команда правильно выбрала меня в состав на Тур де Франс-2019».

 

  Адам Йейтс: «Мы знали, что этап будет трудным, но на самом деле дистанция мне подходила. Я не люблю длинные прямые дороги, но наклонил голову и приложил все силы, чтобы подъём проехать как можно быстрее. Я показал хорошее время. Завтра спринтерский этап, надеюсь, другие команды захотят его контролировать. Довезти жёлтую майку до конца гонки – серьёзная задача. Надеюсь, что у меня это получится, поеду день за днём. Будет сложно, уверен, что на горных этапах ситуацию контролировать будет сложно».

 

  Том Дюмулин: «Всегда внутри надеюсь на большее, поэтому всегда разочаровываюсь, даже если результат ожидаем. Есть причины, по которым сейчас я не выиграл, а просто проехал хорошо. Но победитель во мне не может этого принять. Я бы хотел приехать сюда в полной готовности к борьбе за победу, но сейчас не в такой форме. Знаю, почему, понимаю, что не должен был ожидать большего, но всё равно так себя чувствую».

 

  Айке Висбек, тренер команды Sunweb: «Сегодня Том выступил стабильно. Мы понимаем, что он всё ещё набирает форму, потому что у него не было достаточного количество тренировок, которые бы позволили ему выступать на самом высоком уровне. Технически он очень хорошо прошёл разделку, прохождение поворотов и всё остальное было отличным. Чтобы сегодня бороться за победу, ему надо было быть в лучшей форме, но мы должны принять результат. Мы довольны тем, как он сейчас выступает. С каждым этапом Том становится сильнее. Вся команда едет лучше и лучше с каждым днём».

 

 

Результаты 4 этапа Критериума Дофине-2019

 

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Теги к статье: Критериум Дофине Criterium du Dauphine гонка Мирового тура многодневная велогонка Ваут ван Арт Wout van Aert Адам Йейтс Том Дюмулин

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Комментарии

  • Zhanzhak
    Команда Ineos: «У Криса Фрума ... (9)
    Zhanzhak-Фото
    Ужас! Открытые переломы, жесть. Это какую боль он перенёс! Не так должна заканчиваться карьера. Не являюсь его поклонницей как гонщика, но плохого ни в коей мере никогда не желала, не только ему, а всем. Период реабилитации будет не легкий. Могу представить состояние супруги да и вообще всех членов его семьи. Будем надеятся на чудеса современной медицины.
    Жизнь вносит свои коррективы. Сценарий ТДФ 2019 сегодня перепечатался.
  • VeloVelo
    Крис Фрум пропускает Тур де Фр ... (49)
    VeloVelo-Фото

    М-да, без Фрума ТДФ не ТДФ...
    Здоровья Крису!

  • LLL
    Команда Ineos: «У Криса Фрума ... (9)
    LLL-Фото

    Как же все плохо. Даже представить страшно в каком он сейчас состоянии.  И, как некоторые заметили, карьера может после такой серьезной травмы закончиться. Чего я ему НЕ ЖЕЛАЮ. Великий гонщик. В пелотоне нет ему равных. Да поможет ему медицина. Выздоравливай, Крис!

    А ТДФ без него - это уже совсем другая история. Статусность гонки резко вниз.

  • am14
    Команда Ineos: «У Криса Фрума ... (9)
    am14-Фото
    Просто я не стесняюсь назвать вещи своими именами. Кстати, ЧЮ серьезно облегчает жизнь.
  • Mima
    Команда Ineos: «У Криса Фрума ... (9)
    Mima-Фото
    Скорейшего выздоровления! И чтоб без последствий!
  • Адриен
    Команда Ineos: «У Криса Фрума ... (9)
    Адриен-Фото

    Французская пресса вещает, что переломы открытые, состояние тяжелое... Тут уже вопрос стоит не о сезоне, а о карьере... Хотелось бы пожелать ВСЕМ велогонщикам ВСЕХ команд избежать в будущем подобного, а Фруму - безпоследственного выздоровления и возвращения.

     

     

  • Debora
    Команда Ineos: «У Криса Фрума ... (9)
    Debora-Фото
    Цитата: am14
    Жесть конечно. Сезон вычеркнут, да и в ренессанс в зрелом возрасте по примеру Вальверде не сильно верится. Остаётся только пожелать быстрого выздоровления и полноценного восстановления.P.S. Где-то в Монако стыдливо, но с облегчением выдохнул Джеррант Томас, Наиро Кинтана судорожно стал придумывать аргументы для оправдания очередного пролёта на ТДФ, а колено Тома Дюмолана стало заживать в несколько раз быстрее...)))
    Какой же чёрный ваш мир((((
  • Astanaforever
    Команда Ineos: «У Криса Фрума ... (9)
    Astanaforever-Фото
    Видимо ему 5 тур уже никогда не взять. Все таки 34 года.. Такие травмы в его возрасте...Это не шутки. Честно с ним было очень интересно всем.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Tour de Hongrie-2019. Этап 1 (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Андрони жжет не по детски
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Крис Фрум пропускает Тур де Фр ... (49)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Здоровья и скорейшего выздоровления, очень жаль

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10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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